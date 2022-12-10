«Либо я патриот, либо идиот — ответ теперь очевиден». Раненные на СВО добровольцы не могут получить обещанные 3 млн

Однако кое с чем не могли справиться самые опытные бойцы. Связь между различными подразделениями Алексей К. характеризует как сарафанное радио. Зачастую отличить союзников от противников бойцам удавалось, лишь подъехав на расстояние крика. Не спасали даже цветные повязки на рукавах.



Именно из-за сложностей со связью мужчина и получил ранение: неподалеку от очередного блокпоста добровольцы заметили людей и приняли их за военных из ЛНР.



— Начинаем с брони слезать, а они по нам из гранатомета. […] На третий выстрел — БТРу трындец пришел. Мы начали от него откатываться подальше, а кругом заборы высокие, ничего не видно… […] Но мы и тогда уверены были, что там ЛНР, — об обстоятельствах боя 6 сентября Алексей рассказывает со смехом, хотя веселого в истории немного. — Мы в лог откатились, не видим их и сдачи не можем дать, а они там то ли АГСом уже начали шмалять, то ли подствольниками… Спецназовцы достали ракетницы зеленые: мол, мы свои, свои! — а они сильнее шмаляют. Из подствольника меня и ранили.

