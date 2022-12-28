«Оказались не совсем готовы, были ошибки». Андрей Травников — о мобилизации и итогах года (онлайн)

Губернатор уже проводил итоговую пресс-конференцию для всех журналистов. Она прошла 16 декабря , тогда мы тоже вели онлайн-трансляцию на сайте.

На пресс-конференции губернатор подвел итоги 2022 года: рассказал о проблемных стройках региона, развитии новосибирского метро и даже о выборах. Самое главное оттуда мы собрали здесь.