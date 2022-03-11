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«Он для меня живой стоит, улыбается»: как Колывань оплакивала 22-летнего Даниила — разведчика, погибшего на Украине

Чиновники говорят, что именем Даниила хотят назвать новую школу в Колывани

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В Колывань в день похорон приехало множество военных, в том числе из Новосибирска

В Колывань в день похорон приехало множество военных, в том числе из Новосибирска

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В середине недели губернатор Андрей Травников сообщил о еще трех погибших новосибирцах в ходе спецоперации на Украине. Среди них — командир взвода разведки Даниил из Колывани, поселка в 47 километрах от Новосибирска. К утру 10 марта, в день похорон парня, сонная прежде Колывань ожила и загудела. Проводить Даниила в последний путь приехали курсанты Новосибирского высшего военного командного училища, сотрудники МЧС и полиции, чиновники администрации и депутаты Заксобрания. А еще десятки родственников, друзей и одноклассников.

— Как торжественно…

— … Да, афганцев хоронили, помнишь? Не так было…

— … И оркестр тут, гляди…

Прощаться с Даниилом решили в Доме культуры «Юность» — зал похоронного бюро не смог бы уместить всех желающих. Поэтому парковка перед ДК уставлена машинами и автобусами, в основном, военными.

Траурная процессия растянулась по поселку

Траурная процессия растянулась по поселку

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Для прощания с Даниилом в ДК отвели большое фойе. Но и оно с трудом вмещало всех

Для прощания с Даниилом в ДК отвели большое фойе. Но и оно с трудом вмещало всех

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Внутри двухэтажного ДК тоже многолюдно — много курсантов НВВКУ, где учился Даниил, тут же почетный караул. Серые лица девушек и сжатые кулаки военных. В толпе близких друзей Даниила тишина, никто не обсуждает ни детали гибели парня, ни ситуацию на Украине. Всех накрыло общее горе.

Павел — старший брат Даниила. Их в семье работницы сельского Дома культуры и сотрудника ГУФСИН двое. И Паша, и Даня любили спорт, занимались боксом. Павел в итоге ушел в МЧС, а младший решил построить военную карьеру, для чего поступил в военное училище в Новосибирске. Павел говорит тихо, делая длинные паузы, — не хочет плакать. Но выдает тусклый, безжизненный взгляд.

К Павлу то и дело подходили выразить соболезнования друзья и коллеги

К Павлу то и дело подходили выразить соболезнования друзья и коллеги

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Попрощаться с Даниилом приехали курсанты его родного училища

Попрощаться с Даниилом приехали курсанты его родного училища

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Он рассказывает, что Даниил в июне выпустился из училища, которое окончил с отличием. Есть фото — на нем парень в кителе приобнимает брата и маму, которая чуть выше его плеча. Рядом Павел и папа.

— Он осенью в Колывани был. Отпуск как раз после училища… Уехал в свою часть, в Карачаево-Черкесию. 26 февраля он со мною связывался, говорил, что там (на Украине. — Прим. ред.), — коротко пересказывает он последние месяцы и дни жизни брата.

А 3 марта Даниил погиб.

До спецоперации Даниил служил в Карачаево-Черкесии

До спецоперации Даниил служил в Карачаево-Черкесии

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Стоять в большом зале ДК, который кажется чудовищно малым для такой толпы, душно. Но многие не уходят, смотрят на отпевающего батюшку, осторожно оглядывают гроб, окруженный караулом, и отводят глаза, увидев рыдающую мать.

— Что сказать, хороший парень был, давно с ним общались. Тут даже слов, блин, не надо, — жестко говорит его знакомый, с которым Даниил вместе учился в школе. — Всегда хотел военным быть, со школьного возраста еще рвался.

Родственники, друзья и однокурсники полностью заполнили фойе Дома культуры

Родственники, друзья и однокурсники полностью заполнили фойе Дома культуры

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На первом этаже, рядом с курсантами, вытирающими украдкой слезы кулаками, стоит группа девушек — подруги Даниила.

— Добродушный, веселый… Не могу даже ничего плохого о нем сказать…

— Занимался он с детства боксом. Видели, сколько наверху наград стоит? — спрашивает одна из близких подруг погибшего. — Душа компании, товарищи по службе о нем хорошо отзывались. Всегда такой на позитиве…

— ... Неконфликтный…

Друзья и однокурсники Даниила называли его добрым, надежным и неконфликтным

Друзья и однокурсники Даниила называли его добрым, надежным и неконфликтным

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— Да, неконфликтный. Он, можно сказать, миротворец. У него ведь и старший брат служил на морфлоте. Наверное, еще и бокс сделал свое дело — захотел военную карьеру. Ну а насчет Даниила… Он одним из первых туда поехал. Говорили, что ненадолго. У меня просто муж там, я от него знаю. Жалко Даню, очень, слов нет.

После отпевания фойе в ДК немного расчистили, уступив место тем, кто захотел принести соболезнования семье. Это и военкомы, и представители администрации области и района.

В Колывань специально приехал оркестр

В Колывань специально приехал оркестр

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— До последних минут Даниил был верен своей присяге, исполнял свой долг, приказ. Мы живем в мирное время, но всё происходящее заставляет нас задуматься, что это не так. Что сегодня идет настоящая... (военные действия) и гибнут наши пацаны, — высказался глава Колыванского района Евгений Артюхов.

После военных и представителей администрации слово взяли знакомые Даниила. Но говорить у них не получалось — соболезнования сменялись призывами сплотиться, фразами, которые мы не можем публиковать в силу новых законов.

Автобусы не смогли увезти всех желающих, кто-то добирался до кладбища пешком

Автобусы не смогли увезти всех желающих, кто-то добирался до кладбища пешком

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— Меня переполняют чувства, Даниил для меня был тоже как сын. Он вырос вместе с моим сыном, с Александром, как два брата-близнеца. Мы ездили с ним на соревнования, радовались его успехам, переживали, когда что-то не получалось. С детства он был воином… Он для меня живой стоит, улыбается, — поделился один из знакомых Даниила.

В Колывань в день похорон приехало множество военных, в том числе из Новосибирска

В Колывань в день похорон приехало множество военных, в том числе из Новосибирска

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С парнем простились тремя залпами

С парнем простились тремя залпами

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Площадку перед Домом культуры усыпали цветами

Площадку перед Домом культуры усыпали цветами

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На прощание с парнем отвели три часа. Вынос гроба встретил оркестр, почетный караул и около сотни жителей Колывани. По меркам поселка — число внушительное.

Таким Даниила запомнят его близкие

Таким Даниила запомнят его близкие

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СЮЖЕТ

Спецоперация на УкраинеСпецоперация на Украине

Похоронили Даниила на небольшом кладбище, недалеко от Дома культуры и в нескольких улицах от школы, где он учился. Там теперь соорудили небольшой стенд с фотографиями парня и охапками цветов. Рядом — объявление о наборе выпускников в академию МВД.

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