Смотрят косо, но угощают водкой: как к наплыву русских относятся в Казахстане — история новосибирца
Новосибирец прожил в Казахстане почти две недели и заметил разницу между русскими и казахами
Больше суток на границе, дорога от Новосибирска до Алма-Аты через Павлодар на личном автомобиле, добродушные пограничники, косые взгляды, шутки и бесплатная водка. Андрей (имя изменено по его просьбе. — Прим. ред.) прожил в Казахстане почти две недели и рассказал НГС, как местные жители относятся к русским и как он реагирует на недовольства, чтобы не вступать в конфликт. Публикуем его историю от первого лица.
Разница ощущается уже на границе
Я уехал из Новосибирска 24 сентября, через два дня пересек границу с Казахстаном через Павлодарскую область, а еще через день доехал до Алма-Аты. Пробка на границе в те дни была больше километра, поэтому пришлось провести в машине примерно сутки. Я ел и спал в автомобиле, а в туалет, как и все остальные, ходил в ближайшие кусты недалеко от трассы.
Когда я подъехал к русской границе, пограничники были напряженными: задавали вопросы о продолжительности визита, маршруте и службе в армии — разговор был не из самых приятных. На границе с Казахстаном встретили совсем по-другому: там были добродушные молодые парни, которые спросили, не собираются ли закрывать границы, и пожелали удачи в дороге.
— Мы, казахи, народ гостеприимный, приезжайте, обосновывайтесь, мы всегда рады гостям, — говорил мне пограничник со стороны Казахстана.
Через пару километров после границы меня уже встретили полицейские, которые проверили документы и посоветовали получать удовольствие от жизни в Казахстане. Здесь много полицейских, они патрулируют улицы, узнают у жителей, всё ли в порядке, и даже оставляют свой номер телефона, чтобы с ними можно было связаться.
Наслаждаться жизнью в стране долго не пришлось: я доехал до Павлодара, позвонил нескольким арендодателям и понял, что все квартиры заняты. Доехал до отеля — свободных номеров тоже не было. Уже смирился с тем, что придется ночевать в машине, но в отеле мне помогли и дали номер общежития для сотрудников. Общежитие находится в промзоне, рядом завод, а внутри было отвратительно, но заплатил я всего 3000 тенге (примерно 400 рублей) за ночь и благодарен казахам за их отзывчивость.
Косые взгляды местных и бесплатная водка
Пару раз я замечал, как казахи косо смотрят на русских, которых стало заметно больше. В Алма-Ате ко мне подошла женщина, которая была возмущена тем, что в стране много приезжих из разных городов России: Новосибирска, Москвы, Санкт-Петербурга. Я ответил, что не русский и никаких городов из России не знаю, и она сразу ушла.
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Еще одна неприятная ситуация произошла в центре обслуживания населения (ЦОН), когда я получал ИИН (аналог российского ИНН). Я пил кофе, пока ждал свою очередь, рядом сидел пожилой казах, он несколько раз посмотрел на меня, а после сказал: «Вы, русские, понаехали, а кто родину защищать будет?» Он уставился на меня, но когда я ответил, что сам казах, сразу отвернулся и продолжил пить свой кофе.
Стоит добавить, что в ЦОН было много русских, поэтому часть людей решили перевезти в другое отделение на бесплатном автобусе. Сначала люди не услышали, а может, испугались, тогда сотрудник центра пошутил, что всех на транспорте увезут в военкомат. Потом посмеялись и поехали в другое отделение, чтобы не создавать очередь.
Приятных моментов оказалось больше. Как-то мы с друзьями пошли в караоке-бар. Там компания из местных жителей пела песни, я решил похвалить их и сказал, что они прекрасно поют. Через некоторое время они подошли к нашему столику и позвали меня к себе, спросили, откуда приехал, я ответил, что из России, тогда казахи угостили меня водкой и казами — колбасой из конины.
По моим наблюдениям, казахи отличаются от русских: они чаще улыбаются и подшучивают, в целом народ гостеприимный и доброжелательный. Местные жители в большей части относятся уважительно к приезжим: между собой они общаются на казахском, но с русскими — всегда на русском языке, чтобы было проще понимать друг друга.
Недавно мы рассказывали историю сибиряка, который пять дней ехал из Питера на машине, чтобы попасть в Казахстан, и нашел пропускной пункт, где не было ни одной машины.