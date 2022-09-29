Модные прически ночуют на лавочке — казах рассказал о российских приезжих
В основном это парни около 30 лет
Яркая одежда, красивые прически, дорогие ноутбуки, парням в среднем до 30 лет. Видно, что городские. Держатся по пять человек, в основном не говорят на камеру — боятся розыска на Родине. Кто не нашел себе места, ночует прямо во дворах на лавочках, рассказывает о российских приезжих журналист казахской независимой газеты «Уральская неделя» Талгат Умаров. О том, какая обстановка сложилась в его родном Уральске в связи с масштабным исходом из России, он поведал «Фонтанке».
— Путин объявил мобилизацию 21 сентября, и уже в ночь на
Россияне начали прибывать одновременно с четырех пограничных пунктов — из Волгоградской, Саратовской и Оренбургской областей. К 29 сентября, как пишет «Уральская неделя», перед КПП «Маштаково» выстроилась очередь из машин на 30–40 километров. На посту «Илек» стоят (а точнее, живут прямо на сумках) 2300 граждан России. Некоторые перед этим идут по 20 километров пешком. Еда и вода у многих кончаются.
По словам Умарова, вначале были разговоры, что уральские таксисты чуть ли не силком сажают ночью к себе россиян на пограничном пункте и практически обирают их.
— Коллега рассказывала, что ночью с ее знакомых взяли
Очень быстро на пунктах пропуска «Маштаково», «Теплом», «Озинках» и «Илеке» появились волонтеры с едой и горячим чаем, которые бесплатно довозят россиян до Уральска. В городе сейчас тысячи приезжих из России, которые очень бросаются в глаза местным.
— 90 % — это прямо молодежь. В основном мужчины призывного возраста, молодые пацаны. Ребята от 22 лет до тридцатки. Они прямо бросаются в глаза. У нас приграничный город и русских много, но я отличаю свободно «наших» от приезжих.
Они ходят по четыре-пять человек, у них рюкзаки, и у одного обязательно сумка на колесиках. Я замечаю по ним, что это молодежь из больших городов: многие длинноволосые, с какими-то стильными прическами, в желтой куртке, в красной куртке, какие-то очки в модной аккуратной оправке — в поселках так не одеваются. Многие сидят в кафешках и ресторанах с ноутбуками. Я вижу, что это интеллигенция, утечка мозгов, — отметил журналист.
Его коллеги пытаются беседовать с приезжими. Но многие опасаются поисков на Родине и отказываются говорить на камеру. В целом складывается впечатление, что у большинства нет никакого плана, кроме как просто уехать как можно дальше.
— Когда мы разговариваем с ними, то часть из них либо здесь ищет жилье, либо стремится попасть в
Увидеть россиян проще всего сейчас около ЦОНов — это местный аналог МФЦ.
— Чтобы открыть здесь самую популярную карту Kaspi Gold или купить сим-карту, нужен номер ИИН. Поэтому самое большое столпотворение сейчас возле ЦОНов. Я уже дня три наблюдаю возле них очереди по 300–500 человек, — отметил Умаров.
Выжить в Уральске сейчас непросто. Небольшой город и раньше не располагал внушительным фондом гостиниц и арендных квартир, а также инфраструктурой для приема такого количества приезжих одновременно. Номера в гостиницах взлетели в цене и закончились, как и тенге в банкоматах Сбера.
— Большая проблема с жильем. Буквально на следующий день, где-то 23 сентября, цены на недвижимость взлетели. У нас очень много разговоров о том, что там, где жили казахи, снимали двухкомнатную квартиру за 70 тысяч тенге в месяц, их срочно попросили освободить жилплощадь и вместо них заселяли россиян уже за 200–250 тысяч тенге, — рассказывает Умаров. (1 рубль — примерно 8 тенге. — Прим. ред.)
Как пишет «Уральская неделя», однокомнатные квартиры предлагаются и по 200 тысяч тенге, комнаты — от 25 до 30 тысяч тенге в сутки. Некоторые, кто не нашел себе даже койку, точно ночуют на улицах.
— Я у своего дома видел двух ребят и женщину. Они сидели на лавочке вечером, и утром, когда я вышел, до сих пор на ней находились. Стало понятно, что они на ней переночевали. Хорошо, что было тепло, — отметил журналист.
Чтобы как-то смягчить участь россиян, на площадь перед железнодорожным вокзалом Уральска вышли волонтеры. Они дают консультации, раздают еду, воду, сим-карты, забирают к себе на ночлег.
Вошел в ситуацию и местный бизнес. Россиян начали пускать переночевать в кинотеатр City Park, в мечети, компьютерные клубы, фитнес-залы и даже бары. Власти открыли советский детский лагерь «Атамекен». Бесплатную еду предложили заправки Ven Oil и местные кафе. Учебный центр «Непоседа» взялся помогать россиянам с детьми — для малышей проводят бесплатные занятия и там же их кормят. А в сети прачечных «Сияние» организовали бесплатную стирку вещей.
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— Наши волонтеры раздают горячий чай, соки, пирожки, сим-карты, сигареты. Я немного даже негодую: ребята, сигареты в вещи первой необходимости не входят! С добротой есть у нас перегибчики. Но какой-то ненависти нету. Может быть, на бытовом уровне обсуждают: «нам самим-то жрать нечего», но в основной массе люди либо молчат, либо помогают, — резюмировал Умаров.
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