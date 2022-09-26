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Спецоперация на Украине

Как проходит частичная мобилизация в Новосибирске? 16 кадров прощания

Сегодня от ДК «Металлург» в Ленинском районе 3 маршрутки с мужчинами отправились на учебную подготовку

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Сейчас мужчины пройдут учебную подготовку, а после поедут на спецоперацию

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Сегодня, 26 сентября, утром в Новосибирске простились с мобилизованными — мужчин отправят на учения, а затем на спецоперацию.

От ДК «Металлург» отправились 3 микроавтобуса — некоторые мужчины получили повестку, а кто-то пришел добровольцем.

Военкомат Ленинского и Кировского районов

Военкомат Ленинского и Кировского районов

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В военкомате мужчинам выдают мобилизационное предписание

В военкомате мужчинам выдают мобилизационное предписание

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Очередь в военкомате на оформление документов

Очередь в военкомате на оформление документов

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Затем призывники собираются в установленном месте для отправления на учения. Жители Кировского и Ленинского района собрались в ДК «Металлург»

Затем призывники собираются в установленном месте для отправления на учения. Жители Кировского и Ленинского района собрались в ДК «Металлург»

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В ДК теперь работает пункт предварительного сбора граждан

В ДК теперь работает пункт предварительного сбора граждан

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Многие приехали с маленькими детьми. Право на отсрочку имеют только отцы 4 и более детей младше 16 лет

Многие приехали с маленькими детьми. Право на отсрочку имеют только отцы 4 и более детей младше 16 лет

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Люди пришли прощаться целыми семьями

Люди пришли прощаться целыми семьями

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Мужчины вели себя сдержанно

Мужчины вели себя сдержанно

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За проводами наблюдали полицейские

За проводами наблюдали полицейские

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Представитель военкомата называл фамилии мобилизованных, они выходили и садились в микроавтобус

Представитель военкомата называл фамилии мобилизованных, они выходили и садились в микроавтобус

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Путин объявил частичную мобилизацию в России 21 сентября

Путин объявил частичную мобилизацию в России 21 сентября

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С 23 сентября в Новосибирской области и во всей России начала работать горячая линия по теме частичной мобилизации

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Здесь мы рассказывали о тех, кому положена отсрочка

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Также мы публиковали <a href="https://msk1.ru/text/world/2022/09/23/71677619/" class="io-leave-page _" target="_blank">полный список болезней</a>, с которыми вас не могут призвать на службу

Также мы публиковали полный список болезней, с которыми вас не могут призвать на службу

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Изучите самые важные вопросы о мобилизации в карточках — можно ли не приходить по повестке, куда жаловаться, если повестку вручили незаконно, и можно ли уволиться со службы.

Почитайте также, что делать, если вам пришла повестка, а вы на больничном. А еще мы публиковали подробную инструкцию для женщин: кого могут призвать и что делать в этом случае.

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