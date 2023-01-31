«Я не так много нагрешил». История бывшего заключенного, который мечтает стать вагнеровцем и пойти на спецоперацию

Как и за что он оказался за решеткой

Максиму (имя изменено по его просьбе, но известно редакции) 41 год, и примерно треть своей жизни он провел в колониях. Сначала получил 9 лет лишения свободы, затем вышел и сумел провести 3 года на воле, но попал за решетку снова — на этот раз на 5 лет.



— Да просто ситуация у меня такая в жизни случилась… Сотрудники полиции не слишком работу свою правильно выполняют, и этим самым мне поломали жизнь. Оказался в местах лишения свободы. В наше время никто не хочет досконально разбираться. Просто попал в поле зрения и всё. Тебя начинают крутить-крутить и вешают на тебя много всего, чего ты не делал. А я просто разочаровался в этом во всём. Да, я не скажу, что я там святой какой-то, я и подраться любил, и всякое еще. Но не заслуживал того, чтобы на меня так навешали. Я не согласен со статьями, — пытается объяснить он.

