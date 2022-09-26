Как проходит частичная мобилизация в Новосибирске?
16 кадров прощания
Сегодня от ДК «Металлург» в Ленинском районе 3 маршрутки с мужчинами отправились на учебную подготовку
Сегодня, 26 сентября, утром в Новосибирске простились с мобилизованными — мужчин отправят на учения, а затем на спецоперацию.
От ДК «Металлург» отправились 3 микроавтобуса — некоторые мужчины получили повестку, а кто-то пришел добровольцем.
Изучите самые важные вопросы о мобилизации в карточках — можно ли не приходить по повестке, куда жаловаться, если повестку вручили незаконно, и можно ли уволиться со службы.
Почитайте также, что делать, если вам пришла повестка, а вы на больничном. А еще мы публиковали подробную инструкцию для женщин: кого могут призвать и что делать в этом случае.