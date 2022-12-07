Путин объяснил, понадобится ли новая волна мобилизации в России

Президент России Владимир Путин на встрече с членами СПЧ рассказал о том, понадобится ли дополнительная волна мобилизации. По его словам, в нынешних условиях разговоры о дополнительных мобилизационных мероприятиях просто не имеют смысла. В этом нет необходимости как для государства, так и для Министерства обороны.
— Насчёт мобилизации: у нас 150 тысяч находятся в зоне проведения СВО, то есть половина. Из этих 150 тысяч половина, то есть 77 тысяч, находится непосредственно в боевых подразделениях, — отметил Путин. — Остальные — на вторых-третьих рубежах, выполняя функции войск теробороны или проходят подготовку. Ещё 150 тысяч, то есть половина всех мобилизованных, не находится в группировке, они на полигонах Минобороны РФ. Они — боевой резерв. В этих условиях разговоры о следующей волне мобилизации бессмысленны.
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Также Путин прокомментировал и проблемы в зоне СВО: по его словам, они были и есть сейчас, поэтому нужно постоянно этим заниматься и иметь обратную связь. Отметил президент и то, что в зоне СВО нет «проблем с дезертирством». Путин сказал, что происходили лишь единичные инциденты, но «в целом ничего подобного нет».
Ранее во время заседания к Владимиру Путину обратились с вопросом о денежном довольствии мобилизованных, которые находятся в зоне специальной военной операции — некоторые из них с момента мобилизации не получили ни одной обещанной выплаты. Кроме того, глава СПЧ Валерий Фадеев сообщил о сложностях с экипировкой в ходе спецоперации. Путин попросил представить ему всю информацию по этому поводу.
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