От «будешь там дворником» до приглашения на работу: сибиряк рассказал, как получил место в казахской IT-компании

Как начался и как быстро закончился поиск

Не буду скрывать, я беспокоился, что уже на этом этапе пути меня ждет провал. В чужой стране, без работы, денег только на месяц. В России я был продакт-менеджером, развивал стартапы, работал в сферах образования и медицины. Планировал получить грант на свой образовательный стартап, но все последние события перечеркнули мои мечты. Так что всем фанатам одной ненавистной работы — мой рассказ для вас.



Первое, с чего я начал, — обновил резюме на сайте hh.ru, отправил несколько мотивационных писем в местные компании. На следующий день под вечер не было ни одного отклика, мои сомнения взяли вверх. Тут я решил подключить habr.ru. Как оказалось, в Казахстане им пользуются чуть ли не активнее, чем в России. Алгоритм тот же: резюме — изменить страну нахождения — написать в компании.

