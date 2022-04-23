Когда закончится спецоперация и каким будет курс доллара — таролог погадала для НГС

— Но он будет не смертельным. Правда, бояться его люди всё равно будут. Потому что он окажется дорогостоящим (лечение. — Прим. ред.), — расшифровывает карты Таро Василиса Даль.



Карты не указали, каким именно может быть новое массовое заболевание, точно — не онкология и не сердечно-сосудистое заболевание, но придет к человеку оно через воду.



— Подсказывают, что нам надо очищать воду и за экологией следить. Для чего нам это всё дается: чтобы мы научились не бороться с последствиями, а предотвращать причины. Причем показывают, что это всё придет через воду и воздух, — пояснила гадалка.



Важно еще, говорят карты, чтобы власть во всём мире настроилась на быстрое и честное информирование населения о случившихся экологических происшествиях. Это будет толчком к всеобщему исцелению, в том числе и от нового заболевания. Главное тут, подчеркивает Василиса, не бояться и не падать духом: так новую напасть преодолеть будет проще.

