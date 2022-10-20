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Спецоперация на Украине

В лагере для мобилизованных новосибирцев обвенчали влюбленных перед отправкой мужчин на СВО

Таинство провел настоятель храма при училище

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Церемонию провели в храме во имя святого благоверного князя Димитрия Донского

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Две пары обвенчались при Новосибирском высшем командном училище — мобилизованные вступили в церковный брак перед отправкой на СВО.

Церемонию провели в храме во имя святого благоверного князя Димитрия Донского при училище, где сейчас находятся мобилизованные.

В Новосибирской Митрополии уточнили, что протоиерей Виктор Гужва, настоятель храма, таинство венчания провел бесплатно.

Ранее в Новосибирской епархии сообщили, что в храме при училище православие приняли 66 мобилизованных.

ВенчаниеЧастичная мобилизация
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