«Всё тупо для галочки»: доброволец рассказал о быте и подготовке к спецоперации в лагере для мобилизованных

Работает три полевые бани. Возле них стоят машины, которые производят эту горячую воду и подают в эти бани. Но я так и не понял, по какому графику они работают и возможно ли туда попасть. Мы нашли способ помыться, но я его афишировать не буду, а то и его прикроют.



Вещмешки — 1941 года, автоматы — 1981-го

— Тут много чего объявляют по «радио» — через громкоговоритель. Меня одно такое объявление вообще в ступор поставило — объявили сбор гуманитарной помощи для передовой СВО у нас в лагере. В лагере, где у большинства нет необходимого минимума для жизни в боевых условиях. Я тогда подошел к одному из офицеров, спросил: «Это вообще что за бред такой?» Он был абсолютно такого же мнения, что и я, — как это вообще возможно в армии? Благо я экипированный, у меня есть две «горки», термобелье, обувь. Только бронежилета и каски нет, потому что это уже слишком дорого самому покупать. Но у многих и этого нет. То, что выдают, — оно непригодное просто. Вещмешки образца 1941 года, в Великую Отечественную с такими воевали. Термобелье — полная дичь. Гумпомощь пришла две недели назад, а ее не выдают. Выдали только сапоги от «Юничела», но это гражданская обувь, не для СВО. Но сейчас, в грязь, они могут спасти.