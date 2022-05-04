В России стали чаще говорить о мобилизации. Рассказываем, что будет, если ее объявят

Уже несколько объектов на приграничных территориях России подверглись обстрелам со стороны Украины. С точки зрения законодательства России, эти обстоятельства можно признать поводом для введения военного положения и проведения мобилизации в стране.

Кроме того, о возможной мобилизации в стране 9 мая заявляют иностранные журналисты. При этом пресс-секретарь России Дмитрий Песков сегодня опроверг сообщения иностранных СМИ. Он назвал эти сообщения «неправдой» и «чушью».

Редакция NN.RU решила изучить, что написано в российских законах о мобилизации. Мы обратились к концепции военной доктрины России, Федеральным законам «Об обороне» и «О мобилизационных мероприятиях и мобилизации в РФ», чтобы понять, что будет происходить, если мобилизацию когда-нибудь (может быть, не в этот раз и не в этой ситуации) всё же объявят.