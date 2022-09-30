«Понервничала недельку, живу дальше»: в НСО домой отпустили получивших повестки медсестер без опыта работы
Они не понимали, какая будет польза, если они не работают по профессии
В Новосибирской области получивших повестки медсестер без опыта работы отпустили домой — об этом они рассказали журналисту НГС.
— В военкомате на построении было человек 8–10, но, как поняла, еще подъезжали позже люди, которых забирают. При мне еще одну девушку отпустили. Сказали, что девушки свободны. Но нужно быть на связи. Понимаю, что у них сейчас очень много работы, много людей, кто не поменял вовремя статус. Понервничала недельку, живу дальше. По-человечески — это без комментариев, — рассказала одна из них — Елена.
Муж второй медсестры Владимир тоже подтвердил, что жену отпустили:
— Женщинам отбой — до особого распоряжения. Сказали это за час до отправления.
Напомним, что 28 сентября мы описывали истории двух сибирячек, которым в Ордынском военкомате вручили повестки, несмотря на то, что у них нет опыта работы по специальности или он минимален. Им сказали приехать с вещами 29 сентября, и, по их словам, должны были отправить в Новосибирск.
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Одна из них — Елена — отучилась на «сестринское дело» для себя и не работала по профессии, в военном билете у нее указана категория «Б». У нее закончился сертификат, позволяющий заниматься медицинской деятельностью. Девушка работает кассиром-операционистом. Она готова была поехать, раз ее призвали, но не понимала, какая от нее будет польза.
— Я работаю с деньгами, а не с жизнями. Я не знаю, у кого спрашивать, ошибка это или нет и какая от меня польза. Даже если я месяц буду проходить обучение, это же не детский сад, всё серьезно: чьи-то жизни. Когда нет опыта, ты элементарно можешь растеряться, потому что не работал с этим, — говорила Елена журналисту НГС.
Владимир рассказывал о своей жене Варваре, которую призвали, несмотря на то, что у нее есть 6-летняя дочка и она совсем не работает уже 10 лет, а по специальности не задействована около 20 лет:
— Она получила повестку дома — тренер из спортивной школы принес. Мы приехали в военкомат, объяснили ситуацию: у нее маленькая дочка, и она не работает по специальности лет 20. Как отучилась, вышла замуж, и всё. Она только год отработала, может, даже меньше. Но нам в ответ сказали, что нужно явиться 29 сентября. До декрета жена работала в соцзащите, потом уволилась.
Ранее мы рассказывали, что Новосибирский народный фронт за два дня получил 51 обращение из-за частичной мобилизации — 9 человек вернулись домой.
Вас тоже призвали, а потом отпустили? Расскажите об этом журналисту НГС Марии Тищенко: m.a.tishenko@yandex.ru или по телефону: +7 961 845-55-78 (WhatsApp, SMS, Telegram).