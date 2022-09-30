Сибиряк пять дней ехал из Питера на машине, чтобы попасть в Казахстан. Он нашел пропускной пункт, где не было ни одной машины

Решили ехать дальше на восток, по пути смотрели, где меньше народу на пограничных переходах.

Без очередей

Мы планировали поехать через Курган. Кто-то написал, что там плохая дорога после перехода, я подумал, что как присяду там в степи ночью, продолжили поиски. Но, как это бывает, едешь по навигатору, вроде свободно, но у всех же «Яндекс», все и едут туда, в итоге зелень превращается в красное. Поэтому актуально, если очень быстро совпало.

Тут кто-то написал про хороший переход и сказал, что попал в метель полчаса назад. Мы смотрим — так, туча, значит, там правда может быть свободно. Мы заехали на пограничный пункт Карагога в Омской области. Передо мной был один грузовик, который тут же отъехал на свою полосу. Вообще никого нет, и, казалось, никакой жизни вокруг. Все говорят Исилькуль, а Исилькуль — это достаточно крупный поселок, даже городок. Может быть, люди просто запутались в названиях.

На переход я потратил в общей сложности полчаса — и на русскую, и на казахскую границы. Как будто обычный день и ничего не происходит.

