Пригожин заявил, что ЧВК «Вагнер» больше не набирает заключенных на спецоперацию



Пригожин заявил, что «есть отдельные СМИ, блогеры и телеграм-каналы, которые занимаются откровенной дискредитацией добровольцев» — а это, в свою очередь, «помогает врагам государства». В связи с этим Пригожин предложил ввести в Уголовный кодекс статью 280.5, которая, в частности, запретит «публикации негативного характера и любую критику участников СВО, а также информацию об их прошлых правонарушениях с наказанием в виде лишения свободы на срок до пяти лет».