Смерти в учебке, призыв айтишников и свидания у забора. Как частичная мобилизация проходила в Новосибирской области

Повестки медсестрам, возрастным рядовым и мужчинам с заболеваниями

Несмотря на заявление Владимира Путина о том, что в первую очередь призыву будут подлежать мужчины с опытом службы в армии, а также разъяснения Минобороны об очередности призыва, повестки стали приходить широкому кругу новосибирцев в запасе.



Их получали ранее не служившие мужчины, а также сибиряки с заболеваниями: с пиелонефритом, артрозами, гипертонией. Возраст у получивших повестки был самым разным. Так, призвали и 47-летнего рядового с межпозвоночными грыжами и поврежденными сухожилиями на руке. Как рассказывала НГС его жена Нина (имя изменено по ее просьбе, но известно редакции), добиться медкомиссии не удалось и мужчину отправили в учебный лагерь, а оттуда одним из первых эшелонов — в зону СВО.