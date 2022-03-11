«Он для меня живой стоит, улыбается»: как Колывань оплакивала 22-летнего Даниила — разведчика, погибшего на Украине

Внутри двухэтажного ДК тоже многолюдно — много курсантов НВВКУ, где учился Даниил, тут же почетный караул. Серые лица девушек и сжатые кулаки военных. В толпе близких друзей Даниила тишина, никто не обсуждает ни детали гибели парня, ни ситуацию на Украине. Всех накрыло общее горе.



Павел — старший брат Даниила. Их в семье работницы сельского Дома культуры и сотрудника ГУФСИН двое. И Паша, и Даня любили спорт, занимались боксом. Павел в итоге ушел в МЧС, а младший решил построить военную карьеру, для чего поступил в военное училище в Новосибирске. Павел говорит тихо, делая длинные паузы, — не хочет плакать. Но выдает тусклый, безжизненный взгляд.