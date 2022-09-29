Топ-9 дешевых посуточных квартир в Казахстане — изучаем варианты в приграничных городах
Мы посмотрели жилье по самым низким ценам в Павлодаре, Усть-Каменогорске и Петропавловске
Поездки в Казахстан стали популярны у новосибирцев. Недалеко от столицы Сибири расположены три основных города Казахстана — Павлодар, Усть-Каменогорск и Петропавловск, которые находятся в приграничной зоне. Павлодар граничит с Новосибирской областью и Алтайским краем, Усть-Каменогорск — с Алтайским краем, а Петропавловск — с Тюменской, Омской и Курганской областями.
Мы изучили на сайте по недвижимости в Казахстане «Крыша» самые дешевые варианты посуточных квартир в приграничных городах. Где и за сколько можно остановиться на ночь после пересечения границы — смотрите в нашей подборке.
Павлодар: от 5 тысяч до 6 тысяч тенге за сутки (примерно 600 — 700 рублей)
Первый дешевый вариант, который нам удалось найти на сайте —
Как сообщает арендодатель в объявлении, квартиру сдают только для гостей города, кроме того, предоставляют посуду, постельное белье и полотенца.
Следующий вариант дороже — 5,5 (670 рублей) тысяч тенге за сутки в будние дни и 6 тысяч тенге (чуть больше 700 рублей) в выходные, квартира находится дальше от центра города, но рядом авто и ж/д вокзалы.
В квартире одна комната, как говорится в объявлении, есть телевизор, бытовая техника, предоставляют банные и постельные принадлежности. Жилье можно снимать и по часам, например арендодатель предлагает заплатить за 2 часа — 2 тысячи тенге (примерно 240 рублей), последующие часы будут стоить по 500 тенге (примерно 60 рублей).
Объявление с 21 сентября просматривали 9891 раз, указано на сайте.
В еще одном объявлении, которое мы изучили, цена также варьируется в зависимости от дня недели: в выходные придется заплатить 6 тысяч тенге (примерно 700 рублей) за сутки, в будние дни — 5,5 тысяч тенге (670 рублей).
Квартиру сдают для гостей города и людей, которые приехали в командировку. Здесь есть телевизор, посуда, интернет и бытовая техника.
Усть-Каменогорск: от 3,5 тысяч до 5 тысяч тенге за сутки (примерно 400 — 600 рублей)
Самая низкая стоимость квартиры за сутки в Усть-Каменогорске — 3,5 тысяч тенге (примерно 400 рублей) за
Вариант подороже также находится на окраине города, но уже ближе к центру.
Дороже всего обойдется
Петропавловск: от 5 тысяч тенге до 6 тысяч тенге за сутки (примерно 600 — 700 рублей)
В Петропавловске
Второй вариант, который нам удалось найти, —
Дороже всего обойдется квартира в центре Петропавловска — 6 тысяч тенге (примерно 700 рублей) за сутки. В объявлении сообщают, что рядом есть круглосуточный магазин, дом находится в спокойном дворе, а в квартире есть вся бытовая техника, интернет и телевизор.
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