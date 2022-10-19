Уровень базовой готовности ввел Путин на территории Новосибирской области — что это значит

Новосибирская область вошла в перечень регионов России, где вводится уровень базовой готовности. Информация об этом содержится в Указе президента России в связи с введением военного положения на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Указ опубликован 19 октября.

Владимир Путин во время собрания Совета Безопасности объявил о решении ввести военное положение в Херсонской и Запорожской областях, ЛНР и ДНР. В связи с этим было принято еще несколько решений. Руководителей всех регионов президент наделил особыми полномочиями.