Прощание с матерым. В Новосибирске с венком ЧВК «Вагнер» похоронили авторитета из 90-х — история его жизни

В Новосибирске похоронили легендарную криминальную фигуру из 1990-х годов — Алексея Панфилова. Многие знали его как Леху Жида, но вовсе не из-за качеств личности, а из-за фамилии Житков, которую тот сменил на Панфилова много лет назад. Прощались с Алексеем друзья, коллеги и родные в одном из траурных залов Заельцовского кладбища. Хоронили в закрытом гробу, к которому привезли венок — точно такой же, какие кладут на могилы бойцов ЧВК «Вагнер». Вся жизнь Лехи состояла из борьбы: он мотал сроки за тяжкие преступления, между делом заводил семью, затем участвовал в обороне Донбасса в 2015 году, состоял в ветеранских обществах и имел военные награды. До гибели — успел еще раз побывать в колонии, выйти досрочно и снова, судя по всему, уехать на линию огня. Мы побывали на прощании с матерым бойцом, поговорили со знавшими его людьми и по открытым данным изучили необычную историю его жизни. Подробности — в материале НГС.
Как провожали Лёху
Тело Алексея Борисовича Панфилова привезли в Новосибирск в середине января 2023 года. Знакомые говорят, что привезли из зоны СВО. Доставили в закрытом гробу.
На прощание и отпевание пришли не более пятидесяти человек: друзья, коллеги, близкие. Из родных у Алексея остались две взрослые дочери. С их матерью он был в разводе, а других близких у Панфилова в Новосибирске не было.
Среди пришедших проститься оказался человек в камуфляже песочного цвета и в кепке с нашивкой ЧВК «Вагнер». Он принес траурный венок с золотой звездой на фоне черного креста в красном обрамлении. Именно такие венки на фотографиях в публикациях СМИ запечатлены на могилах погибших бойцов частной военной компании. К концу траурной церемонии у здания прощального зала появилась машина с военными.
Собравшиеся немногословны. К гробу с картонной табличкой, где от руки небрежно написана дата смерти, имя, город — Новосибирск — и какие-то цифры — несли цветы. В основном красные розы и гвоздики. Не по две — целыми букетами. Мужчины скупо крестились, прощаясь с другом через крышку гроба, женщины — в основном стояли у стенки, будто переминаясь в нерешительности. Священнослужитель буднично махал кадилом, проводя обряд. Ни громких слез, ни всхлипов, да и возраст у публики не тот. Напряжение выдавали только сигареты, которые люди выходили курить на мороз.
Кем был Алексей Панфилов
Алексей Панфилов, как рассказал нам источник близкий к правоохранительным органам, считался достаточно известной фигурой в 1990-х. Один из знающих его людей уточнил, что Панфилов не был криминальным авторитетом по статусу, но считался уважаемым в этих кругах бойцом: работал в охране, участвовал в разборках. Все это было в 90-е, а в 2000-м году его поймали и несколько лет судили за разные преступления. На свободу он вышел, исходя из данных, опубликованных на сайтах судов, в 2009 году, а снова на несколько лет попал на зону — в 2016.
Говорят, Алексей дружил с легендарным Нестером — первым президентом основанного им спортивного клуба «Первомаец» и вице-президентом новосибирской областной федерации греко-римской борьбы Александром Нестеренко, застреленным в 1996 году.
Последний приговор
Панфилов в последний раз освободился из колонии летом 2022 года. Вышел условно-досрочно. Осужден был в ноябре 2020 года Заельцовским районным судом на 3,5 года лишения свободы в колонии строгого режима за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека (п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ). Последний приговор Панфилова размещен на сайте суда.
Осудили Леху Жида за то, что он в марте 2020 года порезал в сауне «Вкус ночи» человека. Из текста, выложенного в базе уголовного судопроизводства, известно, что этот человек оскорбил и пытался склонить к интиму с клиентом жену Панфилова. Женщина от безденежья устроилась туда работать массажисткой и в первые же дни работы получила от управляющего предложение сходить прогуляться с его другом. Прогулка закончилась в отеле, где жену Лехи хотели принудить к сексу, но она отказалась, убежала и обо всем рассказала мужу. Он решил отомстить и послал жену в сауну на работу второй раз, а сам пришел туда в качестве клиента.
В суде уверял, что хотел просто побить управляющего, но выпил лишнего, потом сказалась контузия, полученная ранее в боевых действиях (об этой графе в жизни Лехи мы расскажем далее), и он потерял контроль — взял нож и ударил неприятеля в живот. Тот выжил. Алексей вину признал, компенсировал лечение, потерпевший на строгом наказании не настаивал. Все в том же решении суда указано, что Панфилов уже тогда имел нагрудные знаки и медали, состоял в общественных организациях и имел положительные характеристики, работал водителем. Тем не менее — срок он получил в колонии строгого режима, из которой дважды за 2021 год пытался выйти на поселение, но безуспешно, несмотря на то, что администрация считала его образцовым заключенным (текст постановления об отказе в замене вида исправительного учреждения опубликован на сайте Новосибирского областного суда. — Прим. ред.)
После освобождения по УДО Алексей Панфилов в сентябре 2022 года, как рассказал его знакомый, обращался в новосибирские военкоматы, чтобы уехать добровольцем в зону СВО, но его не брали. В итоге он якобы все же мог попасть в зону боевых действий, но не через военкомат.
Донбасс, патроны, приговор
Ничего удивительного в том, что после освобождения Панфилов хотел попасть на спецоперацию — нет. Он уже был на Донбассе, но в 2015 году в составе добровольцев Новороссии. Туда он приехал, судя по данным из приговора на сайте Неклиновского районного суда Ростовской области от 22 июня 2016 года, примерно после того, как решил очередные проблемы с законом. Именно в этом приговоре можно найти подробное описание и еще одного уголовного дела Алексея Панфилова, а также список его более ранних судимостей.
Начнем с прошлого. Так, в декабре 2000 года Октябрьский районный суд Новосибирской области назначил Панфилову 11 лет 6 месяцев лишения свободы за убийство. Затем наказания за прошлые преступления, совершенные, судя по всему, в разных районах Новосибирска, присоединялись к первому сроку уже заключенного Алексея одно за другим: в 2001 приговор Железнодорожного райсуда за вооруженный разбой, потом в 2004 приговор Первомайского райсуда за аналогичное преступление. Несколько обжалований, переквалификация, прошение об УДО. В итоге в августе 2009 года Калининский районный суд выпускает Панфилова на свободу за год до окончания срока.
В очередной раз Леха Жид попадает в поле зрения силовиков в августе 2014 года за оскорбление представителя власти (ст. 319 УК РФ) и получает 150 часов обязательных работ, но не отрабатывает их, тогда наказание ему меняют на 18 дней лишения свободы. Выходит Панфилов в конце 2014 года. А в 2015 году отправляется на Донбасс, откуда вернется снова — на зону. Вот как он сам говорит в своих показаниях в приговоре Неклиновского районного суда:
— Допрошенный в судебном заседании подсудимый Панфилов А.Б. свою вину признал частично и показал, что с января 2015 он вступил в ряды вооруженных сил «Новороссии», куда прибыл в целях оказания помощи жителям юго-востока Украины. С января 2015 по настоящее время проходил службу в должности заместителя командира 2 взвода... В июле 2015 года он ездил домой в гости к родственникам...Обратно он поехал на автомобиле, который принадлежит на праве собственности его старшей дочери. Дочь дала согласие распоряжаться автомобилем по его усмотрению. Данный автомобиль он использовал как в личных целях, так и для выполнения боевых заданий.
А попался Панфилов при проезде на тот момент российско-украинской границы в Ростовской области (ныне граница с ДНР). Вез в машине боевые патроны, как объяснил — забыл выложить, хотя знал, что ввозить их в Россию через границу нельзя.
В результате в июне 2016 года он осужден Неклиновским районным судом Ростовской области за незаконное хранение 180 боевых патронов и попытку их контрабанды, то есть незаконного перемещения через границу. Алексей признал вину частично, злого умысла, уверяет, не имел. С момента задержания на границе содержался под стражей. С учетом ранних судимостей, которые признали опасным рецидивом, несмотря на положительные характеристики и заслуги, получил три года два месяца в колонии строгого режима. Срок он отбыл и в 2018 году вернулся в Новосибирск. На свободе пробыл до марта 2020 года, пока не пошел мстить за жену в сауну.
Алексей Панфилов за годы жизни успел получить только школьное образование. Перед последним приговором работал водителем. Как говорит человек, хорошо знавший Панфилова, Алексей был «наивным, как ребенок, и любил животных».
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