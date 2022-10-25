Первое заседание оперштаба по режиму базовой готовности прошло в НСО — какие решения приняты
В штаб вошли представители исполнительной власти региона, а также силовые ведомства
Первое заседание оперативного штаба при губернаторе НСО Андрее Травникове по обеспечению режима базовой готовности прошло сегодня, 25 октября. В него вошли представители правительства региона, территориальных подразделений федеральных ведомств: Минобороны, МВД, МЧС, ФСБ, Росгвардии.
— Участники совещания обсудили вопросы усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, охраны военных, важных государственных и специальных объектов, объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды, — говорится в сообщении пресс-службы правительства Новосибирской области.
Режим базовой готовности не предполагает дополнительных ограничительных мер. Сейчас обеспечивается безопасность самых важных объектов.
Оперштаб был создан 21 сентября после указа президента, опубликованного в связи с введением военного положения на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Документ ввел на территории региона режим базовой готовности.
Что подразумевает собой уровень базовой готовности, мы более подробно разбирали здесь. В каких регионах введен повышенный уровень готовности, можно прочитать в нашей онлайн-трансляции.