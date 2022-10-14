Военный комиссар из Новосибирска отправился на спецоперацию добровольцем
Олег Мельников уже получил форму и прибыл в расположение части
Военный комиссар по Дзержинскому и Калининскому районам Новосибирска Олег Мельников решил участвовать в спецоперации на Украине. Об этом сообщает телеграм-канал администрации Дзержинского района.
Пост сопровождается видеообращением Мельникова, в котором он говорит, что по мобилизации призвали «лучшие мужские ресурсы». Сейчас они проходят подготовку и боевое слаживание.
— Через меня, через мой военкомат прошло большое количество наших земляков. Цифры называть не буду, и так понятно. Мы выполнили задачу на первом этапе, — сказал Олег Мельников.
Олег Мельников — офицер запаса. По словам военкома, он уже получил военную форму и прибыл в расположение части.
— Желаю всем меня услышавшим принять мужское решение. Когда стране плохо, тебе плохо, твоей семье тоже некомфортно находиться под гнетом нацистов, фашистов, — завершил речь Мельников.
Рапорт об отправке на специальную военную операцию также написал вице-спикер новосибирского заксобрания Андрей Панферов.