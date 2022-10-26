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Губернатор Андрей Травников рассказывает, как проходит частичная мобилизация в НСО, — онлайн

Глава региона отвечает на вопросы жителей вместе с министром труда и священнослужителем

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Губернатор Новосибирской области Андрей Травников, министр труда Елена Бахарева и помощник начальника НВВКУ по работе с верующими протоиерей Виктор Гужва утром 26 октября в прямом эфире программы «Вести Новосибирск» отвечают на вопросы о том, как проходит частичная мобилизация в регионе. Как сообщили в соцсетях телеканала, темами станут помощь военкоматам, организация сборных пунктов, консультации, исправление ошибок при мобилизации и социальная поддержка семей военнослужащих.

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Другую ситуацию привел в пример губернатор.

— Мужчина обрел семью с третьего раза, у него теперь любимая женщина. У него много детей и своих, и приемных. По закону каждый из нас должен сообщать в военкомат об изменении места работы, об изменении семейного положения, о рождении детей. Мужчина не то что в военкомат не показывался, он в ЗАГС не ходил. Откуда в военкомате знают, что он многодетный отец. И только после того, как он заявил, можно вынести решение, — рассказал губернатор.

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Андрей Травников прокомментировал ошибки при мобилизации и снова рассказал про повестку для тучного мужчины.

— Не всегда то, что мы называем ошибками, стоит так называть. Один из случаев, которые очень полюбили СМИ, это то, что мужчине [весом] 140 килограммов прислали повестку. Ошибка это или нет — можно по-разному посмотреть. Если требуется, его отправят на медобследование и дадут отсрочку, — сообщил губернатор.

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Объем мобилизационного задания

Как отметил губернатор, по каждому региону мобилизационные задания — это закрытая информация.

— Если опираться на информацию, которая уже есть в публичной сфере, предстоит мобилизовать 300 тысяч человек по всей стране. Можно пересчитать на численность Российской Федерации и оценить масштаб мобилизации, оценить, справедливо ли опасение, что мобилизуют всех, — сообщил Травников.

Как добавил губернатор, первая неделя мобилизации была самая напряженная.

— Мы много лет, пожалуй, со времен Великой Отечественной войны, не проводили такие мероприятия. Многое было в новинку. И нельзя отрицать, что были ошибки и были накладки. Для выявления таких ситуаций были развернуты каналы информации. Это и телефон 122, это федеральный сайт Объясняем.рф и горячая линия, — сообщил губернатор.

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Андрей Травников ответил на вопрос, когда завершится частичная мобилизация в НСО.

— Если говорить строгим юридическим языком, то частичная мобилизация завершится, когда будет издан соответствующий указ. Пока действует указ о мобилизации, она продолжается. Но кроме указа есть задание на призыв, которое выдает Минобороны. В Новосибирской области мы действуем строго в соответствии с заданием. Никто не ставит задачу перевыполнять его или опережать по срокам. Исходя из указа для нашего региона, мы понимаем, что сможем выполнить план до конца недели, — рассказал губернатор.

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Вчера, 25 октября, в Новосибирской области прошло первое заседание оперативного штаба при губернаторе НСО Андрее Травникове по обеспечению режима базовой готовности. В него вошли представители правительства региона, территориальных подразделений федеральных ведомств: Минобороны, МВД, МЧС, ФСБ, Росгвардии. Участники совещания обсудили вопросы усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, охраны военных, важных государственных и специальных объектов, объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды.

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Вместе с губернатором сегодня будет выступать Виктор Гужва, помощник начальника НВВКУ по работе с верующими. Он имеет сан протоиерея. 20 октября он обвенчал две пары мобилизованных в училище.

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