Прощание с матерым. В Новосибирске с венком ЧВК «Вагнер» похоронили авторитета из 90-х — история его жизни

Как провожали Лёху

Тело Алексея Борисовича Панфилова привезли в Новосибирск в середине января 2023 года. Знакомые говорят, что привезли из зоны СВО. Доставили в закрытом гробу.



На прощание и отпевание пришли не более пятидесяти человек: друзья, коллеги, близкие. Из родных у Алексея остались две взрослые дочери. С их матерью он был в разводе, а других близких у Панфилова в Новосибирске не было.

