В консульствах России в Казахстане не осталось мест на оформление загранпаспорта в октябре

— Мы приехали из Семипалатинска, чтобы на месте задать вопросы какие-то, может, договориться. Просто так в здание не попасть: нужно звонить в домофон и представляться. Если твое время записи подошло — впустят. Если же ты не записывался, ничего не добьешься. Парни, которые заходили, говорили, что сотрудники требуют отключить телефон. В общем, уехали мы обратно в Семипалатинск несолоно хлебавши, — рассказывает Алексей.



Журналист НГС в течение пяти дней с 1 по 5 октября не смог отыскать свободное место на запись ни в одно из трех консульств в Казахстане для оформления загранпаспорта на 5 или на 10 лет. Дозвониться за это время удалось лишь в одно консульство в Усть-Каменогорске.