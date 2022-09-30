«Понервничала недельку, живу дальше»: в НСО домой отпустили получивших повестки медсестер без опыта работы

— Я работаю с деньгами, а не с жизнями. Я не знаю, у кого спрашивать, ошибка это или нет и какая от меня польза. Даже если я месяц буду проходить обучение, это же не детский сад, всё серьезно: чьи-то жизни. Когда нет опыта, ты элементарно можешь растеряться, потому что не работал с этим, — говорила Елена журналисту НГС.

Владимир рассказывал о своей жене Варваре, которую призвали, несмотря на то, что у нее есть 6-летняя дочка и она совсем не работает уже 10 лет, а по специальности не задействована около 20 лет: