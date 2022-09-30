«9 человек вернулись домой»: Народный фронт — о работе с жалобами на ошибки при частичной мобилизации

Новосибирский народный фронт за два дня получил 51 обращение из-за частичной мобилизации. В отделении Народного фронта работает центр, который должен помогать ошибочно призванным на службу в рамках частичной мобилизации. Фронт работает совместно с правительством и военной прокуратурой.

— Здесь все заинтересованы в решение конкретных вопросов. Все дружно пытаются разобраться. Полностью статистику еще не подводила. Из 51 обращения, которые мы взяли в первые двое суток, 37 отработано, из них годные несмотря на жалобы и беспокойство — 12. На военно-врачебную комиссию отправлено порядка 8 человек, отсрочка предоставлена 7 гражданам, 9 человек вернулись домой, при этом есть один уклонист, — рассказала руководитель исполкома Светлана Заикина.