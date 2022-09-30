Сибиряк пять дней ехал из Питера на машине, чтобы попасть в Казахстан. Он нашел пропускной пункт, где не было ни одной машины
Соседняя страна встретила метелью, а казахские пограничники напевали песни и пытались шутить
Сегодня граница России и Казахстана — точка притяжения россиян, которые пытаются покинуть страну. В европейской части на пропускных пунктах 30-километровые очереди, в которых уже начались конфликты с теми, кто пытается проехать без них. Чем ближе к Сибири, тем меньше народу и можно найти пропускной пункт, где почти никого нет. Сибиряк, который ехал на автомобиле из Питера, рассказал, как пять дней добирался до границы и что происходит на пропускных пунктах. Имя героя изменено по его просьбе.
Максим живет в Санкт-Петербурге, после начала частичной мобилизации решил уехать из страны. Сначала был вариант — Минск, куда можно было домчаться за несколько часов, но от этой идеи он отказался. Поехал в Сибирь к родственникам, а потом принял решение пересечь границу с Казахстаном. Далее — рассказ от первого лица.
Я предприниматель, увольнять самому себя мне не нужно, поэтому я собрал свое инженерное оборудование, сел в машину и поехал. В пятницу были большие пробки, поэтому через сутки прошел гораздо меньшее расстояние, чем планировал. Ночевал в гостинице, ехал с привычной скоростью.
Сначала я сильно не торопился — был определенный план приехать к друзьям в Новосибирской области, может быть, там пожить какое-то время. Мне не приходило никаких повесток, но у меня военная кафедра, редкая специальность и нужная категория, поэтому решил, что так будет лучше.
Когда едешь один в машине и получаешь сообщения друзей, родственников, плюс иногда заглядываешь в интернет, картина меняется. На третий день своего автотрипа понял, что ситуация накаляется, и принял сложное для себя решение — ехать в Казахстан. Звучит просто, но путь был тяжелым, прежде всего морально.
Ближайший с запада пограничный пункт — в Самарской области, я поехал в Маштаково.
Маштаково
Приехал — пробка такая, что конца и края нет, посмотрел по карте — около 30 километров до погранпункта. За мной тут же выстроились еще десятки машин и непонятно, насколько пробка растянулась дальше. За час проехал 200 метров. У меня были с собой теплые вещи, газовая горелка, какие-то продукты: тушенка, растворимая лапша, вода.
За 9 часов сдвинулся на 3 километра, оставалось еще каких-то 27. Путем нехитрых расчетов я понял, что куковать здесь долго. Все спрашивают про то, как там живут люди в этой пробке. А как? Туалеты — лесополоса вдоль дорог. Дальнобойщики сооружали баррикады, чтобы не пускать тех, кто пытается проехать без очереди.
На BMW пытался проехать без очереди какой-то московский ферзь, но дальнобойщик разозлился, шоркнул, BMW скатился вниз. В какой-то момент мы с казахским дальнобойщиком договорились на час о том, что я стою на обочине, а он перекрывает. Он высовывался, перекрывал, мы спрашивали, почему без очереди. Не могу сказать, что люди были агрессивными, но все спорили. Каждый был прав со своей стороны, мы им говорим: «Вы нас задерживаете». Они: «Мы людей увезем и вернемся». А как мы это проверим и узнаем, может, всё так?
Кто-то говорил про родственников, жену беременную. Когда ехали с детьми, конечно, пропускали. Некоторые проезжали по обочине, чуть ли не падали в канаву, потом выбирались с чьей-то помощью. Узнал, что до моего приезда сожгли фуру — дальнобойщики что-то не поделили.
У кого-то заканчивалась солярка, люди делились, понемногу подливали друг другу. Вообще там такой бизнес развернулся на доставке пеших до границы, что стоять в машинах было бесполезно. Какая-то дама вся из себя на казахских желтых номерах (таксистка) постоянно приезжала. Пешего прохода как такового нет. Люди идут, а за пять километров до конца их подбирают таксисты и довозят до КПП. Сейчас просят 25 тысяч за место, 50 тысяч за место. Просто чтобы пройти через границу.
Дождь, люди с чемоданами вдоль этой пробки. Им неважно — холод, не холод, идут и идут. В основном мужчины лет 30, треть потока — молодые пары. Таких одиночек, как я, на машинах почти нет — все либо вдвоем, либо полная машина. Не могу сказать, что многие разворачивались и уезжали, но я оказался одним из них, когда понял, что стоять здесь — дохлый номер.
Сомнительная перспектива
Честно говоря, за эти четыре с лишним дня я так вымотался, что уже думал бросить эту затею с Казахстаном и ехать в Сибирь, «переобувался» раз десять. Вымотала не столько дорога, сколько дикая тревожность, подпитываемая информационной повесткой. Ощущение, что я подумал вообще обо всём, на что не хватало времени. Даже вспомнил уроки ОБЖ, где нам рассказывали о том, как минимизировать для себя последствия ядерного удара.
Потом друг родителей предложил прилететь из Томска в Челябинск, чтобы там дождаться меня и уже вдвоем ехать до более свободных пунктов. Я согласился, подумал, что в любом случае, куда бы я дальше ни ехал, вместе лучше, по крайней мере, один за рулем, второй может отдыхать или мониторить ситуацию.
Решили ехать дальше на восток, по пути смотрели, где меньше народу на пограничных переходах.
Без очередей
Мы планировали поехать через Курган. Кто-то написал, что там плохая дорога после перехода, я подумал, что как присяду там в степи ночью, продолжили поиски. Но, как это бывает, едешь по навигатору, вроде свободно, но у всех же «Яндекс», все и едут туда, в итоге зелень превращается в красное. Поэтому актуально, если очень быстро совпало.
Тут кто-то написал про хороший переход и сказал, что попал в метель полчаса назад. Мы смотрим — так, туча, значит, там правда может быть свободно. Мы заехали на пограничный пункт Карагога в Омской области. Передо мной был один грузовик, который тут же отъехал на свою полосу. Вообще никого нет, и, казалось, никакой жизни вокруг. Все говорят Исилькуль, а Исилькуль — это достаточно крупный поселок, даже городок. Может быть, люди просто запутались в названиях.
На переход я потратил в общей сложности полчаса — и на русскую, и на казахскую границы. Как будто обычный день и ничего не происходит.
Получается, в Кургане люди не могут проехать, а тут рядом этот КПП. Едешь из Челябинска в Омск через Курган по основной дороге. Это трасса, которая как бы идет обратно на запад в сторону Москвы, на Петропавловск, параллельно основной дороге. Из Омска многие уходят на Одесское, это сразу вниз на Казахстан. А если поехать немного вниз и направо, то получается, ты едешь на Петропавловск. Дорога там очень приличная до самого КПП.
После пересечения границы до Петропавловска мне оставалось 90 километров. Моего попутчика таксист довез до ближайшей железнодорожной станции, он удачно взял билет на поезд до Новосибирска.
Граница российская
После всего этого пути не верилось, что мы были первой легковой машиной. Фуры там стояли отдельно. За мной встала одна машина, там сидела пожилая пара. Мужчина, казах пенсионного возраста, доброжелательный, сказал мне пойти взять талончик, чтобы никто не ворчал.
На погранпереходе ничего особенного, попросили открыть одну дверь, другую, третью, четвертую, багажник, капот, короче, всю машину нужно было открыть, и подлокотник, и бардачок. Говорят: «Да, хорошо, следующую». Заглядывает, смотрит, что-то достал, положил, без всяких вопросов. А у меня там полный фарш — оборудование для работы, всё разложено по машине.
По поводу военной обязанности не спрашивали ни одного слова. Русскую границу проходил по русскому паспорту, его он пролистал, я наблюдал, как он дошел до отметки о воинской обязанности. Что-то там в компьютере понажимал, но недолго, не могу сказать, что я простоял даже пару лишних минут.
Граница казахская
Купил казахскую страховку еще до пересечения границы. На наши деньги — 1700 рублей на 15 дней. Потом захожу в будку, которая выглядит как ларек из 90-х в Новосибирске. Подаю документы, он попросил куда-то посмотреть. Быстрые фразы-вопросы: цель поездки, откуда и куда. Тот, кто машину досматривал, посмотрел на мое оборудование, спросил, кем работаю, и всё.
Погранцы нормальные, но из них слова не вытянешь вообще, не хотят разговаривать, но и не грубят — может, тоже уже устали: «Да, пожалуйста», «Травматического оружия нет?», «Всё, проезжайте».
Здесь проходил по заграннику. В Финке (Финляндия. — Прим. ред.) меня научили всегда проверять паспорт, чтобы был штампик о выезде. Редко, но бывает, что забывают поставить печать, и потом начинаются проблемы. Тут перед выездом я опомнился, говорю: «Если вам нетрудно, что-то в штампах запутался, можно проверить?»
Он: «М-м-м», листает-листает, напевает какую-то восточную песню: «Нарынн нанны». Потом: «Опа, вот она, нашлась».
После границы
Казахстан встретил метелью, какая даже в Сибири бывает редко. Сначала ехал со скоростью велика, потом всё успокоилось. Степь, дорога такая дикая, конечно. Изредка появляются туалеты, кафешки, но я даже нигде не останавливался. Всё так выглядит, как будто туда заходит один человек в месяц и сидят все свои. Машин рядом вообще не было.
Дорога в заплатках, волнах, но резких ям нет. В самом Петропавловске я уже так в яму въехал, что думал сорву себе колесо. Примерно как в Новосибирске по весне — аж стукаешься до упора. Но вроде ничего, да и всё это уже мелочи.
Ночлег в Петропавловске
Я взял местную симку в салоне связи. Там работали русские девушки, выглядели сильно уставшими. Я спросил, есть ли где-то обменники, потому что были только рубли. Она: «Ну... давайте тогда курс по 7 тенге за рубль (на пару рублей ниже стандартного курса), устроит?» Естественно, я даже не стал думать.
Друг, который сейчас в Казахстане, нашел мне гостиницу через 2ГИС — просто обзванивал все подряд, потому что в Booking уже ничего не было. Одноместный номер с завтраком получился около 2500 рублей. В гостинице мне сказали оставить залог 5 тысяч рублей и разрешили рассчитаться утром, когда поменяю деньги. Предложили даже спа-салон, спортзал. Я говорю: «Да легко!» На самом деле хотелось просто упасть и ни о чём не думать. Но думать придется много, потому что впереди у всех нас неизвестность.
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