От «будешь там дворником» до приглашения на работу: сибиряк рассказал, как получил место в казахской IT-компании
Поиски работы заняли у него пять дней
Поток россиян, устремившихся после объявления частичной мобилизации в Казахстан, Грузию, Армению и другие страны, всё еще остается высоким. Не все из них уезжают из России, имея удаленную работу и стабильный заработок, а значит, с этим важным вопросом придется разбираться уже на месте. Одним из тех, кто покинул Россию и уехал в Казахстан, стал лишившийся работы Денис (имя изменено). Российский работодатель отказал ему в «удаленке», но ему довольно быстро удалось найти место в подходящей иностранной компании. О том, как получить работу за пять дней и почему в Казахстане так ценят русских специалистов, — в его колонке от первого лица.
Как начался и как быстро закончился поиск
Не буду скрывать, я беспокоился, что уже на этом этапе пути меня ждет провал. В чужой стране, без работы, денег только на месяц. В России я был продакт-менеджером, развивал стартапы, работал в сферах образования и медицины. Планировал получить грант на свой образовательный стартап, но все последние события перечеркнули мои мечты. Так что всем фанатам одной ненавистной работы — мой рассказ для вас.
Первое, с чего я начал, — обновил резюме на сайте hh.ru, отправил несколько мотивационных писем в местные компании. На следующий день под вечер не было ни одного отклика, мои сомнения взяли вверх. Тут я решил подключить habr.ru. Как оказалось, в Казахстане им пользуются чуть ли не активнее, чем в России. Алгоритм тот же: резюме — изменить страну нахождения — написать в компании.
Полночи я не мог уснуть. А сделал ли я правильно, что уехал? Как назло в голове всплывали все демотивирующие фразы вроде «будешь дворником в Казахстане работать». И надо пояснить: есть люди, которые в подобной ситуации начинают уходить в депрессию или жалеть себя, но у меня всё иначе: я злюсь и сразу продумываю запасные варианты.
На следующий день ситуация изменилась: две крупные компании откликнулись на мое резюме. Я был в восторге. После первых двух этапов собеседования обе компании сразу же рекомендовали меня на следующий этап. Объясняю для бумеров: в крупных современных компаниях проводят несколько этапов собеседования, это вам не конвейер: тут же взял, тут же уволил.
Что было на первом этапе? Знакомство с HR-менеджером и сотрудником компании, работающим на той же должности, на которую ты претендуешь.
Второе собеседование — техническое. То есть тебя тестируют по твоим познаниям в техчасти, атакуют вопросами и предлагают решить сложные задачки. Уже тут я понял, что одна из двух компаний будет для меня таким страхующим вариантом, так как устроиться я хотел именно в первую компанию, откликнувшуюся на мое резюме (ее можно назвать IT-компанией, которая работает на рынке недвижимости). На втором этапе собеседований я успел познакомиться с руководителями подразделений. К слову, в понравившейся мне компании 70% топ-менеджмента — русские. Спустя 2 часа после разговора с ними мне позвонили и сказали, что рекомендуют меня на третий этап собеседования.
Так же быстро прошел созвон со второй компанией: знакомство, каверзные вопросы и последовавшее затем предложение о третьем собеседовании.
На третьем этапе я знакомился с HR-директорами. Здесь тебя расспрашивают о твоих soft-скилах, то есть навыках, которые определяют тебя как личность: о том, насколько ты коммуникабелен, способен справляться с трудностями, можешь ли быть настойчивым. Во время беседы с директором той самой первой компании, которая мне приглянулась, я убедился: в случае положительного решения я буду работать там, где всегда мечтал.
Через три часа после собеседования получаю долгожданное: «Денис, вы нам подходите». В придачу к зарплате (на начальном этапе она, к слову, оказалась на
Что касается второй компании: ребятам я отказал, хотя они тоже классные.
О кадрах и жизни в Казахстане
От размещения вакансии до оффера (официального приглашения на работу) прошло 5 дней.
И я забыл упомянуть: всего мне пришло еще около 6 откликов на резюме как работодателей из РФ, так и из Казахстана. На вакансиях из России (удаленных, конечно же) предлагали зарплату в 2 раза больше, но, как мне кажется, в компании, которая прислала мне оффер, я получу гораздо больше, чем большие деньги: опыт, прекрасное окружение, знакомства, безопасность.
Сейчас рынок труда в Казахстане, особенно в IT-секторе, наполнился новыми кадрами и большинство компаний хотят их схантить (принять на работу) себе.
Меня не пугает, что зарплата будет чуть ниже, чем в России. Конечно, аренда квартир сейчас стоит как в Новосибирске и даже выше — 30–
Здесь очень отзывчивые люди. Вот самый классный пример. Я остановился в Актау и под вечер услышал стук в дверь. Открываю — а там стоит полицейский. Это был участковый, который делал обход из-за того, что в соседнем доме что-то произошло (в Казахстане обход участковых — обычное дело, в России же за три года жизни в квартире я так ни разу и не видел своего). Спросил: «Из России?» А потом предложил записать его номер на случай, если понадобится помощь.
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Работа тут, как мне кажется, для квалифицированных кадров витает прямо в воздухе. Я зашел в вейпшоп, разговорился с местным русским — оказалось, он стартапер. Его проект получил местный грант, компания готова выводить продукт на рынок, но пока не знает как. В итоге я помогаю им с этим.
Из ближайших планов — дождаться приезда моей жены, завести знакомства и попутешествовать по Казахстану. С 2018 года я не чувствовал себя более защищенным, чем сейчас.
Россияне, уехавшие в Казахстан, теперь сталкиваются с другой проблемой — они не могут снять жилье, поскольку свободных вариантов по доступным ценам уже почти не осталось.