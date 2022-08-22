«Премии до
300 000 рублей»: развернулась агитация на службу по контракту — новосибирцев вербуют в подъездах и на сайте мэрии
Добровольцам при этом говорят, что для получения сумм из объявления нужно выполнять поставленные задачи
В Новосибирске участилась агитация на службу в Вооруженные силы РФ. Объявления о наборе стали замечать на входе в подъезды многоквартирных жилых домов и внутри подъездов в разных районах Новосибирска. Параллельно посты с похожей информацией начали появляться в соцсетях, и публикуют как частные паблики, так и официальные. В частности, ролики с призывом на контрактную службу разместили в группе правительства НСО в соцсети «ВКонтакте», а также в своем телеграм-канале опубликовал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.
Что сказано в печатных объявлениях
Добровольцам в объявлениях в подъездах обещают медицинское обеспечение, высокий уровень довольствия, обеспечение жильем (после трех лет службы при отсутствии такового), льготы и поступление детей в вузы вне конкурса.
— Условия заключения контракта в именных подразделениях: два оклада по должности, 53 у.е. в сутки (около
При заключении краткосрочного контракта добровольцу обещают перечислить
15 августа в некоторых районных пабликах Новосибирска в социальной сети «ВКонтакте» появились идентичные по содержанию посты о наборе добровольцев.
Номер, указанный в этих объявлениях, — номер пункта отбора на военную службу по контракту. Журналист НГС позвонил по указанному в объявлениях телефону как доброволец, чтобы уточнить достоверность информации в объявлении.
— Вся информация в объявлении корректна. Подчеркну, что для получения указанных сумм необходимо выполнять поставленные задачи, — уточнил сотрудник военкомата. — Скажите ваши имя-фамилию, дату рождения и военкомат, за которым вы закреплены.
Вскоре журналисту как добровольцу перезвонили из военкомата города Бердска и предложили заключить краткосрочный контракт.
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На сайте мэрии сегодня, 22 августа, было опубликовано аналогичное приглашение на контрактную службу. Оно немного отличается от тех, что появились на подъездах. В нем уточняется, что премирование в 300 тысяч выплачивается за уничтожение техники. Кроме того, в объявлении на сайте мэрии акцентируется, что условия предлагаются за участие в специальной военной операции.
Видео с призывом
В пабликах также распространяется видео, какое у себя в телеграм-канале разместил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.
В официальной группе правительства Новосибирской области выложено видео с описанием «Новосибирцы рассказали, почему решили подписать контракт на военную службу». В посте опубликован тот же номер пункта отбора на службу по контракту.
На прошлой неделе НГС рассказывал о том, что частная военная компания «Вагнер» набирает добровольцев в Новосибирске для командировок за 240 тысяч рублей в месяц. НГС раздобыл методичку с условиями приема на службу в таинственную структуру.