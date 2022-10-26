Губернатор Андрей Травников рассказывает, как проходит частичная мобилизация в НСО, — онлайн

Как отметил губернатор, по каждому региону мобилизационные задания — это закрытая информация.



— Если опираться на информацию, которая уже есть в публичной сфере, предстоит мобилизовать 300 тысяч человек по всей стране. Можно пересчитать на численность Российской Федерации и оценить масштаб мобилизации, оценить, справедливо ли опасение, что мобилизуют всех, — сообщил Травников.



Как добавил губернатор, первая неделя мобилизации была самая напряженная.



— Мы много лет, пожалуй, со времен Великой Отечественной войны, не проводили такие мероприятия. Многое было в новинку. И нельзя отрицать, что были ошибки и были накладки. Для выявления таких ситуаций были развернуты каналы информации. Это и телефон 122, это федеральный сайт Объясняем.рф и горячая линия, — сообщил губернатор.

