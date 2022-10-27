Сибиряки несколько суток едут на спецоперацию — родные говорят, что в поездах им не дают горячего питания и лекарств

«Трое суток питались тем, что успели взять»: Анастасия (имя изменено) — о муже

Мужу Анастасии 48 лет, его мобилизовали в начале октября. Несмотря на то что мужчина занимает высокую должность в строительной компании и его руководство пыталось получить бронь на сотрудника, в октябре тот всё равно оказался в учебном лагере в Академгородке. Как полагает его жена, это из-за того, что у него редкая ВУС — он инженер-сапер.

