«Мы же бегаем не останавливаясь»: как мобилизованные живут в палатках в Сибири в 30-градусный мороз

В Новосибирской области создано несколько учебных полигонов, где живут мужчины, попавшие под частичную мобилизацию и до сих пор не уехавшие в зону проведения спецоперации. Разместили их там в палатках и с наступлением морозов в -30 градусов никуда не переселили. В редакцию НГС стали поступать вопросы о том, как переживают холода военные. Также пришло несколько анонимных жалоб на болезни якобы из-за низкой температуры воздуха. Корреспонденты НГС отправились в Кольцово, где находится один из крупных полигонов, и поговорили с самими мобилизованными, чтобы узнать, как они переносят холода и зачем собираются около местного супермаркета Spar.
«Отлично переносим морозы»
Около магазина Spar в поселке Кольцово мы видим группу в камуфляже. Все они мобилизованные и приехали в поселок с полигона для того, чтобы сделать фотографии для ветеранского удостоверения. Как рассказали сами военные, к ним должен был приехать фотограф, но не смог. Вроде как причиной отмены фотосессии стал мороз, но наверняка никто не знает, а фотографии нужны.
Мужчины в хаки выстроились в очереди к местным центрам фотопечати и, переминаясь на холодном ветру, курили и оказались не слишком разговорчивыми. Оно и понятно: мало кто может быть разговорчивым на улице в -30 градусов. Впрочем, военнослужащие заверили: им вовсе не холодно ни здесь, ни в палатках.
— Мы же бегаем не останавливаясь. Все накачанные штангисты, — смеется невысокий мужчина с сигаретой. Он на полигоне уже месяц.
— Голубоглазые блондины, — подхватывает второй.
— Всё нормально. Бегаем и спортом занимаемся, — говорит более серьезный мобилизованный.
Оставляем «голубоглазых блондинов» и подходим к другой группе. Тут нас встречают радушнее, пятеро военных, только что вышедших из SPAR, с удовольствием отвечают на вопросы.
— Мы отлично переносим морозы, — выкрикивает веселый мужчина.
— Ноги кипят, — рассказывает мобилизованный из Иркутской области. На нём купленные за свой счет огромные меховые сапоги. — Кормят, в палатках тепло, дрова привозят, выгружай — заноси. В палатках по две печки.
Мужчины начали небольшой спор о том, сколько человек в палатке. В итоге пришли к выводу, что они рассчитаны на 34 человека, но сейчас там живет меньше народа.
— Мы уже переболели. Заболевшие есть. Кашель, сопли. Едим с одной чашки и с одной тарелки, — поделился проблемой военный.
«Представляете себе эти бани?»
Военные рассказывают, что из вещей они привезли на полигон с собой, что им выдали гуманитарной помощью, а что пришло от государства. Несколько раз мужчины просят сделать коллективное фото.
— Подпиши: вооружены и очень опасны, — пошутил один из мобилизованных.
По словам сибиряков, сегодня к ним на полигон обещали визит «телевидения», но из-за морозов его отменили. Съемочная группа должна была запечатлеть тренировки. Военные зовут и нас в гости, но мы отвечаем, что на территорию полигона просто так не пустят.
Мобилизованные из Иркутской области рассказывают, что у них в регионе холоднее, а в Новосибирске другой климат и поэтому ощущается иначе. Под разговоры на пару минут в кругу военных появляется водка, но вскоре прячется обратно. Пьяных среди них нет, разве что чуть навеселе.
— Не от радости, — говорит один из военных, вновь пряча бутылку.
Один из военных просит товарища меньше материться и не доставать больше бутылку, рассказывает, что он в армии уже третий раз.
— Я и так ветеран — еще раз буду. Как у нашей родины какая-то заваруха, так меня призывают. Мне бы вообще просидеть тут до Нового года — и домой. Не заезжая на Украину, — располагающим к себе голосом рассказывает военный. Позже он второй раз скажет, что третий раз в армии. Объяснит, что они резерв и когда их отправят, совсем непонятно.
Из SPAR продолжают выходить мужчины в форме, и компания становится всё больше.
— По стандарту при морозе ниже 25 градусов мы не должны там жить, — поделился только что подошедший мужчина, — если бы пошла жалоба, то нас бы переселили.
— У нас на костылях чувак ходит. Лед — и подвернул ногу. Бегает костылями, — смеются сибиряки.
— А это чтобы попу не отморозить, — хвастается один, показывая на туристическую пенку своего друга.
Друг же показывает рацию, которую им подарил мэр города Тулун Иркутской области.
— Леха, Леха, — говорит мобилизованный в рацию, чтобы проверить, будет ли она ловить. В ответ тишина. — Я рацию попросил, когда мэр приезжал, — добавляет военный.
— Их всего десять, и им рации пришли, — говорит другой мужчина.
Мобилизованные из Новосибирской области вспоминают гуманитарную помощь, которая им пришла в коробке, и смеются от резиновых сапог.
— Наш-то ничего не подарил, — говорит мобилизованный с Маслянино.
— Нам вообще всё подарили. И разгрузки. «Броники» не давали только. Обещали... — мобилизованный заходится кашлем и прерывает предложение.
— Сегодня полковник орал, что никому не жалуйтесь, губернаторов не просите, — вспоминает мужчина.
Самым тяжелым временем, по оценкам мужчин, было самое начало, когда первые приехавшие жили без дров. Сейчас на полигонах строят бани. На кольцовском полигоне обещали, что скоро закончат, делится один из военных.
— Представляете себе эти бани? Вот стоит палатка. И там восемь леек, по-моему. И вот эта эмчеэсовская хрень, которая надувает жару и воду подает. Она то есть, то ее нет. Четыре минуты дают помыться. Там даже побриться не успеешь, — поделился мобилизованный.
Сейчас военных больше всего интересует, когда их отправят в зону СВО. Куда, уже им рассказали: в Херсонскую область и якобы еще на другую границу. Военные начинают обсуждать вопрос, а потом каким-то образом переходят на обсуждение жен.
— Обнять кого-то надо. Мне уже надоело с ним рядом спать, — показывает на своего сослуживца один из мобилизованных.
Мужчины по очереди получают свои документы и рассаживаются по автомобилям.
— Да не всё так плохо, — добавляют уже позже подошедшие военные про палатки.
— Вообще здорово, — подытоживает мобилизованный.
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