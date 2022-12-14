В Казахстане арестовали новосибирца, бежавшего от мобилизации, — он работает в ФСО

По словам Екатерины, ее муж служит в Центре специальной связи и информации ФСО в Новосибирске 18 лет. Это же место работы указано в уже неактивном профиле Михаила во «ВКонтакте». После объявления начала мобилизации семья приняла решение покинуть Россию, хотя выезд мужчине был запрещен, поскольку тот имеет доступ к гостайне и занимается обслуживанием правительственной связи. В результате Екатерина с детьми пересекла границу через погранпункт, в то время как ее муж прошел лесами в районе Ерназара.

