«Он для меня живой стоит, улыбается»: как Колывань оплакивала 22-летнего Даниила — разведчика, погибшего на Украине

В середине недели губернатор Андрей Травников сообщил о еще трех погибших новосибирцах в ходе спецоперации на Украине. Среди них — командир взвода разведки Даниил из Колывани, поселка в 47 километрах от Новосибирска. К утру 10 марта, в день похорон парня, сонная прежде Колывань ожила и загудела. Проводить Даниила в последний путь приехали курсанты Новосибирского высшего военного командного училища, сотрудники МЧС и полиции, чиновники администрации и депутаты Заксобрания. А еще десятки родственников, друзей и одноклассников.
— Как торжественно…
— … Да, афганцев хоронили, помнишь? Не так было…
— … И оркестр тут, гляди…
Прощаться с Даниилом решили в Доме культуры «Юность» — зал похоронного бюро не смог бы уместить всех желающих. Поэтому парковка перед ДК уставлена машинами и автобусами, в основном, военными.
Внутри двухэтажного ДК тоже многолюдно — много курсантов НВВКУ, где учился Даниил, тут же почетный караул. Серые лица девушек и сжатые кулаки военных. В толпе близких друзей Даниила тишина, никто не обсуждает ни детали гибели парня, ни ситуацию на Украине. Всех накрыло общее горе.
Павел — старший брат Даниила. Их в семье работницы сельского Дома культуры и сотрудника ГУФСИН двое. И Паша, и Даня любили спорт, занимались боксом. Павел в итоге ушел в МЧС, а младший решил построить военную карьеру, для чего поступил в военное училище в Новосибирске. Павел говорит тихо, делая длинные паузы, — не хочет плакать. Но выдает тусклый, безжизненный взгляд.
Он рассказывает, что Даниил в июне выпустился из училища, которое окончил с отличием. Есть фото — на нем парень в кителе приобнимает брата и маму, которая чуть выше его плеча. Рядом Павел и папа.
— Он осенью в Колывани был. Отпуск как раз после училища… Уехал в свою часть, в Карачаево-Черкесию. 26 февраля он со мною связывался, говорил, что там (на Украине. — Прим. ред.), — коротко пересказывает он последние месяцы и дни жизни брата.
А 3 марта Даниил погиб.
Стоять в большом зале ДК, который кажется чудовищно малым для такой толпы, душно. Но многие не уходят, смотрят на отпевающего батюшку, осторожно оглядывают гроб, окруженный караулом, и отводят глаза, увидев рыдающую мать.
— Что сказать, хороший парень был, давно с ним общались. Тут даже слов, блин, не надо, — жестко говорит его знакомый, с которым Даниил вместе учился в школе. — Всегда хотел военным быть, со школьного возраста еще рвался.
На первом этаже, рядом с курсантами, вытирающими украдкой слезы кулаками, стоит группа девушек — подруги Даниила.
— Добродушный, веселый… Не могу даже ничего плохого о нем сказать…
— Занимался он с детства боксом. Видели, сколько наверху наград стоит? — спрашивает одна из близких подруг погибшего. — Душа компании, товарищи по службе о нем хорошо отзывались. Всегда такой на позитиве…
— ... Неконфликтный…
— Да, неконфликтный. Он, можно сказать, миротворец. У него ведь и старший брат служил на морфлоте. Наверное, еще и бокс сделал свое дело — захотел военную карьеру. Ну а насчет Даниила… Он одним из первых туда поехал. Говорили, что ненадолго. У меня просто муж там, я от него знаю. Жалко Даню, очень, слов нет.
После отпевания фойе в ДК немного расчистили, уступив место тем, кто захотел принести соболезнования семье. Это и военкомы, и представители администрации области и района.
— До последних минут Даниил был верен своей присяге, исполнял свой долг, приказ. Мы живем в мирное время, но всё происходящее заставляет нас задуматься, что это не так. Что сегодня идет настоящая... (военные действия) и гибнут наши пацаны, — высказался глава Колыванского района Евгений Артюхов.
После военных и представителей администрации слово взяли знакомые Даниила. Но говорить у них не получалось — соболезнования сменялись призывами сплотиться, фразами, которые мы не можем публиковать в силу новых законов.
— Меня переполняют чувства, Даниил для меня был тоже как сын. Он вырос вместе с моим сыном, с Александром, как два брата-близнеца. Мы ездили с ним на соревнования, радовались его успехам, переживали, когда что-то не получалось. С детства он был воином… Он для меня живой стоит, улыбается, — поделился один из знакомых Даниила.
На прощание с парнем отвели три часа. Вынос гроба встретил оркестр, почетный караул и около сотни жителей Колывани. По меркам поселка — число внушительное.
Похоронили Даниила на небольшом кладбище, недалеко от Дома культуры и в нескольких улицах от школы, где он учился. Там теперь соорудили небольшой стенд с фотографиями парня и охапками цветов. Рядом — объявление о наборе выпускников в академию МВД.