В России стали чаще говорить о мобилизации. Рассказываем, что будет, если ее объявят
Как прописан порядок ее проведения в законах и доктринах
Уже несколько объектов на приграничных территориях России подверглись обстрелам со стороны Украины. С точки зрения законодательства России, эти обстоятельства можно признать поводом для введения военного положения и проведения мобилизации в стране.
Кроме того, о возможной мобилизации в стране 9 мая заявляют иностранные журналисты. При этом пресс-секретарь России Дмитрий Песков сегодня опроверг сообщения иностранных СМИ. Он назвал эти сообщения «неправдой» и «чушью».
Редакция NN.RU решила изучить, что написано в российских законах о мобилизации. Мы обратились к концепции военной доктрины России, Федеральным законам «Об обороне» и «О мобилизационных мероприятиях и мобилизации в РФ», чтобы понять, что будет происходить, если мобилизацию когда-нибудь (может быть, не в этот раз и не в этой ситуации) всё же объявят.
1
Что такое мобилизация
Мобилизация — это мероприятия по переводу всей страны из состояния мирного времени в боевую готовность, в том числе экономики страны и регионов, органов местного самоуправления, вооруженных сил.
В обывательском смысле в России под мобилизацией чаще всего имеют в виду массовый призыв на военную службу людей, находящихся в запасе. В России в последний раз объявлялась во время Великой Отечественной войны.
«Защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина» — так указано в статье 59 Конституции России. Мобилизацию могут объявить как специальным федеральным законом, так и нормативными актами — в любом случае, финальное решение о мобилизации принимает президент России. Мобилизация может быть всеобщей или частичной. В случае частичной мобилизация происходит на отдельных территориях России.
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2
В каких случаях может быть объявлено о мобилизации и военном положении
Мобилизацию могут объявлять как до введения военного положения в стране при угрозе начала войны, так и при введении военного положения.
Согласно ФЗ «О военном положении», поводом для введения военного положения являются:
- Вторжение иностранного государства на территорию России, оккупация любой ее части;
- Бомбардировка иностранными вооруженными силами территории РФ;
- Блокада портов или берегов России;
- Нападение вооруженных сил иностранного государства на ВС РФ вне зависимости от места их дислокации;
- Действия иностранного государства, позволяющему использовать свою территорию другому государству для совершения акта агрессии против России;
- Засылка иностранным государством вооруженных банд, групп, иррегулярных сил и наемников для осуществления агрессии против России.
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3
Кто подлежит мобилизации
Призыву на военную службу по мобилизации подлежат граждане, пребывающие в запасе, но при этом не имеющие права на отсрочку. Формально, это все мужчины с военными билетом в возрасте от 18 до 50 лет, имеющие категории годности к армии «А» (годен) и «Б» (годен с незначительными ограничениями). Как уточняет правозащитник Павел Чиков, не служившие и не получившие военный билет до 27 лет не считаются числящимися в запасе.
Кроме того, мобилизованы могут быть и те, кто имеет категорию годности «В» (ограничено годен) и из-за проблем со здоровьем не служил в армии (т.е. например, те, кто получил военный билет из-за плоскостопия). Такие люди тоже находятся в запасе до 50 лет.
Женщины тоже подлежат призыву по мобилизации. Это касается тех, кто получил образование в сфере связи, информационных технологий, медицины, полиграфии, картографии, оптики, геодезии и метеорологии и имеет военно-учетную специальность.
Граждане, находящиеся в запасе, распределены по трем разрядам. Например, среди рядовых солдатов и матросов в первую очередь подлежат мужчины до 35 лет (первый разряд), во-вторую — до 45 лет (второй разряд) и в третью — до 50 лет. Скорее всего, в первую очередь будут призывать самых молодых, то есть первый разряд.
Женщины в запасе автоматически идут по третьему разряду.
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4
Кто не подлежит призыву
Отсрочку могут получить:
- Военнообязанные, забронированные для гражданских нужд;
- Временно не годные (категория «Г»);
- Занятые в уходе за близкими или инвалидами (болезнь и необходимость надзора нужно будет подтвердить);
- Опекуны несовершеннолетних братьев или сестер при отсутствии других опекунов;
- Многодетные (родители более чем четырех детей на иждивении), родители-одиночки и беременные (после 22 недель);
- Сенаторы и депутаты Госдумы;
- Кроме того, отдельным категориям граждан отсрочку может предоставить президент.
В армию точно не заберут людей со снятой или непогашенной судимостью за совершение тяжкого преступления. Кроме того, призыву не подлежат люди, получившие во время призывной комиссии категорию «Д» (не годен к несению военной службы).
Военнослужащие женщины, имеющие детей до 16 лет или беременность, могут досрочно уволиться с военной службы.
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5
Я нахожусь в запасе. Что мне делать при объявлении мобилизации
Все граждане, подлежащие призыву на военную службу, обязаны явиться на сборные пункты в сроки, указанные в мобилизационных предписаниях.
Тем, кто состоит на воинском учете, запрещен выезд с места жительства при объявлении мобилизации без уведомления военных комиссариатов или других органов власти, которые выполняют его функции.
Если вас мобилизуют, то это не означает, что вам сразу выдадут автомат и отправят в окопы. Часть мобилизованных могут направить для работы на должностях гражданского персонала ВС России, других войск, воинских формирований, органов и специальных формирований.
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6
Что будет за неявку и уклонение от мобилизации
Отдельной статьи за уклонение от воинской службы без уважительных причин во время мобилизации нет. Статья 328 УК, по которой судят и уклонистов в мирное время, предусматривает наказание от штрафа до 200 тыс. руб. до лишения свободы сроком до двух лет.
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