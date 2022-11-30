«Мы же бегаем не останавливаясь»: как мобилизованные живут в палатках в Сибири в 30-градусный мороз

— Подпиши: вооружены и очень опасны, — пошутил один из мобилизованных.

По словам сибиряков, сегодня к ним на полигон обещали визит «телевидения», но из-за морозов его отменили. Съемочная группа должна была запечатлеть тренировки. Военные зовут и нас в гости, но мы отвечаем, что на территорию полигона просто так не пустят.

Мобилизованные из Иркутской области рассказывают, что у них в регионе холоднее, а в Новосибирске другой климат и поэтому ощущается иначе. Под разговоры на пару минут в кругу военных появляется водка, но вскоре прячется обратно. Пьяных среди них нет, разве что чуть навеселе.

— Не от радости, — говорит один из военных, вновь пряча бутылку.

Один из военных просит товарища меньше материться и не доставать больше бутылку, рассказывает, что он в армии уже третий раз.

— Я и так ветеран — еще раз буду. Как у нашей родины какая-то заваруха, так меня призывают. Мне бы вообще просидеть тут до Нового года — и домой. Не заезжая на Украину, — располагающим к себе голосом рассказывает военный. Позже он второй раз скажет, что третий раз в армии. Объяснит, что они резерв и когда их отправят, совсем непонятно.