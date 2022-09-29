Модные прически ночуют на лавочке — казах рассказал о российских приезжих

Очень быстро на пунктах пропуска «Маштаково», «Теплом», «Озинках» и «Илеке» появились волонтеры с едой и горячим чаем, которые бесплатно довозят россиян до Уральска. В городе сейчас тысячи приезжих из России, которые очень бросаются в глаза местным.



— 90 % — это прямо молодежь. В основном мужчины призывного возраста, молодые пацаны. Ребята от 22 лет до тридцатки. Они прямо бросаются в глаза. У нас приграничный город и русских много, но я отличаю свободно «наших» от приезжих.



Они ходят по четыре-пять человек, у них рюкзаки, и у одного обязательно сумка на колесиках. Я замечаю по ним, что это молодежь из больших городов: многие длинноволосые, с какими-то стильными прическами, в желтой куртке, в красной куртке, какие-то очки в модной аккуратной оправке — в поселках так не одеваются. Многие сидят в кафешках и ресторанах с ноутбуками. Я вижу, что это интеллигенция, утечка мозгов, — отметил журналист.