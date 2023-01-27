«Отец его не воспитывал, он с какого бока?»: в семье погибшего в СВО возник спор из-за выплат

Что о ситуации говорят уполномоченный по правам человека, юрист и родной папа погибшего бойца — в материале наших коллег из 74.RU.

«Если ты мужик, откажись от денег»

— В 2000-х мы разошлись с Игорем, я вышла замуж за Евгения, и мы с ним поднимали Степу, — рассказала 74.RU Людмила. — Родной отец вообще никак не помогал, ни с днем рождения не поздравлял, ничего. Вообще никак. Только недавно стал названивать Степе, но он не хотел трубку брать, говорил: «Мам, у меня есть один отец, который меня воспитал и поднял на ноги, больше мне никого не надо».