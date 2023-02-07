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Прощание с матерым. В Новосибирске с венком ЧВК «Вагнер» похоронили авторитета из 90-х — история его жизни

Алексея Панфилова, которого знали как Леху Жида, хоронили в закрытом гробу

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На Заельцовском кладбище похоронили легендарную криминальную фигуру — Лёху Жида

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В Новосибирске похоронили легендарную криминальную фигуру из 1990-х годов — Алексея Панфилова. Многие знали его как Леху Жида, но вовсе не из-за качеств личности, а из-за фамилии Житков, которую тот сменил на Панфилова много лет назад. Прощались с Алексеем друзья, коллеги и родные в одном из траурных залов Заельцовского кладбища. Хоронили в закрытом гробу, к которому привезли венок — точно такой же, какие кладут на могилы бойцов ЧВК «Вагнер». Вся жизнь Лехи состояла из борьбы: он мотал сроки за тяжкие преступления, между делом заводил семью, затем участвовал в обороне Донбасса в 2015 году, состоял в ветеранских обществах и имел военные награды. До гибели — успел еще раз побывать в колонии, выйти досрочно и снова, судя по всему, уехать на линию огня. Мы побывали на прощании с матерым бойцом, поговорили со знавшими его людьми и по открытым данным изучили необычную историю его жизни. Подробности — в материале НГС.

Хоронили Алексея Панфилова (Житкова) в закрытом гробу

Хоронили Алексея Панфилова (Житкова) в закрытом гробу

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Как провожали Лёху

Тело Алексея Борисовича Панфилова привезли в Новосибирск в середине января 2023 года. Знакомые говорят, что привезли из зоны СВО. Доставили в закрытом гробу.

На прощание и отпевание пришли не более пятидесяти человек: друзья, коллеги, близкие. Из родных у Алексея остались две взрослые дочери. С их матерью он был в разводе, а других близких у Панфилова в Новосибирске не было.

Среди пришедших проститься оказался человек в камуфляже песочного цвета и в кепке с нашивкой ЧВК «Вагнер». Он принес траурный венок с золотой звездой на фоне черного креста в красном обрамлении. Именно такие венки на фотографиях в публикациях СМИ запечатлены на могилах погибших бойцов частной военной компании. К концу траурной церемонии у здания прощального зала появилась машина с военными.

Собравшиеся немногословны. К гробу с картонной табличкой, где от руки небрежно написана дата смерти, имя, город — Новосибирск — и какие-то цифры — несли цветы. В основном красные розы и гвоздики. Не по две — целыми букетами. Мужчины скупо крестились, прощаясь с другом через крышку гроба, женщины — в основном стояли у стенки, будто переминаясь в нерешительности. Священнослужитель буднично махал кадилом, проводя обряд. Ни громких слез, ни всхлипов, да и возраст у публики не тот. Напряжение выдавали только сигареты, которые люди выходили курить на мороз.

К концу церемонии прощания у ритуального зала появилась машина с военными

К концу церемонии прощания у ритуального зала появилась машина с военными

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Кем был Алексей Панфилов

Алексей Панфилов, как рассказал нам источник близкий к правоохранительным органам, считался достаточно известной фигурой в 1990-х. Один из знающих его людей уточнил, что Панфилов не был криминальным авторитетом по статусу, но считался уважаемым в этих кругах бойцом: работал в охране, участвовал в разборках. Все это было в 90-е, а в 2000-м году его поймали и несколько лет судили за разные преступления. На свободу он вышел, исходя из данных, опубликованных на сайтах судов, в 2009 году, а снова на несколько лет попал на зону — в 2016.

Говорят, Алексей дружил с легендарным Нестером — первым президентом основанного им спортивного клуба «Первомаец» и вице-президентом новосибирской областной федерации греко-римской борьбы Александром Нестеренко, застреленным в 1996 году.

Среди присутствовавших был человек в форме песочного цвета и в кепке с нашивкой ЧВК «Вагнера»

Среди присутствовавших был человек в форме песочного цвета и в кепке с нашивкой ЧВК «Вагнера»

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Последний приговор

Панфилов в последний раз освободился из колонии летом 2022 года. Вышел условно-досрочно. Осужден был в ноябре 2020 года Заельцовским районным судом на 3,5 года лишения свободы в колонии строгого режима за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека (п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ). Последний приговор Панфилова размещен на сайте суда.

Осудили Леху Жида за то, что он в марте 2020 года порезал в сауне «Вкус ночи» человека. Из текста, выложенного в базе уголовного судопроизводства, известно, что этот человек оскорбил и пытался склонить к интиму с клиентом жену Панфилова. Женщина от безденежья устроилась туда работать массажисткой и в первые же дни работы получила от управляющего предложение сходить прогуляться с его другом. Прогулка закончилась в отеле, где жену Лехи хотели принудить к сексу, но она отказалась, убежала и обо всем рассказала мужу. Он решил отомстить и послал жену в сауну на работу второй раз, а сам пришел туда в качестве клиента.

В суде уверял, что хотел просто побить управляющего, но выпил лишнего, потом сказалась контузия, полученная ранее в боевых действиях (об этой графе в жизни Лехи мы расскажем далее), и он потерял контроль — взял нож и ударил неприятеля в живот. Тот выжил. Алексей вину признал, компенсировал лечение, потерпевший на строгом наказании не настаивал. Все в том же решении суда указано, что Панфилов уже тогда имел нагрудные знаки и медали, состоял в общественных организациях и имел положительные характеристики, работал водителем. Тем не менее — срок он получил в колонии строгого режима, из которой дважды за 2021 год пытался выйти на поселение, но безуспешно, несмотря на то, что администрация считала его образцовым заключенным (текст постановления об отказе в замене вида исправительного учреждения опубликован на сайте Новосибирского областного суда. — Прим. ред.)

После освобождения по УДО Алексей Панфилов в сентябре 2022 года, как рассказал его знакомый, обращался в новосибирские военкоматы, чтобы уехать добровольцем в зону СВО, но его не брали. В итоге он якобы все же мог попасть в зону боевых действий, но не через военкомат.

Венок для прощания с Панфиловым принес человек в камуфляже — обычно такие кладут на могилы бойцов ЧВК «Вагнер»

Венок для прощания с Панфиловым принес человек в камуфляже — обычно такие кладут на могилы бойцов ЧВК «Вагнер»

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Донбасс, патроны, приговор

Ничего удивительного в том, что после освобождения Панфилов хотел попасть на спецоперацию — нет. Он уже был на Донбассе, но в 2015 году в составе добровольцев Новороссии. Туда он приехал, судя по данным из приговора на сайте Неклиновского районного суда Ростовской области от 22 июня 2016 года, примерно после того, как решил очередные проблемы с законом. Именно в этом приговоре можно найти подробное описание и еще одного уголовного дела Алексея Панфилова, а также список его более ранних судимостей.

Собиравшиеся на прощание приезжали на разных машинах, одна была даже без номеров

Собиравшиеся на прощание приезжали на разных машинах, одна была даже без номеров

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Начнем с прошлого. Так, в декабре 2000 года Октябрьский районный суд Новосибирской области назначил Панфилову 11 лет 6 месяцев лишения свободы за убийство. Затем наказания за прошлые преступления, совершенные, судя по всему, в разных районах Новосибирска, присоединялись к первому сроку уже заключенного Алексея одно за другим: в 2001 приговор Железнодорожного райсуда за вооруженный разбой, потом в 2004 приговор Первомайского райсуда за аналогичное преступление. Несколько обжалований, переквалификация, прошение об УДО. В итоге в августе 2009 года Калининский районный суд выпускает Панфилова на свободу за год до окончания срока.


В очередной раз Леха Жид попадает в поле зрения силовиков в августе 2014 года за оскорбление представителя власти (ст. 319 УК РФ) и получает 150 часов обязательных работ, но не отрабатывает их, тогда наказание ему меняют на 18 дней лишения свободы. Выходит Панфилов в конце 2014 года. А в 2015 году отправляется на Донбасс, откуда вернется снова — на зону. Вот как он сам говорит в своих показаниях в приговоре Неклиновского районного суда:

— Допрошенный в судебном заседании подсудимый Панфилов А.Б. свою вину признал частично и показал, что с января 2015 он вступил в ряды вооруженных сил «Новороссии», куда прибыл в целях оказания помощи жителям юго-востока Украины. С января 2015 по настоящее время проходил службу в должности заместителя командира 2 взвода... В июле 2015 года он ездил домой в гости к родственникам...Обратно он поехал на автомобиле, который принадлежит на праве собственности его старшей дочери. Дочь дала согласие распоряжаться автомобилем по его усмотрению. Данный автомобиль он использовал как в личных целях, так и для выполнения боевых заданий.

А попался Панфилов при проезде на тот момент российско-украинской границы в Ростовской области (ныне граница с ДНР). Вез в машине боевые патроны, как объяснил — забыл выложить, хотя знал, что ввозить их в Россию через границу нельзя.

На прощании присутствовало не более пятидесяти человек

На прощании присутствовало не более пятидесяти человек

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В результате в июне 2016 года он осужден Неклиновским районным судом Ростовской области за незаконное хранение 180 боевых патронов и попытку их контрабанды, то есть незаконного перемещения через границу. Алексей признал вину частично, злого умысла, уверяет, не имел. С момента задержания на границе содержался под стражей. С учетом ранних судимостей, которые признали опасным рецидивом, несмотря на положительные характеристики и заслуги, получил три года два месяца в колонии строгого режима. Срок он отбыл и в 2018 году вернулся в Новосибирск. На свободе пробыл до марта 2020 года, пока не пошел мстить за жену в сауну.

Алексей Панфилов за годы жизни успел получить только школьное образование. Перед последним приговором работал водителем. Как говорит человек, хорошо знавший Панфилова, Алексей был «наивным, как ребенок, и любил животных».

За свою жизнь Алексей Панфилов был осужден по многим серьезным статьям, последняя за то, что порезал человека, вступившись за жену

За свою жизнь Алексей Панфилов был осужден по многим серьезным статьям, последняя за то, что порезал человека, вступившись за жену

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31 января НГС рассказал историю бывшего заключенного, которые мечтает стать вагнеровцем и пойти на спецоперацию.

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