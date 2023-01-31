Майор привез жену из Луганска, а потом погиб в СВО — теперь его мать требует признать брак фиктивным

Майор Евгений Захарченко — один из первых участников спецоперации на Украине, военный врач, он погиб в марте 2022 года в боях под Черниговом. За несколько лет до этого еще после событий на Донбассе в 2014 году он вывез из Луганска женщину, которой пообещал помочь получить российское гражданство. Евгений объяснял матери и сестре, что заключил фиктивный брак и скоро разведется. Но не успел. Вдова, которую семья Захарченко видела до похорон один раз, получила более семи миллионов рублей от государства. Теперь она претендует на квартиру, в которой живет мать Евгения. Чтобы не лишиться жилья, мать обратилась в суд и требует признать брак сына фиктивным. В хитросплетении судеб разбирался корреспондент НГС Виктор Бобровников.
Жизнь и смерть майора Захарченко
Евгений Захарченко — потомственный военный в седьмом поколении: его предки служили еще Николаю II. После школы Евгений окончил Томскую военно-медицинскую академию в 2008 году, вышел оттуда лейтенантом и дослужился до майора. Имел медали «За отличие в военной службе» и «Генерал армии Хрулев». Дважды участвовал в военных действиях на Украине — в событиях на Донбассе в 2014–2015 годах и затем в специальной военной операции в 2022 году.
— Первый раз его на 1,5 года забрали на Украину в 2015 году. Там боевые действия идут с 2014 года, вы в курсе? Евгений вернулся, но его вызвали вновь 15 января 2022 года. Правда, мы об этом тогда еще не знали: он скрывал, видимо, нельзя было никому говорить, — вспоминает мать Евгения Светлана Беликова.
Из первой командировки на Украину Евгений вернулся не один: с ним приехала из Луганской Народной Республики Марина Прилипко. Она тоже военный врач. Вот как он описал семье их знакомство.
— Женя был начальником медицинской части в госпитале. Там же работала Марина Прилипко, женщина в возрасте, чуть младше меня. Она попросила моего сына помочь «вывезти ее из этого ада». Женя человек отзывчивый, слабого в беде не бросит, так его воспитали. Он решил ей помочь, — рассказала НГС Светлана Беликова.
Евгений тогда был женат на коллеге из министерства обороны из Екатеринбурга, пара воспитывала общего сына. Однако к моменту первой командировки на Украину брак дал трещину, супруги перестали жить вместе, но поддерживали дружеские отношения. Несмотря на это, изложенное майором на семейном совете, удивило его участников.
— Сын сказал, что хочет помочь Прилипко получить российское гражданство и собирается заключить с ней временный брак, чтобы она оформила необходимые документы. На семейном совете мы решили, что это дело — правое, нужно помочь человеку. Короче, возражать и отговаривать не стали. Сейчас я понимаю, насколько это было глупо! — вспоминает мама Евгения.
20 ноября 2018 года Евгений и Марина регистрируют брак. С тех пор новую жену семья Захарченко видела один раз, на Новый год, когда женщина приезжала с супругом в Новосибирск. Жил и служил он сначала в военной части в Алейске на Алтае, затем в Юрге (Кемеровская область), откуда и отправился на СВО. Жила с ним Марина Прилипко как жена или проживала отдельно — мать не знает. Как вспоминали родственники на судебном заседании, Евгений не связывал с ней планов на жизнь, о чём говорил родне.
Какие бы планы не строил майор, им уже не суждено сбыться. В самом начале военной операции на Украине в боях за Чернигов он погиб. К списку наград Евгения Захарченко добавился орден Мужества (посмертно).
«Я тебя на улицу выкину!»
Майора похоронили на Аллее Героев Заельцовского кладбища Новосибирска. 9 мая вдова Марина Захарченко (Прилипко) рассказывала о своей утрате и вспоминала супруга в беседе с журналистами «Вести-Новосибирск».
Большую часть выплат за гибель военного на специальной операции (по данным семьи Евгения — 7,6 миллиона рублей) получила Марина Захарченко (Прилипко). При этом за похороны и надгробие платила его мать.
— Я получила только президентскую выплату. Расплатилась за похороны и поставила сыну памятник за 470 тысяч. Потом еще приходили несколько выплат в несколько сотен тысяч рублей, эти деньги я передала на гуманитарную помощь нашим ребятам на Украине. Я эти деньги не зарабатывала, они горькие, пускай кому-то другому помогут, — в слезах вспоминает Беликова.
Общая утрата не сблизила супругу Захарченко с его семьей. Скорее, вышло наоборот. Кроме выплат Марине достались вещи и домашняя обстановка Евгения и его автомобиль Honda Accord. Но и этого женщине оказалось мало.
— Из всех вещей сына Марина отдала нам только его бейсболку. Еще в то время пока груз 200 шел в Новосибирск, она сказала мне, что претендует на мою квартиру из-за того, что она оформлена на Евгения. Предложила мне съехать. На мой вопрос: «Куда?», она ответила: «У тебя еще и дочь есть!» Говорит: «Я законная жена, я тебя на улицу выкину!» — с горечью вспоминает мать Евгения.
В 2018 году Евгений Захарченко предложил матери переехать из Бийска в Новосибирск, к нему поближе, здесь живет и его родная сестра. Светлана Валентиновна согласилась и продала свою квартиру. Сыну в тот момент требовались деньги, было решено оформить военную ипотеку на него.
— У меня имелись свои накопления, прибавила к ним средства от продажи квартиры на Алтае, еще 1,8 миллиона мне заняла подруга. Я часть денег отдала сыну, остальное вложила в качестве первого взноса. Покупкой квартиры занималась я по генеральной доверенности от него. Вскоре Евгений погасил ипотеку, и я живу в своей двухкомнатной на Тюленина, но оформлена она на сына была, а теперь его вдова — наследница, — говорит Светлана Беликова.
Узнав о планах новой родственницы, семья Захарченко отправила Светлану защищать свои права. Женщине удалось наложить запретительные меры на имущество Евгения Захарченко до того, как будет вынесено решение суда по ее иску к вдове сына.
«Она его шантажировала!»
В суде Калининского района Новосибирска рассматривается гражданский спор, аналогов которому до специальной военной операции в России, пожалуй, не было. Светлана Беликова пытается доказать, что ее сын заключил фиктивный брак, и отстоять свое право на свою квартиру, которая является ее единственным жильём. В материалах дела всплыли крайне интересные подробности.
— На момент заключения брака с Прилипко у Евгения не был расторгнут предыдущий брак. Кроме того, тогда Марина Васильевна являлась гражданкой Украины, и ее паспорт был просрочен (его нужно было менять после 45 лет). Брак регистрировался по заграничному паспорту Прилипко, что нарушает требования закона, в документе даже отчества не содержится. Также не был выдержан месяц с момента подачи заявления и до регистрации союза, — заявила НГС представитель матери Евгения Надежда Королева.
По словам юриста, в деле фигурируют два свидетельства о заключении брака между Захарченко и Прилипко и целых три разных паспорта последней.
— Это паспорт гражданки Украины 2011 года (недействительный, его нужно было поменять в 2016 году) и два российских паспорта (выданных с интервалом почти в год). Пока мы не получили ответов, как были получены все эти документы, — добавила Надежда Королева.
Детальное знакомство с этой ситуацией не может не вызвать вопросов. Если брак был фиктивный, только для получения гражданства, почему после его получения союз не был расторгнут? Если предыдущий брак не был расторгнут, как мог быть заключен новый? Если, опять же, брак был лишь для получения гражданства — почему супруги вместе приезжали к родным Евгения в Новосибирск до его гибели? В этих вопросах и предстоит разобраться суду.
Сама вдова не признает исковых требований Захарченко и стоит на том, что брак не был фиктивным. Родственники Евгения говорят обратное: мол, серьезных планов на Прилипко майор не имел, а просто хотел помочь. Кто-то говорит, что из-за постоянных командировок Евгений просто не нашел времени на расторжение брака, другие заявляют, что его шантажировали.
— Изначально брат говорил, что этот брак лишь до получения гражданства продлится. Однако в конце 2020 я созванивалась с Евгением, он сказал, что Марина документы необходимые получила, но разводиться не хочет. Он также добавил, что у нее есть личная информация о нем, которая не должна стать известной близким и сослуживцам, — пояснила сестра Евгения Захарченко на одном из судебных заседаний.
О возможном шантаже говорит и мать майора, она обратилась в приемную президента РФ и генеральную прокуратуру с просьбой разобраться в ситуации (письма есть в распоряжении НГС).
После одного из судебных заседаний журналист НГС обратился к Марине Захарченко с предложением рассказать свою версию событий о ее отношениях с Евгением и ситуации со спорной квартирой.
— Я не буду отвечать на ваши вопросы. Я уже и так порядком устала от всей этой ситуации, — заявила Марина Захарченко.
Точка в гражданском споре между Захарченко (Прилипко) и матерью погибшего майора еще не поставлена. Следующее заседание суда запланировано на март.
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Ранее НГС рассказывал о том, что мама погибшего в зоне специальной военной операции мобилизованного Степана Бирюкова не хочет делить положенные за сына выплаты с его биологическим отцом. По словам Людмилы, с бывшим мужем они развелись, когда Степе было три года, и мальчика воспитывал отчим. Он и должен получить деньги, считает она.