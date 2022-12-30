Новосибирского сотрудника ФСО, который бежал в Казахстан из-за мобилизации, депортировали в Россию

Новосибирского офицера ФСО Михаила Жилина, который занимался обслуживанием правительственной связи, депортировали в Россию из Казахстана.
Туда, как писал ранее НГС, мужчина уехал вместе с семьей после объявления мобилизации: супруга с детьми въехала в страну через погранпункт, а мужчина пересекал границу лесами, после чего был задержан полицией. Ему был запрещен выезд из России, так как он имел доступ к гостайне.
12 декабря специализированный межрайонный следственный суд города Астаны арестовал Михаила Жилина на 40 суток. На сайте МВД РФ появилась информация о том, что
Как сообщает издание «Новая Газета Европа», супруга Михаила Жилина выяснила через Казахстанское международное бюро по правам человека, что ее мужа передали пограничникам, а те отдали в Россию.
— Пытаюсь искать через правозащитников и адвокатов, мне ответили, что его ищут, — цитирует издание женщину.
Недавно губернатор Новосибирской области Андрей Травников подвел итоги года, в том числе высказался об ошибках, допущенных в ходе мобилизации.