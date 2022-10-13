Репортаж с Гусинки. Как на рынке собирают гуманитарку и что думают о спецоперации таджики, киргизы и румыны

Бурную дискуссию продавцов, начавшуюся из-за прихода корреспондентов, слышно даже через несколько рядов. Сюда, на эти торговые места, нам указывают, поскольку здесь работают румыны и украинцы.



— Да, мы знаем, что собирали, но мы нет. Не то чтобы нас не касается, просто у всех разные взгляды, бюджеты, кто-то может, кто-то нет. Такое дело, что каждый сам по себе решает. Многие на нас клеймо из-за этого ставили, — замечает женщина-продавец с грустным взглядом.



Она переехала в Россию почти 25 лет назад из Румынии, но откуда именно — говорить отказывается:



— Понимаете, мы, румыны, со всеми тесно живем. С Украиной, Россией — со всеми. Тяжело нам везде. И здесь, и там (и в России, и на Украине. — Прим. ред.). Болит душа и за здешний народ, и за тех. Мы, как все, хотим, чтобы всё прекратилось. Мы люди простые, от нас ничего не зависит.



— В Румынии столько украинцев сейчас, сколько в Казахстане русских. Всех принимают, очень хорошо принимают. Как Румыния принимает беженцев, ни одна страна так не принимала, — вмешивается в разговор молчавший до этого пожилой мужчина.

