Трое новосибирских военных погибли на территории Украины

Трое уроженцев Новосибирской области погибли во время специальной военной операции на территории Украины. Об этом рассказал губернатор Новосибирской области Андрей Травников на оперативном совещании 9 марта.
— Как вы знаете, на прошлой неделе я высказывал соболезнования по поводу гибели наших земляков. Похороны состоялись в Тогучинском районе, в Новосибирске. Это те герои, которые боролись с тем, чтобы очистить землю Украины от национализма. К сожалению, поступила новая информация, сложили свои головы выходцы из Колыванского района, Сузунского, Ордынского. Я попросил бы глав районов оказать содействие и поддержку родным погибших. Мы все соболезнуем и скорбим, — заявил глава региона.
Он добавил, что власти будут оказывать максимальную помощь семьям погибших.
О начале специальной военной операции на территории Украины стало известно 24 февраля. НГС собирает официальную информацию об этом в онлайн-трансляции.