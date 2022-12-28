«Оказались не совсем готовы, были ошибки». Андрей Травников — о мобилизации и итогах года (онлайн)

Прямой эфир должен начаться в 09:00.
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Губернатор уже проводил итоговую пресс-конференцию для всех журналистов. Она прошла
На пресс-конференции губернатор подвел итоги 2022 года: рассказал о проблемных стройках региона, развитии новосибирского метро и даже о выборах. Самое главное оттуда мы собрали здесь.
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Прямой эфир начался.
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— Область справилась достойно. Жители нашего региона откликнулись на все запросы. Рванули на помощь и известные люди, все, от руководителей предприятий до обычных пенсионеров. Что было самым тяжелым? Наверное, мобилизация, призыв. Оказались не совсем готовы, были ошибки, — говорит Андрей Травников о том, как регион прошел 2022 год.
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В конце октября для мобилизованных купили несколько тысяч пар валенок.
— Таких неожиданных задач было много, — говорит Травников.
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Они рассказывают, что шьют носилки для военнослужащих.
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В студии Ольга и Елена — многодетные мамы и домохозяйки. После начала спецоперации они стали участницами швейного волонтерского цеха.
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Слово дали Светлане Заикиной — главе отделения ОНФ в Новосибирской области. Она тоже рассказывает о помощи, которую передавали на фронт.
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Общий фонд помощи ОНФ военнослужащим — около
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Помощь военнослужащим оказывает и «Вектор-БЭСТ».
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Глава ОНФ Светлана Заикова рассказывает, что есть сложности с передачей гуманитарной помощи от волонтеров. Причина в том, что расположение воинских частей — военная тайна.
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В студии — депутат Госдумы, член «Единой России», бывший министр здравоохранения Новосибирской области Олег Иванинский. Он рассказывает о своем опыте поездки в Донбасс.
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Мы знаем и примеры гибели волонтеров, говорит Иванинский.
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— В первую очередь нужно было решить вопрос с водоснабжением, электроснабжением, с работой для тех мариупольцев, которые остались, с обеспечением санитарных условий, — сказал губернатор Травников о своей поездке в Мариуполь.
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В студии замминистра промышленности и торговли Максим Останин — он рассказывает об импортозамещении и своей поездке в Донбасс.
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Размер помощи от бизнеса военнослужащим был разным, говорит Андрей Травников.
— Суммы от 2 тысяч до 20 миллионов, — сказал губернатор.
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В студии директор производства одежды для тактики Иван Черкасов. Рассказывает, что объемы производства у них выросли в
— Если в прошлые годы мы работали трудно, то сейчас у нас режим работы 24/7, — говорит Черкасов.
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— Одно из достижений и этого, и пандемийных лет: мы ни один проект, ни ЛДС, ни какой-нибудь ФАП, не остановили — говорит Андрей Травников.
По его словам, долгостроев на крупных стройках в регионе нет. Хотя сдачу ЛДС и станции «Спортивная», например, перенесли на неопределенный срок. Кроме того, нарушили сроки по строительству поликлиник по концессии.
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Молодежь скептично относится к помощи военнослужащим, считает ведущая эфира. Ей отвечает руководитель центра цифровой трансформации Новосибирской области Евгений Попантонопуло:
— Нельзя сказать, что нас не слушают. Позитива в разы больше. У студентов уже есть ценности, которые они стараются рьяно отстаивать. Но это интересно для наставников, они меняют тактику работы. Мы не обходим тему традиционных российских ценностей. Почему их важно сохранять, — говорит Попантонопуло о работе с молодежью.
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Слово дали и представителю молодежи — волонтеру движения «Молодая гвардия» Дарье. Она тоже рассказывает о своей поездке в Донбасс.
— Ни капельки не было страшно. «Молодая гвардия» начала отправлять волонтеров в марте. Но тогда отправляли только парней, а мы, все девчонки, хотели. Когда появилась возможность, мы сразу поехали, — сказала девушка.
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Ведущая попросила губернатора сказать финальное слово.
— Мне до сих пор грустно, что мы потеряли страну, в которой я родился. Я имею в виду Советский Союз. Вина за это не только на Ельцине и Горбачеве. Многие повелись на популистские лозунги, по сути дела, это поддержали. Мне кажется, в 2023 году нам всем надо окончательно научиться, что мы граждане великой страны. Мы не можем себе позволить сегодня — с ляхами, а завтра — со шведами, — сказал Андрей Травников.
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На этом мы завершаем нашу онлайн-трансляцию.
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