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Пригожин заявил, что ЧВК «Вагнер» больше не набирает заключенных на спецоперацию

Заключенные обратили внимание на то, что набора нет больше месяца

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То, что он «хозяин ЧВК "Вагнер"», Пригожин признал меньше месяца назад

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Руководитель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что его компания больше не набирает заключенных.

— Набор заключенных в ЧВК «Вагнер» полностью прекращен. Перед теми, кто у нас сейчас работает, все обязательства выполняются, — такой ответ Пригожина опубликовала пресс-служба компании «Конкорд» в Telegram-канале.

С просьбой уточнить, правда ли, что ЧВК «Вагнер» больше не набирает заключенных, к Пригожину обратилась редакция Live24. По словам журналистов издания, к ним обращается большое количество заключенных, которые и сообщили, что набор из исправительных учреждений в ЧВК «Вагнер» не ведется уже больше месяца.

О том, что заключенным предлагают принять участие в специальной военной операции, стало известно весной 2022 года. Позже в Сети стали появляться видео, на которых человек, похожий на Евгения Пригожина, общается с заключенными и предлагает им заключить контракт с ЧВК «Вагнер» — полгода в зоне боевых действий в обмен на свободу.

7 октября 2022 года в Пермском крае родственники осужденных подали коллективное обращение о том, что в ИК-40, ИК-1, ИК-9 и ИК-10 происходит вербовка заключенных для участия в спецоперации. Уполномоченный по правам человека в Прикамье Павел Миков, отвечая на запрос издания 59.RU, заявил, что в этом нет ничего противозаконного — конституционной обязанности защищать Отечество осужденных граждан никто не лишал. Однако они при этом должны дать добровольное согласие и быть осуждены по преступлениям небольшой и средней тяжести.

О своей причастности к ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин долгое время открыто не говорил. А в июне 2021 года даже подал в суд на бывшего главного редактора «Эха Москвы» Алексея Венедиктова* — после того, как тот назвал бизнесмена «хозяином ЧВК "Вагнер"». В августе 2022-го суд признал слова Венедиктова* недостоверными, однако не стал обязывать его опровергать эти сведения.

19 января 2023 года Евгений Пригожин признал, что он «хозяин ЧВК "Вагнер"». Тогда он объявил, что «дарит» победу в суде Венедиктову* и признает свою причастность к созданию ЧВК «Вагнер».

— Было время, когда я должен был идти и судиться с Венедиктовым* и другими, потому что была конспиративная необходимость говорить о том, что ЧВК «Вагнер» не существует, — объяснил свою скрытность Пригожин.

В начале января 2023 года Пригожин объявил, что первая группа бывших заключенных, участвовавшая в СВО в качестве добровольцев в группе «Вагнер», завершила свой полугодовой контракт, с них сняты все судимости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя эти слова, заявил, что «вся процедура помилования осуществляется в строгом соответствии с российским законодательством».

24 января Евгений Пригожин попросил спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина добавить в УК статью о дискредитации добровольцев, добавив, что в боевых действиях принимает участие большое количество ранее осужденных.

— Тех людей, которые на самых опасных участках фронта ежедневно рискуют своей жизнью и погибают за Родину, представляют людьми «второго сорта», отказывая им в праве на искупление своей вины перед обществом, — говорится в письме.

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Пригожин заявил, что «есть отдельные СМИ, блогеры и телеграм-каналы, которые занимаются откровенной дискредитацией добровольцев» — а это, в свою очередь, «помогает врагам государства». В связи с этим Пригожин предложил ввести в Уголовный кодекс статью 280.5, которая, в частности, запретит «публикации негативного характера и любую критику участников СВО, а также информацию об их прошлых правонарушениях с наказанием в виде лишения свободы на срок до пяти лет».

* Внесен в реестр иноагентов.

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