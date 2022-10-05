В консульствах России в Казахстане не осталось мест на оформление загранпаспорта в октябре
Запись на ноябрь обещают только в конце текущего месяца
В консульства России в Казахстане в октябре стало невозможно попасть для оформления загранпаспорта. Запись на ноябрь откроется лишь в конце октября. В республике четыре консульства, в трех из них: Астане, Уральске и Усть-Каменогорске оформляют загранпаспорта на 5 или 10 лет (нового поколения с биометрией). Приезжие россияне рассказали НГС о своих попытках получить документ.
— Записаться в консульства за получением загранпаспорта на 5 или 10 лет можно только через специальную форму на официальном сайте Q.midpass.ru. Однако мы уже полторы недели заходим туда каждые пару часов, проверяем все три консульства — на конец сентября и октябрь мест нет. Часть нашей компании решила вернуться за оформлением документа в Россию, другие надеются, что место в консульстве все-таки появится, — рассказал НГС сибиряк Евгений.
Безрезультатный мониторинг свободных мест на прием в консульствах натолкнул двух приезжих россиян Сергея и Алексея 4 октября направиться в консульство Усть-Каменогорска лично.
— Мы приехали из Семипалатинска, чтобы на месте задать вопросы какие-то, может, договориться. Просто так в здание не попасть: нужно звонить в домофон и представляться. Если твое время записи подошло — впустят. Если же ты не записывался, ничего не добьешься. Парни, которые заходили, говорили, что сотрудники требуют отключить телефон. В общем, уехали мы обратно в Семипалатинск несолоно хлебавши, — рассказывает Алексей.
Журналист НГС в течение пяти дней с 1 по 5 октября не смог отыскать свободное место на запись ни в одно из трех консульств в Казахстане для оформления загранпаспорта на 5 или на 10 лет. Дозвониться за это время удалось лишь в одно консульство в Усть-Каменогорске.
— Я уточнил у коллег, никаких комментариев в устной форме мы вам дать не можем, — заявил сотрудник консульства. — По всем вопросам обращайтесь в раздел обратной связи на сайте. Ответ вам будет дан оперативно.
В течение часа после отправки вопросов на почту действительно пришел ответ.
— Запись на ноябрь будет открыта 24 октября. Об этом будет специальное объявление на сайте, — говорится в письме Генерального консульства в Усть-Каменогорске.
Дозвониться до генерального консула РФ в Казахстане Евгения Боброва на момент публикации материала не удалось.
Накануне НГС сообщил, что стоимость аренды в приграничных городах Казахстана взлетела на 100%. Доступное жилье в ряде городов найти почти невозможно.