«Одноразовые сапоги и пара носков»: мобилизованные новосибирцы получили гуманитарку — чем они недовольны
По словам одного из военных, груз для иркутян оказался более значительным
Мобилизованные из Новосибирской области показали содержимое гуманитарного груза, который они получили за полтора месяца нахождения в учебном лагере на территории НВВКУ. Внутри оказались предметы одежды. При этом мобилизованные из Иркутской области, которые тоже находятся в НВВКУ, по словам одного из новосибирцев, получили от администрации своих регионов обмундирование, а также квадрокоптеры и тепловизоры.
— [В коробке] спальный мешок, сапоги одноразовые, которые надел раз и выкинул, пара носков, минимальный набор медикаментов, хотя, в принципе, лекарствами нужными мы уже обеспечены полностью, коврики туристические, самое дешевое нательное белье… А вот всё, что надо, что присылают ребятам из Иркутской области, из Красноярского края, мы не получили. Вообще, мы за полтора месяца нахождения [в лагере] только впервые получили гуманитарку, — анонимно сообщил корреспонденту один из офицеров, находящихся сейчас в лагере при НВВКУ.
По его словам, сам он находится в лагере с начала октября, некоторые мобилизованные — с 23–26 сентября. За всё это время это первый большой гуманитарный груз, который пришел в лагерь и выдавался централизованно:
— Откуда конкретно пришла эта гуманитарка — непонятно. На коробках и ящиках написано «Новосибирская область». Выдавали нам всё поименно, по спискам из военкомата, то есть поставили в очередь, называли имя-фамилию — выдавали коробку. Кто-то получил вчера, кто-то сегодня еще получает.
Офицер также объяснил, что вещи, которые им действительно нужны, не выдают: это разгрузки, подсумки, тепловизоры, квадрокоптеры, коллиматорные прицелы, прочные ботинки, рюкзаки на 40, 80 и 100 литров, балаклавы, налокотники, наколенники, костюмы «горка» и тактические перчатки.
— Хотя бы на роту один тепловизор, один квадрокоптер… Потому что другим людям из других регионов всё это приходит, мы сами это видим. Не понимаем, ребята уже спрашивают: «Почему к нам такое отношение?» Отчитываются, что денег сэкономили на Новый год, почему бы это не закупить? — возмущается он. — Иркутским выдавали полностью всё снаряжение: тактические очки, перчатки, разгрузочные системы, фляжки современные, которые с котелками идут сразу. Это то, что действительно нужно в бою, чтобы не таскать эти старые, 70-го года котелки. Одели, снарядили [их] полностью. Я разговаривал с иркутянами, говорят, что из их администрации даже ездили в Ростовскую область, куда уже [части] отбыли, и туда что-то привезли, доснарядили остальных.
Корреспондент НГС направил запрос в Минобороны РФ, а также губернатору Андрею Травникову с просьбой рассказать, какое количество гуманитарных грузов было направлено от области с начала мобилизации и что в них содержалось.
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