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Спецоперация на Украине

Новосибирского сотрудника ФСО, который бежал в Казахстан из-за мобилизации, депортировали в Россию

В сентябре этого года Михаил Жилин пересек границу соседнего государства через лес

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36-летний Михаил Жилин служит в Центре специальной связи и информации ФСО в Новосибирске 18 лет, но после объявленной мобилизации решил уехать в Казахстан. За незаконное пересечение границы он был задержан в соседнем государстве

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Новосибирского офицера ФСО Михаила Жилина, который занимался обслуживанием правительственной связи, депортировали в Россию из Казахстана.

Туда, как писал ранее НГС, мужчина уехал вместе с семьей после объявления мобилизации: супруга с детьми въехала в страну через погранпункт, а мужчина пересекал границу лесами, после чего был задержан полицией. Ему был запрещен выезд из России, так как он имел доступ к гостайне.

12 декабря специализированный межрайонный следственный суд города Астаны арестовал Михаила Жилина на 40 суток. На сайте МВД РФ появилась информация о том, что 36-летнего Михаила Жилина разыскивают по уголовной статье.

Как сообщает издание «Новая Газета Европа», супруга Михаила Жилина выяснила через Казахстанское международное бюро по правам человека, что ее мужа передали пограничникам, а те отдали в Россию.

— Пытаюсь искать через правозащитников и адвокатов, мне ответили, что его ищут, — цитирует издание женщину.

Недавно губернатор Новосибирской области Андрей Травников подвел итоги года, в том числе высказался об ошибках, допущенных в ходе мобилизации.

ФСОДепортацияЧастичная мобилизация
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