«Одноразовые сапоги и пара носков»: мобилизованные новосибирцы получили гуманитарку — чем они недовольны

— Хотя бы на роту один тепловизор, один квадрокоптер… Потому что другим людям из других регионов всё это приходит, мы сами это видим. Не понимаем, ребята уже спрашивают: «Почему к нам такое отношение?» Отчитываются, что денег сэкономили на Новый год, почему бы это не закупить? — возмущается он. — Иркутским выдавали полностью всё снаряжение: тактические очки, перчатки, разгрузочные системы, фляжки современные, которые с котелками идут сразу. Это то, что действительно нужно в бою, чтобы не таскать эти старые, 70-го года котелки. Одели, снарядили [их] полностью. Я разговаривал с иркутянами, говорят, что из их администрации даже ездили в Ростовскую область, куда уже [части] отбыли, и туда что-то привезли, доснарядили остальных.

