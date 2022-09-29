Топ-9 дешевых посуточных квартир в Казахстане — изучаем варианты в приграничных городах

Следующий вариант дороже — 5,5 (670 рублей) тысяч тенге за сутки в будние дни и 6 тысяч тенге (чуть больше 700 рублей) в выходные, квартира находится дальше от центра города, но рядом авто и ж/д вокзалы.

В квартире одна комната, как говорится в объявлении, есть телевизор, бытовая техника, предоставляют банные и постельные принадлежности. Жилье можно снимать и по часам, например арендодатель предлагает заплатить за 2 часа — 2 тысячи тенге (примерно 240 рублей), последующие часы будут стоить по 500 тенге (примерно 60 рублей).