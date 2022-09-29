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Топ-9 дешевых посуточных квартир в Казахстане — изучаем варианты в приграничных городах

Мы посмотрели жилье по самым низким ценам в Павлодаре, Усть-Каменогорске и Петропавловске

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Объявления о сдаче квартир за несколько дней посмотрели тысячи человек

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Поездки в Казахстан стали популярны у новосибирцев. Недалеко от столицы Сибири расположены три основных города Казахстана — Павлодар, Усть-Каменогорск и Петропавловск, которые находятся в приграничной зоне. Павлодар граничит с Новосибирской областью и Алтайским краем, Усть-Каменогорск — с Алтайским краем, а Петропавловск — с Тюменской, Омской и Курганской областями.

Мы изучили на сайте по недвижимости в Казахстане «Крыша» самые дешевые варианты посуточных квартир в приграничных городах. Где и за сколько можно остановиться на ночь после пересечения границы — смотрите в нашей подборке.

Павлодар: от 5 тысяч до 6 тысяч тенге за сутки (примерно 600 — 700 рублей)

Первый дешевый вариант, который нам удалось найти на сайте — 1-комнатная квартира за 5 тысяч тенге за сутки (примерно 600 рублей) в центре Павлодара. Здесь есть всё для удобства: бытовая техника, кондиционер и телевизор. На сайте указано, что данный вариант с 28 сентября просмотрели более 7 тысяч раз.

Как сообщает арендодатель в объявлении, квартиру сдают только для гостей города, кроме того, предоставляют посуду, постельное белье и полотенца.

В квартире есть всё необходимое

В квартире есть всё необходимое

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Следующий вариант дороже — 5,5 (670 рублей) тысяч тенге за сутки в будние дни и 6 тысяч тенге (чуть больше 700 рублей) в выходные, квартира находится дальше от центра города, но рядом авто и ж/д вокзалы.

В квартире одна комната, как говорится в объявлении, есть телевизор, бытовая техника, предоставляют банные и постельные принадлежности. Жилье можно снимать и по часам, например арендодатель предлагает заплатить за 2 часа — 2 тысячи тенге (примерно 240 рублей), последующие часы будут стоить по 500 тенге (примерно 60 рублей).

Объявление с 21 сентября просматривали 9891 раз, указано на сайте.

Квартира находится недалеко от вокзала

Квартира находится недалеко от вокзала

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В еще одном объявлении, которое мы изучили, цена также варьируется в зависимости от дня недели: в выходные придется заплатить 6 тысяч тенге (примерно 700 рублей) за сутки, в будние дни — 5,5 тысяч тенге (670 рублей).

Квартиру сдают для гостей города и людей, которые приехали в командировку. Здесь есть телевизор, посуда, интернет и бытовая техника.

Жилье находится на окраине Павлодара

Жилье находится на окраине Павлодара

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Усть-Каменогорск: от 3,5 тысяч до 5 тысяч тенге за сутки (примерно 400 — 600 рублей)

Самая низкая стоимость квартиры за сутки в Усть-Каменогорске — 3,5 тысяч тенге (примерно 400 рублей) за 1-комнатную квартиру на окраине города. Арендодатель сообщает, что здесь есть телевизор и холодильник. Данный вариант просматривали 9168 раз с 23 сентября.

В объявлении указано, что квартира уютная и чистая

В объявлении указано, что квартира уютная и чистая

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Вариант подороже также находится на окраине города, но уже ближе к центру. 1-комнатная квартира стоит 4 тысячи тенге (примерно 480 рублей) за сутки. По данным сайта, это объявление уже просматривали меньше — 4435 раз с 26 сентября.

В квартире есть бытовая техника, говорится в объявлении

В квартире есть бытовая техника, говорится в объявлении

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Дороже всего обойдется 1-комнатная квартира ближе к центру Усть-Каменогорска — 5 тысяч тенге (примерно 600 рублей) за сутки. Арендодатель написал в объявлении, что здесь есть вся бытовая техника, телевизор и охраняемая стоянка около дома.

Данное объявление посмотрели 7603 раза с 23 сентября

Данное объявление посмотрели 7603 раза с 23 сентября

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Петропавловск: от 5 тысяч тенге до 6 тысяч тенге за сутки (примерно 600 — 700 рублей)

В Петропавловске 1-комнатную квартиру можно снять на сутки за 5 тысяч тенге (примерно 600 рублей). Мы нашли вариант недалеко от центра со всем необходимым для жилья. На фотографиях с сайта «Крыша» можно заметить постельное белье и полотенца, но арендодатель не указал предоставляются ли данные удобства при аренде.

Объявление посмотрели 2734 раза с 22 сентября

Объявление посмотрели 2734 раза с 22 сентября

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Второй вариант, который нам удалось найти, — 1-комнатная квартира недалеко от центра города за 5 тысяч тенге (примерно 600 рублей). В объявлении указано, что в выходные дни цены могут поменяться, но насколько — неизвестно. Арендодатель указал, что в квартире есть всё необходимое.

Объявление посмотрели 5205 раз с 26 сентября

Объявление посмотрели 5205 раз с 26 сентября

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Дороже всего обойдется квартира в центре Петропавловска — 6 тысяч тенге (примерно 700 рублей) за сутки. В объявлении сообщают, что рядом есть круглосуточный магазин, дом находится в спокойном дворе, а в квартире есть вся бытовая техника, интернет и телевизор.

Объявление посмотрели 7601 раз с 27 сентября

Объявление посмотрели 7601 раз с 27 сентября

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Мы уже писали о том, что происходит на границе с Казахстаном в Карасукском районе. Люди, которые решили пересечь границу на автомобиле, ждут десятки часов. В пробке стоят и новосибирцы, один из них поделился своей историей — читайте, как он уволился с работы, оставил квартиру и пересек границу с Казахстаном.

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