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Спецоперация на УкраинеОнлайн-трансляция

Путин ввел военное положение в четырех регионах РФ

В указе предусмотрено несколько уровней реагирования на возникающие риски

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Владимир Путин во время собрания Совета безопасности объявил о решении ввести военное положение в Херсонской и Запорожской областях, ЛНР и ДНР. В этой онлайн-трансляции мы собираем всё, что известно к этому часу.

Илья Ненко

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Что заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев:

  • Совбез на заседании обсудил новые вызовы национальной безопасности в условиях обострения глобального миграционного кризиса;
  • убежище в России, спасаясь от геноцида, нашли около 5 млн жителей Донбасса и юго-восточных регионов Украины;
  • изменения в концепцию государственной миграционной политики РФ будут внесены до конца текущего года;
  • государство окажет содействие возвращению жителей четырех новых регионов РФ домой по мере создания там безопасных условий;
  • действия США и их союзников спровоцировали многомиллионный поток беженцев по всему миру, в том числе с Украины;
  • предусмотрены поправки, ужесточающие миграционные контроль и ответственность иностранцев за нарушение миграционных правил.

Кроме того, Патрушев допустил, что новой волне миграции поспособствует вызванный западными санкциями энергетический кризис в Европе, и сообщил о выработке дополнительных мер по защите соотечественников, пострадавших от русофобии в недружественных странах.

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Илья Ненко

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Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий не исключил введение комендантского часа в городах Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей, близких к месту проведения боевых действий.

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Илья Ненко

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Советник главы Крыма Олег Крючков заявил, что дополнительные полномочия губернаторов не означают автоматического введения указанных мер.

— Будут сформированы штабы — и по их решению могут вводиться ограничения, — написал Крючков у себя в Telegram-канале. — Ограничений въезда и выезда в Крыму нет.

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Илья Ненко

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Сенатор Андрей Клишас заявил, что указ президента о введении военного положения в четырех новых регионах поступил в Совфед для утверждения.

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Илья Ненко

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Юрист Евгений Крылов рассказал MSK1.RU о том, что значит объявленное в четырех регионах военное положение.

— С этого дня в силу вступает Федеральный конституционный закон «О военном положении». Все нюансы, всё, что описано в этом законе, должно соблюдаться, все вытекающие санкции, все полномочия военных органов — всё есть в этом законе. В частности, согласно пункту 17 статьи 7 этого закона, вводится запрет или ограничение выезда граждан за пределы территории России, — рассказал юрист.

Смотрите, что еще подразумевает закон о военном положении.

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Что сказал Путин: видео

Публикуем видео полного выступления президента на Совете безопасности.

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Илья Ненко

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Бывший зампред правительства РФ Александр Жуков заявил, что Госдума получила уведомление президента о его решении ввести военное положение в четырех новых субъектах РФ.

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Илья Ненко

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Владимир Путин ввел в приграничных с Украиной регионах РФ средний уровень реагирования, в других регионах Центрального и Южного федеральных округов — уровень повышенной готовности. Также по указу, подписанному главой государства, уровень базовой готовности введен в остальных субъектах Федерации.

Средний уровень реагирования касается Крыма, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и Севастополя — и он подразумевает:

  • временное отселение жителей в безопасные районы;
  • ограничение движения транспортных средств и осуществление их досмотра;
  • введение и обеспечение особого режима въезда на территорию и выезда с нее, а также ограничение свободы передвижения по ней;
  • усиление охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, охраны военных, важных государственных и специальных объектов.

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Илья Ненко

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Путин поручил до 20 октября подготовить проект указа о координационном совете при кабмине для обеспечения потребностей специальной военной операции.

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Илья Ненко

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С 19 октября полномочия губернаторов расширены. Как сообщает пул Кремля, речь идет об обеспечении безопасности и антитеррористической защите людей и критически важных объектов. Координировать всё будет мэр Москвы Сергей Собянин. Премьер-министр Михаил Мишустин возглавит координационный совет для решения вопросов обеспечения спецоперации.

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Илья Ненко

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Главное из речи Путина на заседании Совбеза РФ:

  • киевский режим отказался от переговоров и продолжает обстреливать новые российские территории, засылает диверсантов;
  • в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях нужно оформить военное положение в соответствии с российским законодательством;
  • указ о военном положении подписан, он незамедлительно будет направлен в Совфед;
  • в российских регионах должны быть созданы штабы территориальной обороны, главы субъектов получат дополнительные полномочия;
  • Сергей Собянин будет координировать регионы и федеральный центр в создании штабов теробороны;
  • ежемесячное денежное довольствие каждого мобилизационного рядового после зачисления в часть составит 195 тысяч рублей;
  • согласно указу президента, военное положение в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях вводится с 20 октября. Кабмин должен в трехдневный срок представить предложения о мерах, применяемых на территориях.

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Илья Ненко

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Депутат Госдумы РФ Виктор Водолацкий заявил, что эвакуация жителей из новых субъектов РФ не планируется, за исключением Херсонской области.

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Что происходит при военном положении: видео

Обсуждать введение военного положения в стране люди начали еще с начала объявления частичной мобилизации. Несмотря на призыв бывших военнослужащих или срочников, до сих пор особый режим на территории всей России не ввели. В современной России таких прецедентов в принципе не было. В коротком видео корреспонденты 72.RU простым языком объясняют, что же все-таки такое военное положение и как оно может изменить жизнь простых граждан.

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Илья Ненко

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Текст указа о военном положении

Согласно конституционному закону «О военном положении», это особый правовой режим, который вводится в случае агрессии против Российской Федерации или непосредственной угрозы такой агрессии. Документ еще может быть отозван, если его не утвердит Совет Федерации, но сейчас он считается вступившим в силу. Мы публикуем указ президента целиком.

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Илья Ненко

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Где вводится средний уровень опасности

В средний уровень реагирования попали восемь российских регионов:

  • Крым;
  • Краснодарский край;
  • Белгородская область;
  • Брянская область;
  • Воронежская область;
  • Курская область;
  • Ростовская область;
  • Севастополь.

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Илья Ненко

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В Кремле заявили, что границы России в связи с военным положением в четырех регионах закрывать не планируется.

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Илья Ненко

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Согласно указу президента, в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областях необходимо ввести особый режим транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики. Вот что предусматривается в этих регионах:

  • временное отселение жителей в безопасные районы с обязательным предоставлением таким жителям стационарных или временных жилых помещений;
  • введение особого режима въезда на территорию и выезда с нее, а также ограничение свободы передвижения по ней;
  • ограничение движения транспортных средств и осуществление их досмотра.

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Илья Ненко

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Какие меры предусматривает военное положение

На заседании Совбеза 19 октября Владимир Путин объявил о военном положении в новых регионах РФ: ЛНР, ДНР, Запорожье и Херсонской области. В соответствующем законе прописан список мер, которые позволяет применять такой режим. Вот некоторые из них:

  • организация производства продукции и услуг для государственных нужд;
  • эвакуация объектов хозяйственного, социального и культурного назначения, а также временное отселение жителей в безопасные районы;
  • введение особого режима въезда и выезда на территорию, а также ограничение свободы передвижения по ней;
  • приостановка деятельности политических партий и других общественных и религиозных объединений, подрывающих оборону и безопасность;
  • привлечение граждан к выполнению работ для нужд обороны, ликвидации последствий применения противником оружия, восстановлению объектов экономики;
  • изъятие необходимого для нужд обороны имущества у организаций и граждан с последующей выплатой государством его стоимости;
  • введение военной цензуры в сфере коммуникаций, а также контроля за телефонными переговорами;
  • запрет на выезд граждан за пределы страны;
  • в зоне действия военного положения не проводятся выборы президента, депутатов Госдумы, сенаторов и в органы местного самоуправления.

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Илья Ненко

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Владимир Путин заявил, что денежное довольствие мобилизованных должно составлять не менее 195 тысяч рублей в месяц.

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Илья Ненко

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В президентском указе будет предусмотрено несколько уровней реагирования на возникающие риски в сфере безопасности.

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Илья Ненко

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Владимир Путин поручил создать специальный координационный совет. Его возглавит премьер-министр Михаил Мишустин.

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Илья Ненко

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Владимир Путин заявил, что глав регионов наделят дополнительными полномочиями для обеспечения безопасности.

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Илья Ненко

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Предварительно указ президента будет рассмотрен профильными комитетами Совфеда в соответствии с регламентом палаты. Все процедуры будут соблюдены.

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Илья Ненко

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Совет Федерации рассмотрит указ президента о введении военного положения в отдельных регионах в соответствии со своими конституционными полномочиями в кратчайший срок, сообщил сенатор Андрей Клишас.

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Владимир ПутинВоенное положениеСпецоперация на Украине
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