Сибиряки несколько суток едут на
спецоперацию — родные говорят, что в поездах им не дают горячего питания и лекарств
В редакцию НГС обратились несколько женщин с рассказами о тяжелых условиях в дороге
Из Новосибирской области с конца прошлой недели отправляются эшелоны с мобилизованными. Мужчинам предстоит преодолеть долгую дорогу к местам дислокации: сколько именно времени займет поездка — никто не знает. Зато известно другое: по словам родных, в поездах, где сейчас находятся призванные по мобилизации мужчины, нет самого необходимого — достаточного количества туалетов, помывочных, горячего питания, а иногда и сухпайка. НГС поговорил с женой и сестрой мобилизованных, которые узнали от них, в каких условиях тем сейчас приходится находиться.
«Трое суток питались тем, что успели взять»: Анастасия (имя
изменено) — о муже
Мужу Анастасии 48 лет, его мобилизовали в начале октября. Несмотря на то что мужчина занимает высокую должность в строительной компании и его руководство пыталось получить бронь на сотрудника, в октябре тот всё равно оказался в учебном лагере в Академгородке. Как полагает его жена, это из-за того, что у него редкая ВУС — он инженер-сапер.
— В ночь с 23 на 24 октября их погрузили в поезда (это уже
Она объясняет, что первые трое суток мужчины питались тем, что успели взять с собой, — в основном это лапша быстрого приготовления. Ни горячего питания, ни сухпайков им не предоставили. Вчера днем мобилизованных покормили гречкой, а вечером дали рис с подгоревшей тушенкой.
— У него гастрит, я думаю, такое заболевание там у многих в его возрасте. Ну что они могли захватить с собой, если грузили их в эти эшелоны ночью? На перроны, чтобы, может быть, что-то купить, выходить нельзя. А то, что есть у моего мужа с собой, — этого на всю поездку не хватит. Ну и ладно, у него дошираки всякие есть, но там едут ребята, которые совсем ничего не взяли. Да, с ними делятся, но это же вообще не дело со стороны руководства, — рассказывает Анастасия. — Я очень переживаю. Почему не организовали горячее питание? Ну или хотя бы сухпайки, которые можно развести в горячей воде. Спасибо, что хотя бы вода есть. Я понимаю, что в части на 12 тысяч человек организовать питание было сложно, но здесь же в поезде их не 12 тысяч! Неорганизованно всё совершенно. У меня еще муж такой человек — он не жалуется никогда, он очень порядочный.
Она пока не знает, сколько еще предстоит ее супругу находиться в поезде, не знают этого и сами мобилизованные. Иногда эшелоны стоят подолгу в городах — например, в Омске и Тюмени. По ее словам, муж говорит, что у него всё нормально, но по «некоторым моментам» Анастасия понимает, что у него непростое психологическое состояние, в том числе и из-за условий, в которых он продолжает находиться.
«Если это не нарушение прав человека, то что?»: Вера (имя
изменено) — о заболевшем брате
39-летнего родного брата Веры мобилизовали из области
— Мы терпеливо и с пониманием приняли все обстоятельства, в которых призывники находились в пункте в Академе. Помогали чем могли, чтобы сделать нахождение там своего родственника более комфортным. Но в тех условиях, что люди там находились, очень многие, в том числе и мой брат, простудились. Лечились самостоятельно чем могли. Но всё тщетно. Он говорит, что он болеет ужасно, говорит, что быстрее бы уже доехать, чтобы в медчасть обратиться. Сказал: «У меня уже воспаление легких, наверное». Он говорит пару слов — и кашель сразу забивает, — рассказывает женщина.
Кое-какие медикаменты Вера и родственники привозили Евгению напрямую в Академгородок, пока он там находился. В военную больницу, как передает Вера слова брата, заболевших не забирали, объясняя это тем, что мест не осталось. Примерно такая же ситуация была с питанием — Евгений ел в основном то, что привозили ему родственники. Пару раз спускался в местную столовую, но, увидев, что там дают «суп с макаронами и капустой», больше там не появлялся.
— Едут уже пять суток по России, связь еще есть. Я, конечно, всё понимаю, солдаты должны переносить все тяготы и лишения. Но мне непонятно, как наше государство заботится о своих защитниках. Сухпаек им выдали, один раз в день варят кашу сухую. Что-то еще осталось, наверное, с наших передачек — этим питаются. Везут большим эшелоном, очередь в туалет нескончаемая. Никаких помывочных, естественно, нет! Едут бойцы защищать Родину грязные, возможно, уже с чесоткой. Могли хотя бы возможность предоставить помыться где-то на вокзалах, может быть, в гостиницах. Никто не просит нянькаться с ними, но элементарные вещи можно организовать? Если это не нарушение прав человека, то что? — задается вопросом Вера.
По ее словам, «приученные к чистоте» мужчины пытаются стирать какие-то вещи типа носков и трусов в раковинах поездов. Обратиться к начальству с этими бытовыми проблемами сейчас нереально, поскольку непонятно, едет ли оно вместе с мобилизованными в эшелонах.
— Брат не может рассказать, где он сейчас, говорит, что всё прослушивается. Но вроде бы как ему суток двое еще ехать, и то если в отстойниках стоять подолгу не будут, — замечает Вера. — Конечно, пока он был в части, мы ходили к начальству — и я, и мама, и жена его. Но всё как об стенку горох. Еще и стыдят потом эти полковники: «Вы где находитесь? Вы же в армии! Должны терпеть!»
Корреспондент НГС отправил запрос в Минобороны России по ситуации, попросив уточнить, как обеспечиваются мобилизованные в дороге питанием и медикаментами.
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