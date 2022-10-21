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Спецоперация на Украине

Как мобилизованных отправляли в зону спецоперации с новосибирского вокзала — смотрим видео

Отправка состоялась ранним утром сегодня, 21 октября

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Мобилизованных проводили с железнодорожного вокзала

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Губернатор Новосибирской области Андрей Травников опубликовал в своем телеграм-канале видео с отправки из Новосибирска первого эшелона мобилизованных сибиряков в зону проведения спецоперации.

30-секундный ролик глава региона разместил с подписью «Ждем дома с победой».

На записи под звуки оркестра, играющего «Прощание славянки», с железнодорожного вокзала «Новосибирск-Главный» отправляются несколько вагонов, на перроне мобилизованных мужчин провожают среди прочих губернатор Андрей Травников и депутат Госдумы Олег Иванинский.

Вчера, 20 октября, на территории НВВКУ прошел митинг, посвященный отправке мобилизованных из Сибири.

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— После прибытия в назначенные районы военнослужащие продолжат совершенствовать боевую подготовку в составе взводов, рот и батальонов и приступят к выполнению поставленных боевых задач, — отмечали тогда в пресс-службе Минобороны.

Также вчера две пары обвенчались при Новосибирском высшем командном училище — мобилизованные вступили в церковный брак перед отправкой на СВО.

ГубернаторЧастичная мобилизация
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