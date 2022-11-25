«Спят на мокрой земле в окопах»: жены новосибирских мобилизованных — о военных без командиров, еды и боевых задач

Муж рассказал Ольге, что за продуктами бойцы ходят в ближайшую деревню в 15 километрах. Но делать это приходится быстро: в начале пятого начинает темнеть, так что большую часть времени мобилизованные проводят, сидят в сырых окопах в кромешной темноте.

— Я хотела узнать, кто их командиры, чтобы на них жалобу тоже написать, но муж говорит: они у нас все [тоже] мобилизованные, — негодует Ольга. — Нет такого командира, который приехал бы именно военный!



— Он видел хоть кого-то из кадровых офицеров?



— Он говорит: «Нет, к нам приезжают только мобилизованные». Я говорю: «Ну как же, вам же обещали, что командование проведет вам слаживание, коллектив чтобы создать…» А муж мне ответил: «Никакого командования тут нет, мы сами по себе».



Ольга К. сама решила найти ответственных за то, что ее супруга и других мобилизованных фактически бросили на произвол судьбы. Но это оказалось совсем непросто. Сегодня вместе с сестрой Андрея она пишет буквально во все имеющие отношения к военной службе инстанции, пытаясь понять, из-за кого ее муж не поддерживает порядок на освобожденных территориях, а сидит в сыром окопе.