«9 Мая соберемся, погуляем, если кого-то потеряем — помянем». Как в Колывани проводили 20 мобилизованных мужчин

Как рассказывает одна из врачей Колыванской ЦРБ, призванные мужчины начали поступать к ним на комиссию еще в выходные. Проходят хирурга, терапевта, кардиолога.



— Вчера за один день четверых приняли только. Средний возраст — 30–35, вот так примерно. Сегодня должны быть новые, но что-то пока не видно, — вздыхает она, оглядывая полупустой больничный коридор. — Дурдом какой-то, все вымотаны. Кто-то хочет дообследоваться, говорит о своих заболеваниях, вот, мол, давайте мне отсрочку. Одному даже дали, на неделю. У него давление было 200. Про остальных не знаю.

