Смотрят косо, но угощают водкой: как к наплыву русских относятся в Казахстане — история новосибирца

Когда я подъехал к русской границе, пограничники были напряженными: задавали вопросы о продолжительности визита, маршруте и службе в армии — разговор был не из самых приятных. На границе с Казахстаном встретили совсем по-другому: там были добродушные молодые парни, которые спросили, не собираются ли закрывать границы, и пожелали удачи в дороге.

— Мы, казахи, народ гостеприимный, приезжайте, обосновывайтесь, мы всегда рады гостям, — говорил мне пограничник со стороны Казахстана.