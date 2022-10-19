Путин ввел военное положение в четырех регионах РФ

Юрист Евгений Крылов рассказал MSK1.RU о том, что значит объявленное в четырех регионах военное положение.

— С этого дня в силу вступает Федеральный конституционный закон «О военном положении». Все нюансы, всё, что описано в этом законе, должно соблюдаться, все вытекающие санкции, все полномочия военных органов — всё есть в этом законе. В частности, согласно пункту 17 статьи 7 этого закона, вводится запрет или ограничение выезда граждан за пределы территории России, — рассказал юрист.

Смотрите, что еще подразумевает закон о военном положении.