«Отец его не воспитывал, он с какого бока?»: в семье погибшего в СВО возник спор из-за выплат

Мама погибшего в зоне специальной военной операции мобилизованного Степана Бирюкова из Челябинска не хочет делить положенные за сына выплаты с его биологическим отцом. По словам Людмилы, с бывшим мужем они развелись, когда Степе было три года, и мальчика воспитывал отчим. Он и должен получить деньги, считает она.
Работавший директором супермаркета Степан Бирюков погиб 1 января в зоне специальной военной операции, отправившись на службу по повестке 23 сентября 2022 года. У него остались жена и годовалая дочка.
Что о ситуации говорят уполномоченный по правам человека, юрист и родной папа погибшего бойца — в материале наших коллег из 74.RU.
«Если ты мужик, откажись от денег»
— В 2000-х мы разошлись с Игорем, я вышла замуж за Евгения, и мы с ним поднимали Степу, — рассказала 74.RU Людмила. — Родной отец вообще никак не помогал, ни с днем рождения не поздравлял, ничего. Вообще никак. Только недавно стал названивать Степе, но он не хотел трубку брать, говорил: «Мам, у меня есть один отец, который меня воспитал и поднял на ноги, больше мне никого не надо».
Также Людмила утверждает, что задолженность бывшего мужа по алиментам достигла почти полумиллиона рублей.
— Сейчас он как ни в чем не бывало объявился и намерен получить свою часть выплат, — продолжила мама погибшего. — И в военкомате говорят, мол, всё правильно, он же биологический отец, имеет право. А ничего, что отец его не воспитывал, он с какого бока тут?
Отчим Степана Евгений пробовал поговорить с Игорем, но бесполезно.
— Я ему сказал: «Если ты мужик, откажись от денег, ты обделяешь его семью — мать и жену», — привел суть того разговора Евгений. — А он говорит: «Я записан — отец, вот я и буду получать деньги, а ты — никто».
«С сыном я общался»
Мы связались с Игорем Бирюковым и попросили прокомментировать претензии в его адрес со стороны бывшей супруги, а также спросили, на что он хотел бы потратить выплату за сына. Биологический отец Степана обстоятельно изложил все свои доводы, но после вычитки своего комментария попросил оставить только следующую его часть:
— С сыном я общался и по телефону, и так он ко мне приезжал в деревню, когда уже подрос. У меня есть семья, другие дети, и Степа общался с ними. Когда случилась беда, мне позвонили из военкомата и сказали, чтобы я туда приехал с документами, — рассказал Игорь Бирюков.
Что говорит омбудсмен
Уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко объяснила, что биологический отец по закону имеет право на выплату.
— В силу норм Гражданского кодекса отец является прямым наследником. А чтобы лишить его наследства, надо идти в суд. Всё только в судебном порядке доказывается, — сказала омбудсмен и пригласила семью к себе на прием.
новость из сюжета
Подпишитесь на важные новости о спецоперации на Украине
Какие доводы у юриста
Юрист Алексей Ковалев также объяснил, что по закону биологический отец имеет право на выплаты, если он жив и не лишен родительских прав. Но также на выплату может рассчитывать и отчим, если брак с матерью был зарегистрирован и он воспитывал ребенка в течение пяти лет до совершеннолетия мальчика.
— Что касается долга по алиментам, то отец всё равно обязан выплатить их матери, несмотря на смерть сына, — прокомментировал юрист. — И если социальные выплаты попадут на счет отца, то приставы в счет долгов не имеют права трогать эти деньги. Потому что это социальная гарантия.
Похожий спор
В ноябре прошлого года мы рассказывали историю Анастасии Томиловой из Челябинска, которая потребовала признать отцом своего годовалого сына погибшего в ходе СВО