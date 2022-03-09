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Конфликт на Украине. Главное о происходящем в России и мире

Собираем информацию в режиме онлайн

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Утром 24 февраля Владимир Путин выступил со специальным обращением, в котором объявил о военной операции в Донбассе. Президент сказал, что в планы РФ не входит оккупация Украины, а военные действия связаны с защитой самой себя от «тех, кто взял Украину в заложники». Сразу после этого СМИ сообщили о серии взрывов в нескольких городах Украины. В этой онлайн-хронике мы собираем информацию о том, что происходит на границе двух стран.

Мария Захарова

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События 8 марта, коротко

Мы продолжаем вести онлайн-хроники происходящего на границе России и Украины, а также собираем реакцию мира на эти события. Вот что случилось во вторник, 8 марта:

  • Украина и Россия завершили третий раунд переговоров. Ожидания обеих сторон не оправдались, однако они обсудили логистику гуманитарных коридоров. Один из них — из Сум до Полтавы — открылся во вторник утром;
  • в ночь на вторник Владимир Путин выступил с праздничным обращением в честь 8 Марта. Президент отметил, что «в боевых действиях не участвуют и не будут участвовать солдаты, проходящие срочную службу» и пообещал, что дополнительного призыва резервистов из запаса не будет;
  • прокомментировал переговоры и Владимир Зеленский. Лидер Украины заявил, что встречи дипломатов будут продолжаться до тех пор, пока не будет достигнут результат в урегулировании конфликта;
  • YouTube удалил канал Владимира Соловьева «Соловьев LIVE», а Apple заблокировал для российских пользователей презентацию своих новинок;
  • РФ стала рекордсменом по санкциям: в сумме против страны ввели более 5,5 тысячи ограничений, 2,8 тысячи из которых — после 22 февраля;
  • глава Правительства РФ подписал несколько распоряжений, среди них — бесплатная медицинская помощь беженцам из ЛДНР и Украины, а также временный запрет на вывоз из России иностранных медицинских изделий;
  • США вводят запрет на весь импорт российских нефти и газа. Великобритания заявила о планах отказаться от импорта нефтепродуктов из РФ к концу года;
  • еще несколько компаний объявили о приостановке или ограничении деятельности в России. Среди них OBI, Shell, Procter & Gamble, General Electric.

Обо всем этом в подробностях читайте в нашей онлайн-трансляции.

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