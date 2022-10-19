«Были и объективные ошибки, и субъективные вещи»: губернатор ответил на вопросы о частичной мобилизации в НСО

О частичной мобилизации:

— Основной объем задания НСО был выполнен в начале частичной мобилизации. Но она не прекращалась. Не могу называть конкретные цифры задания и сроков.

Это закрытая секретная информация. И я могу опираться только на общие цифры, которые были выданы стране. Общее задание по стране — 300 тысяч человек, на конец прошлой недели было призвано 220 тысяч человек.

В отношении Новосибирской области могу подтвердить, что мы поэтапно выполняем задание. Оно поступает под конкретные даты, количества, определенных специальностей.

Перед нами никто не ставит задачу вести мобилизацию с превышением плана или быстрее. Всё будет организовано в срок.

Мы видим, что к концу октября задание, доведенное до Новосибирской области, выполним. Но частичная мобилизация будет действовать до указа президента.

Первый этап был достаточно напряженный. Сегодня всё происходит спокойно и планомерно без серьезных накладок.