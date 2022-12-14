В Казахстане арестовали новосибирца, бежавшего от мобилизации, — он работает в ФСО

Суд в Казахстане арестовал новосибирца Михаила Жилина за незаконное пересечение границы.
— 12 декабря 2022 года специализированный межрайонный следственный суд города Астаны по ходатайству прокуратуры Есильского района применил временное содержание лица под стражей в отношении гражданина РФ Жилина М. на 40 суток, — говорится в сообщении на официальном сайте суда.
Его супруга Екатерина подтвердила корреспонденту НГС арест мужа, но общаться подробнее отказалась. Свою историю она рассказала изданию «Новая газета Европа».
По словам Екатерины, ее муж служит в Центре специальной связи и информации ФСО в Новосибирске 18 лет. Это же место работы указано в уже неактивном профиле Михаила во «ВКонтакте». После объявления начала мобилизации семья приняла решение покинуть Россию, хотя выезд мужчине был запрещен, поскольку тот имеет доступ к гостайне и занимается обслуживанием правительственной связи. В результате Екатерина с детьми пересекла границу через погранпункт, в то время как ее муж прошел лесами в районе Ерназара.
Машину Жилиных вскоре остановили пограничники, проверили документы и увидели, что у Михаила нет отметки о пересечении границы. Мужчина попросил о политическом убежище, но в конце ноября ему в этом было отказано. Он попытался выехать в другую страну, но в аэропорту мужчину задержали — тогда выяснилось, что в России Михаила объявили в розыск.
На сайте МВД действительно содержится информация о том, что
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Изданию Екатерина также рассказала, что в Новосибирске к их друзьям и родственникам приходил некий «генерал», который интересовался, где сейчас находится семья, и говорил об имеющейся повестке на имя Михаила.
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