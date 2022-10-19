«Были и объективные ошибки, и субъективные вещи»: губернатор ответил на вопросы о частичной мобилизации в НСО
Андрей Травников выступил в прямом эфире
Прямой эфир с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым прошел сегодня, 19 октября. Он ответил на вопросы жителей.
— Сейчас самая актуальная повестка касается частичной мобилизации, — обозначил тему разговора Андрей Травников в своем Telegram-аккаунте.
Мы вели текстовую трансляцию разговора. Также самое главное вы можете прочитать в нашем Telegram-аккаунте. Не забудьте подписаться!
Прямой эфир скоро начнется.
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Частичная мобилизация — тема, которая волнует сейчас многих.
Вчера стало известно, что новосибирские депутаты хотят перенаправить 25 миллионов рублей с празднования Нового года на помощь мобилизованным.
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Когда закончится частичная мобилизация в Новосибирской области
О частичной мобилизации:
— Основной объем задания НСО был выполнен в начале частичной мобилизации. Но она не прекращалась. Не могу называть конкретные цифры задания и сроков.
Это закрытая секретная информация. И я могу опираться только на общие цифры, которые были выданы стране. Общее задание по стране — 300 тысяч человек, на конец прошлой недели было призвано 220 тысяч человек.
В отношении Новосибирской области могу подтвердить, что мы поэтапно выполняем задание. Оно поступает под конкретные даты, количества, определенных специальностей.
Перед нами никто не ставит задачу вести мобилизацию с превышением плана или быстрее. Всё будет организовано в срок.
Мы видим, что к концу октября задание, доведенное до Новосибирской области, выполним. Но частичная мобилизация будет действовать до указа президента.
Первый этап был достаточно напряженный. Сегодня всё происходит спокойно и планомерно без серьезных накладок.
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Губернатор отвечает на вопросы журналистов в прямом эфире. Посмотреть его можно по этой ссылке.
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Об ошибках при частичной мобилизации
— Были и объективные ошибки и субъективные вещи. Были частные ошибки — когда призывали студента, например. И они исправлялись.
Были и системные ошибки, потому что она началась на старой базе. Сегодня проделана большая работа, чтобы провести эту актуализацию.
Третий субъективный фактор. На примере некоторых случаев, которые громко прозвучали в медиа. Прислали человеку повестку, мужчине у которого вес 140 килограмм. Нужно понимать, что прислали повестку — еще не призвали. И если в военкомате не видели этого человека несколько лет, то на месте разберутся и отправят на обследование. Или в отношении многодетных отцов. В военкомате не знают, сколько за много лет у человека детей теперь. Эта информация уточняется.
Нам удалось выстроить хорошую систему выявления и исправления таких ошибок.
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Губернатор призвал новосибирцев к спокойной работе с консультационным центром для мобилизованных.
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Предстоит ли предприятиям экономическая мобилизация:
— Таких задач нет. Понятно, что некоторые предприятия ОПК получили доп. заказы. Но гражданские предприятия не переводятся. Есть опасения руководителей, что отток уникальных специалистов может повлиять на работу. Есть и системные упущения, и частные ситуации.
На каждом предприятии должна вестись система бронирования таких ключевых специалистов. Но как бывает у нас — все считали, что это не самое важное.
Мы не можем себе позволить важных предприятий. Через обращения руководителей, обсуждения призывных комиссий принимали решения и представляли отсрочку ценным сотрудникам. И даже тех, кто уже попал в училище, — многие из таких специалистов возвращались обратно.
Самая сложная ситуация у малых предприятий. И здесь некоторые решения на госуровне приняты. Мы помним и про кредитные каникулы, мораторий взыскания налоговой задолженности, каникулы по аренде муниципального имущества.
И еще одно решение по предприятиям, работающим по госконтрактам, — если они не справляются со сроками из-за частичной мобилизации, заказчик может не применять штрафные санкции.
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Отсрочка для отцов с тремя детьми
— Их вернут. Мое отношение очень позитивное. Потому что, если мы предыдущие годы декларировали, что многодетная семья для общества главная ценность. То как же так, почему в военном секторе многодетная семья — четыре и более детей. Сейчас этот вопрос урегулировали.
Военкоматы уже установку эту отработали и аннулировали повестки мужчинам, у которых трое детей. Если это подтверждено и военкомату сообщил мужчина, что у него трое детей. На Шиловском полигоне уже сверяют списки.
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Коробки для мобилизованных от Новосибирской области
Материальная обеспеченность мобилизованных:
— Моя позиция — основное обеспечение должно идти по линии Министерства обороны, и так оно и происходит. В училище обеспечены обмундированием, оружием. Сейчас идет комплектование бронежилетами.
Здорово, что жители всей нашей страны еще с самого начала СВО включились в общее движение помощи бойцам. Мы это делали в отношении добровольцев и именным подразделениям. Я считаю, что это нормально, если мы можем чем-то помочь — надо помочь. Всегда так было. Помощь «тыл — фронт».
Определен перечень для закупки из бюджета от Новосибирской области — спальный мешок, теплые вещи, термос, кружки, термобелье. Всего 13 наименований. Каждый мобилизованный получит коробки.
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О выплатах по 100 тысяч рублей:
— Решение о выплатах единовременных каждому мобилизованному по 100 тысяч рублей — в соответствии со списками вторую неделю выплаты идут. Вчера на конец дня 3/4 уже получили. Выйдем уже на 90% всех призванных. И к концу недели все на карточки деньги получат.
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Что делать с кредитами, ипотеками, собственностью:
— Все разъяснения можно получить на горячих линиях и в консультационном центре, в котором работают представители Центробанка.
В начале октября был принят федеральный закон о предоставлении кредитных каникул. Могут и родственники это оформить. При просрочке не имеют право накладывать пени и штрафы.
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Поездки за границу:
— Предупредив военкомат по месту жительства и на месте работы, выехать можно на отдых с семьей и на лечение.
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Отмена новогодних празднеств:
— В той ситуации, когда мы все должны сплотиться и должны направить все ресурсы на победу и поддержку наших ребят, нормально отказаться от необоснованных трат, на чём-то сэкономить.
В правительстве Новосибирской области проводиться не будет. Он ранее и не проводился несколько лет из-за ковида.
Не рекомендовал совсем отказаться от массовых мероприятий. В каких-то частях собираются отказаться от установки елей — это лишнее. А вот от фейерверка можно отказаться.
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Товары для мобилизованных — рост цен:
— Антимонопольщикам задача поставлена выяснить по росту цен. Мы за свои деньги, за счет региона сейчас покупаем по минимальным ценам необходимое.
Спрос растет, где-то общее беспокойство — это понятно.
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Новый элитный добровольческий батальон от Новосибирской области
Добровольческий батальон «Вега»:
— Перед нами нет задачи перевыполнить мобилизационный план. Но появился новый порыв и вторая волна пойти добровольцами. Сегодня идет формирование еще одного добровольческого батальона от Новосибирской области. И мы будем также его централизованно обеспечивать.
Подразделение будет боевым и элитным.
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Частичная мобилизация не должна сказаться на сдаче крупных объектов в Новосибирской области, сообщил губернатор.
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О подготовке мобилизованных:
— Передадим пожелание об усилении подготовки. Конечно, на процесс подготовки мы повлиять не можем. Мероприятия и план подготовки составляют военные.
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На этом эфир закончен. Спасибо, что были с нами.
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