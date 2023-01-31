Майор привез жену из Луганска, а потом погиб в СВО — теперь его мать требует признать брак фиктивным

Жизнь и смерть майора Захарченко

Евгений Захарченко — потомственный военный в седьмом поколении: его предки служили еще Николаю II. После школы Евгений окончил Томскую военно-медицинскую академию в 2008 году, вышел оттуда лейтенантом и дослужился до майора. Имел медали «За отличие в военной службе» и «Генерал армии Хрулев». Дважды участвовал в военных действиях на Украине — в событиях на Донбассе в 2014–2015 годах и затем в специальной военной операции в 2022 году.



— Первый раз его на 1,5 года забрали на Украину в 2015 году. Там боевые действия идут с 2014 года, вы в курсе? Евгений вернулся, но его вызвали вновь 15 января 2022 года. Правда, мы об этом тогда еще не знали: он скрывал, видимо, нельзя было никому говорить, — вспоминает мать Евгения Светлана Беликова.