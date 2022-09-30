«9 человек вернулись домой»: Народный фронт — о работе с жалобами на ошибки при частичной мобилизации
Больше всего обращений поступает из-за Советского, Ленинского и Кировского военкомата
Новосибирский народный фронт за два дня получил 51 обращение из-за частичной мобилизации. В отделении Народного фронта работает центр, который должен помогать ошибочно призванным на службу в рамках частичной мобилизации. Фронт работает совместно с правительством и военной прокуратурой.
— Здесь все заинтересованы в решение конкретных вопросов. Все дружно пытаются разобраться. Полностью статистику еще не подводила. Из 51 обращения, которые мы взяли в первые двое суток, 37 отработано, из них годные несмотря на жалобы и беспокойство — 12. На военно-врачебную комиссию отправлено порядка 8 человек, отсрочка предоставлена 7 гражданам, 9 человек вернулись домой, при этом есть один уклонист, — рассказала руководитель исполкома Светлана Заикина.
Как отмечает руководитель, жители обращаются сразу по всем доступным телефонам: в 122, в Народный фронт и на горячую линию в военный комиссариат.
— Бывает, что много сил и средств тратятся на одного бойца призванного, а потом выясняется, что это количество могло бы отрабатывать уже и другие обращения. К тому же есть достаточно странные вещи. В Красноярске, например, есть мобилизованный, где жена и мать подняли всех, мы поехали проверять. А мобилизованный стоит и говорит, что он хочет служить, — поделилась Светлана Заикина.
Светлана советует «выключить» режим паники, так как это мешает решению ситуаций.
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— К нам обращается мужчина, говорит, что он в Академгородке уже и у него нет одной почки. Я спрашиваю, что в военкомате вы это говорили. А он не говорил в военкомате. В итоге попросил военно-врачебную комиссию. Все ситуации рассматриваем индивидуально. У кого-то психологически так срабатывает, что он не сказал, — рассказала руководитель.
Как отметила Светлана, обращения поступают в основном связанные с крупными военкоматами в городе: Советский, Ленинский и Кировский.
— Обращения приходят с половины области: Бердск, Сузун, Барабинск. А что там реальные основания имеют — станет известно позже, — подчеркнула руководитель ОНФ.
О том, куда обращаться, если вы считаете, что вас мобилизуют по ошибке, мы рассказали в двух полезных карточках.