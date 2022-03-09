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Трое новосибирских военных погибли на территории Украины

Губернатор пообещал оказать поддержку семьям военнослужащих

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Погибшие военные были родом из трех районов Новосибирской области

Погибшие военные были родом из трех районов Новосибирской области

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Трое уроженцев Новосибирской области погибли во время специальной военной операции на территории Украины. Об этом рассказал губернатор Новосибирской области Андрей Травников на оперативном совещании 9 марта.

— Как вы знаете, на прошлой неделе я высказывал соболезнования по поводу гибели наших земляков. Похороны состоялись в Тогучинском районе, в Новосибирске. Это те герои, которые боролись с тем, чтобы очистить землю Украины от национализма. К сожалению, поступила новая информация, сложили свои головы выходцы из Колыванского района, Сузунского, Ордынского. Я попросил бы глав районов оказать содействие и поддержку родным погибших. Мы все соболезнуем и скорбим, — заявил глава региона.

Он добавил, что власти будут оказывать максимальную помощь семьям погибших.

О начале специальной военной операции на территории Украины стало известно 24 февраля. НГС собирает официальную информацию об этом в онлайн-трансляции.

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