Беременная третьим Марина пытается вернуть мужа с СВО: она плачет от звуков выстрелов в трубке и живет в кредит

— У нас всё было налажено, мы со всем справлялись. Гасили ипотеку, забирали детей из школы и кружков. Деньги я получила, закрыла ежемесячные платежи и долги. Оставила кое-что, вдруг муж позвонит и скажет, что нужны деньги, переведу ему. Они там всё покупают за свои деньги. Купила зимние вещи детям, а остальные деньги рука не поднимается тратить, зная, как там тяжело мужу. Никакие деньги не нужны, вернули бы его в семью.



По ее словам, и без финансов положение в семье очень тяжелое: по мобилизации в учебку уехал не только Иван, но и его брат.



— Тому 37 лет. Но он, когда в армии служил, на три месяца уезжал в Чечню, то есть он с опытом. И вот, получается, мужа забрали 23 сентября, а его брата — 24-го. В день, когда Ивана забирали, мы в семье отмечали 40 дней, как отца похоронили. Мама Ивана была вообще уже на грани, она лежит в больнице в Краснозерке. Я этот документ, о том, что она лежит в больнице, тоже прилагала ко всем обращениям по мужу, но мне отказали. Сейчас с моей стороны мне помочь тоже некому. Моя мама в области живет, за 400 километров от меня. Недавно ковидом переболела, но я всё равно буду ее просить приехать помочь, — рассказывает она.

