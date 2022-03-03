Двое военных из Новосибирской области погибли во время спецоперации на Украине

Минобороны 2 марта впервые озвучило потери российской армии на Украине: 498 военных погибли, 1597 человек получили ранения. Потери Украины за время спецоперации составили более 2870 человек, заявили в российском оборонном ведомстве. Сегодня о потерях среди военных из Новосибирской области заявил глава региона Андрей Травников в телеграм-канале правительства.

— С прискорбием и огромным сожалением сообщаю о том, что при исполнении воинского долга, проявив мужество и героизм, погибли двое наших земляков — новосибирец и житель Тогучинского района.