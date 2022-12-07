Путин объяснил, понадобится ли новая волна мобилизации в России

— Насчёт мобилизации: у нас 150 тысяч находятся в зоне проведения СВО, то есть половина. Из этих 150 тысяч половина, то есть 77 тысяч, находится непосредственно в боевых подразделениях, — отметил Путин. — Остальные — на вторых-третьих рубежах, выполняя функции войск теробороны или проходят подготовку. Ещё 150 тысяч, то есть половина всех мобилизованных, не находится в группировке, они на полигонах Минобороны РФ. Они — боевой резерв. В этих условиях разговоры о следующей волне мобилизации бессмысленны.

