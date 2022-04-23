Когда закончится спецоперация и каким будет курс доллара — таролог погадала для НГС
Корреспондент встретился с эзотериком и задал главные вопросы современности
В последнее время реальность ставит перед нами такие вопросы, ответы на которые не можем найти ни мы сами, ни власть, ни даже самые авторитетные эксперты. А их найти хочется. Корреспондент НГС Илья Калинин пошел на крайность — разыскал потомственного эзотерика, гадающую на картах Таро около 10 лет, и задал ей самые тревожащие новосибирцев вопросы.
Василиса Даль известна новосибирцам как режиссер полнометражного кино: за время пандемии она сняла фантастический фильм про войну «Обыкновенный подвиг» и комедию «Сказка наяву» про Деда Мороза, который разочаровался в своей профессии. Однако некоторые знают Даль именно как эзотерика, целителя и таролога.
На обычных картах Василиса, как сама утверждает, гадает с детства. Карты Таро освоила около
Гадание для нас происходило так: мы не сообщали Василисе заранее наши вопросы, а озвучивали их непосредственно во время встречи. Гадалка использовала пять разных колод Таро и одну обычную — женщина называет ее «цыганской».
К полученным ответам советуем отнестись с определенной долей скепсиса, это всё-таки лишь гадание.
Когда окончательно завершится пандемия
Про коронавирус карты сказали, что он, безусловно, существует, но глобальной пандемией власти разных стран якобы чаще прикрывали свое желание решать другие задачи. Однако новой волны ковида, утверждают карты, ждать не стоит, а сам вирус окончательно сойдет на нет уже в 2023 году. Но потом — в 2027 году — появится какой-то другой вирус.
— Но он будет не смертельным. Правда, бояться его люди всё равно будут. Потому что он окажется дорогостоящим (лечение. — Прим. ред.), — расшифровывает карты Таро Василиса Даль.
Карты не указали, каким именно может быть новое массовое заболевание, точно — не онкология и не сердечно-сосудистое заболевание, но придет к человеку оно через воду.
— Подсказывают, что нам надо очищать воду и за экологией следить. Для чего нам это всё дается: чтобы мы научились не бороться с последствиями, а предотвращать причины. Причем показывают, что это всё придет через воду и воздух, — пояснила гадалка.
Важно еще, говорят карты, чтобы власть во всём мире настроилась на быстрое и честное информирование населения о случившихся экологических происшествиях. Это будет толчком к всеобщему исцелению, в том числе и от нового заболевания. Главное тут, подчеркивает Василиса, не бояться и не падать духом: так новую напасть преодолеть будет проще.
Откуда вонь в Новосибирске и победят ли пыль
Первая же карта, которую вытащила на этом вопросе Василиса, была с изображением драгоценностей и золота, превращающихся в какую-то буро-зеленую массу.
— Канализация! Какие-то фекалии… Очистные [сооружения] могут быть. Видишь: было богатство, условно — продукты питания, которые ушли под землю и там гниют, — расшифровывала рисунок карты таролог.
С пылью власть бороться будет и весной, и летом. Это карты, по заверению гадалки, показали сразу. Видны и материальные затраты на это, но… Тут из колоды выпали две картинки: «Игривость» и «Доверие», и гадалка сменила тон.
— Будут притворяться что ли? Какое-то легкое доверие тут. Да и клоун — вот опять же на карте изображен… Они не скоро найдут решение, как победить пыль. Тяжело им. Не знают, они что делать. Не могут понять источник пыли. Только вот на четвертый мост грешат зря. Он, может, и добавил, но не главный источник, — уверенно утверждает женщина.
В итоге карты не показали какой-то один источник пыли, но сказали: в городе необходимо как можно чаще убираться и регулярно запускать поливальные машины. И тогда, мол, проблема не будет стоять так остро.
Когда закончится спецоперация на Украине
На вопрос: «Когда закончится спецоперация на Украине?» карты выдали цифру 9 и месяц май, но потом начали корректировать информацию. В какой-то момент карты упомянули еще один какой-то значительный конфликт в рамках военных действий на Украине, после чего всё и должно завершиться.
— Что поспособствует [окончанию спецоперации]? Кто-то уйдет с поля боя — из стабильности кто-то выйдет… Обмен произойдет. Обмен пленными. Будет достигнуто соглашение? Будет. Но мне показывают какой-то документ. Пустой, — выкинула очередную карту Василиса.
Гадалка объясняет, что в большей степени это не то перемирие, где мир ради мира, а некое соглашение, к которому стороны придут вынужденно, договорившись на каких-то удобных для всех условиях. Переговоры идут с трудом, утверждают карты, стороны пытаются поделить какие-то материальные ресурсы. Но в итоге тот самый «пустой документ» всё же обернется завершением военных действий.
На процесс завершения спецоперации, помимо всего прочего, влияют еще неразрешенные вопросы, связанные с некой территорией. Как ни странно, карты сказали, что это не Крым и не Донбасс. С некоторой вероятностью такой территорией может оказаться Осетия. Каким образом Осетия влияет на разрешение украинского вопроса, карты не обозначили. Но в очередной раз выдали дату окончания спецоперации.
— Это где-то конец апреля, начало мая. Вижу какой-то совсем небольшой период, — уверенно заявила Василиса.
Что будет с долларом к концу года и при чём тут Китай
Курс доллара на конец года карты показывать сразу не захотели. Василиса разложила «цыганскую» колоду. На стол выпал черный джокер.
— А тут темные закрывают информацию, видишь? — указала корреспонденту НГС на джокера Василиса.
Но женщина не останавливалась и настойчиво продолжала спрашивать у карт о цене валюты к концу года. После очередных неудачных попыток она обратилась уже к духам своих предков, а потом заменила колоду на другую.
— Да ладно! Не может такого быть! Семьдесят? Шестьдесят восемь? Говорят, что до шестидесяти восьми рублей за доллар курс упадет. Но стабильность уйдет: доллар будет нестабилен. Причём тут есть еще вмешательство внешних факторов… Планомерное снижение уже началось и будет продолжаться. До конца года он еще будет скакать, но падение всё равно наступит. Любовь к доллару будут подавлять «жестокостью», — пояснила гадалка, вытащив из колоды карту с соответствующей надписью.
Буквально через мгновение карты заявили, что доллар как валюта может вообще перестать существовать. Но, скорее всего, не в физическом плане, а в смысле мирового финансового регулятора. И это произойдет в 2024 году. Его будут пытаться, если можно так выразиться, реанимировать, но безуспешно. Сила доллара перейдет к другой валюте. Карты сказали, что это не евро, а юани.
Кто будет следующим президентом
Карты показали гадалке, что в ближайшие 10 лет перемен здесь ожидать не стоит: слишком много во время расклада выпало женской любви. По версии Василисы, это любовь к президенту. Вероятность построить «новый СССР» тоже якобы присутствует в карточном раскладе, но в классических границах это не произойдет: не все бывшие республики настроены на такое.
— Тут нужен какой-то другой подход. Но какой — карты опять закрыли информацию. Воссоединение большинства стран (бывших республик СССР. — Прим. ред.) к 2024 году точно не случится. Это — длительный процесс… — рассуждает Василиса.
После завершения гадания Василиса вдруг спросила куда-то в воздух: «А как читатели воспримут эту публикацию?» и быстро вытащила карту из середины колоды. На карте был обозначен страх.
— Ты только не пугай уж там сильно читателей, — с каким-то дружеским участием в голосе попросила журналиста эзотерик.
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— Конечно, не буду. Расскажу, как всё и было. Там же, в принципе, больше позитива, — то ли в шутку, то ли всерьез заметил я.
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