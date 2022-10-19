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Спецоперация на Украине

Элитный батальон добровольцев для участия в СВО соберут в Новосибирской области

Губернатор Андрей Травников назвал батальон «Вега» боевым

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Ранее губернатор сообщал, что задачи 1-го этапа мобилизации в регионе выполнены

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В Новосибирской области формируется новый добровольческий батальон «Вега», который отправится на СВО. Об этом на пресс-конференции заявил глава региона Андрей Травников.

— Перед нами нет задачи перевыполнить мобилизационный план. Очень приятно видеть, что на фоне мобилизации у нас появился новый порыв, вторая волна желающих пойти добровольцами. Много мужчин с хорошим военным опытом говорят: «Мы не хотим на фоне мобилизации отсиживаться дома, мы пойдем служить». Поэтому принято решение вместе с Министерством обороны. Сегодня идет формирование добровольческого батальона от Новосибирской области. Этот батальон мы будем обеспечивать всем необходимым централизованно, — сказал губернатор.

По его словам, подразделение будет «боевым и элитным». Инициатор создания подразделения — вице-спикер Заксобрания области Андрей Панферов. Сам Панферов тоже подал рапорт об отправке на спецоперацию.

За прямым эфиром губернатора мы следим в нашей онлайн-трансляции.

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