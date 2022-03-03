Двое военных из Новосибирской области погибли во время спецоперации на Украине

Минобороны 2 марта впервые озвучило потери российской армии на Украине: 498 военных погибли, 1597 человек получили ранения. Потери Украины за время спецоперации составили более 2870 человек, заявили в российском оборонном ведомстве. Сегодня о потерях среди военных из Новосибирской области заявил глава региона Андрей Травников в телеграм-канале правительства.
— С прискорбием и огромным сожалением сообщаю о том, что при исполнении воинского долга, проявив мужество и героизм, погибли двое наших земляков — новосибирец и житель Тогучинского района.
Они сложили голову при проведении специальной операции, направленной на защиту мирного населения Донецкой и Луганской республик, для обеспечения национальной безопасности России. Делом своей жизни наши товарищи избрали служение Отечеству и пали в бою, отстаивая безопасность нашего многонационального народа, его право на жизнь и самоопределение.
Приношу соболезнования родным и близким погибших. Их семьям будет оказана всесторонняя поддержка. Отдаю себе отчет в том, что никакие слова сочувствия не уменьшат горечь невосполнимой потери. Мы все в неоплатном долгу у таких несгибаемых парней, как наши земляки, — сказал Травников.
По законодательству РФ семье умершего военнослужащего полагаются пособия, льготы и компенсации:
- Компенсация (возмещение) понесенных расходы на похороны (до
28 178рублей). В определенных случаях государство берется за организацию похорон. В этом случае все затраты берет на себя Министерство обороны, но близкие умершего в этом случае не получают компенсацию. Как правило, такие похороны проводятся в случае смерти военнослужащего в звании высшего офицера или с особыми заслугами перед страной.
- Компенсация установки надгробного памятника (до
37 171рубля)
- Страховая выплата для членов семьи усопшего (в 2021 году она составляла
2 854 292рублей).
- Единовременное пособие для членов семьи усопшего (в 2021 году составляло порядка
4 281 438рублей, в зависимости от даты гибели).
В Военном комиссариате Новосибирской области НГС уточнили, что в 2022 году порядок цифр по страховой выплате и единовременному пособию примерно такой же, как в 2021. Однако итоговые суммы рассчитываются непосредственно в день получения похоронки с учетом инфляции.
Напомним, утром 24 февраля Владимир Путин выступил со специальным обращением, в котором объявил о военной операции в Донбассе. Президент сказал, что в планы РФ не входит оккупация Украины, а военные действия связаны с защитой самой себя от «тех, кто взял Украину в заложники». Сразу после этого СМИ сообщили о серии взрывов в нескольких городах Украины. В этой онлайн-хронике мы собираем информацию о том, что происходит на границе двух стран.