Конфликт на Украине. Главное о происходящем в России и мире

Мы продолжаем вести онлайн-хроники происходящего на границе России и Украины, а также собираем реакцию мира на эти события. Вот что случилось во вторник, 8 марта:



Украина и Россия завершили третий раунд переговоров. Ожидания обеих сторон не оправдались, однако они обсудили логистику гуманитарных коридоров. Один из них — из Сум до Полтавы — открылся во вторник утром;



в ночь на вторник Владимир Путин выступил с праздничным обращением в честь 8 Марта. Президент отметил, что «в боевых действиях не участвуют и не будут участвовать солдаты, проходящие срочную службу» и пообещал, что дополнительного призыва резервистов из запаса не будет;



прокомментировал переговоры и Владимир Зеленский. Лидер Украины заявил, что встречи дипломатов будут продолжаться до тех пор, пока не будет достигнут результат в урегулировании конфликта;



YouTube удалил канал Владимира Соловьева «Соловьев LIVE», а Apple заблокировал для российских пользователей презентацию своих новинок;



РФ стала рекордсменом по санкциям: в сумме против страны ввели более 5,5 тысячи ограничений, 2,8 тысячи из которых — после 22 февраля;



глава Правительства РФ подписал несколько распоряжений, среди них — бесплатная медицинская помощь беженцам из ЛДНР и Украины, а также временный запрет на вывоз из России иностранных медицинских изделий;



США вводят запрет на весь импорт российских нефти и газа. Великобритания заявила о планах отказаться от импорта нефтепродуктов из РФ к концу года;

еще несколько компаний объявили о приостановке или ограничении деятельности в России. Среди них OBI, Shell, Procter & Gamble, General Electric.



Обо всем этом в подробностях читайте в нашей онлайн-трансляции.

