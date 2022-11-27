«Себе на сигареты, остальное — жене». На что семьи мобилизованных тратят выплаты от государства

В октябре Анне пришло сначала 100 тысяч рублей, а затем еще 195 тысяч.



— Выплаты приходили, но я их не трачу. Они у меня лежат на счете, потому что я не знаю, что у нас будет дальше. Естественно, какие-то деньги лежат и у мужа на карточке. Он сейчас находится в том месте, где можно, так сказать, пользоваться деньгами, поэтому траты происходили. Ипотеки у нас, к счастью, нет. Я работаю, но живу на те средства, которые мы копили. Те деньги (губернаторские и ежемесячные выплаты. — Прим. ред.) не трогаю, потому что вдруг их придется возвращать, ну мало ли. Ситуации бывают разные. Эти деньги я считаю буквально ничьими, считаю, что расходовать их нельзя. Пока я выкручиваюсь своими силами, но наши общие накопления постепенно тают, — поделилась она.



У Анны и ее мужа двое детей, их она, по ее словам, старается обеспечивать на свою зарплату, накопления идут на разрешение бытовых проблем. Подспорьем стали детские — их Анна оформила недавно:



— У меня такое мнение: верните мужа домой, мы все деньги возвратим. Не надо нам этих денег, мне нужен муж дома живой и здоровый. И у детей никаких психологических травм не будет. У нас мальчишка растет старший, 8 лет — он все это видит и все понимает, знает, что папа на *** (спецоперации). Всё это, конечно, влияет на него. Не понимаю, как можно было вообще мужиков, у которых маленькие дети, туда отправлять?!

