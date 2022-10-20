В лагере для мобилизованных новосибирцев обвенчали влюбленных перед отправкой мужчин на СВО
Таинство провел настоятель храма при училище
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Две пары обвенчались при Новосибирском высшем командном училище — мобилизованные вступили в церковный брак перед отправкой на СВО.
Церемонию провели в храме во имя святого благоверного князя Димитрия Донского при училище, где сейчас находятся мобилизованные.
В Новосибирской Митрополии уточнили, что протоиерей Виктор Гужва, настоятель храма, таинство венчания провел бесплатно.
Ранее в Новосибирской епархии сообщили, что в храме при училище православие приняли 66 мобилизованных.