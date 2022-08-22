«Премии до 300 000 рублей»: развернулась агитация на службу по контракту — новосибирцев вербуют в подъездах и на сайте мэрии

— Условия заключения контракта в именных подразделениях: два оклада по должности, 53 у.е. в сутки (около 50 000 рублей) + 8 тысяч рублей в сутки при выполнении специальных задач (до 240 000 рублей в месяц), премирование до 300 000 рублей, — говорится в объявлении.



При заключении краткосрочного контракта добровольцу обещают перечислить 200 000 рублей в течение десяти дней и по 60 000 рублей ежеквартально. Заказчиком листовки значится Министерство обороны РФ, в ней указан адрес и телефон пункта отбора на военную службу в Новосибирске.