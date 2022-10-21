Как мобилизованных отправляли в зону спецоперации с новосибирского вокзала — смотрим видео
Отправка состоялась ранним утром сегодня, 21 октября
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников опубликовал в своем телеграм-канале видео с отправки из Новосибирска первого эшелона мобилизованных сибиряков в зону проведения спецоперации.
На записи под звуки оркестра, играющего «Прощание славянки», с железнодорожного вокзала «Новосибирск-Главный» отправляются несколько вагонов, на перроне мобилизованных мужчин провожают среди прочих губернатор Андрей Травников и депутат Госдумы Олег Иванинский.
Вчера, 20 октября, на территории НВВКУ прошел митинг, посвященный отправке мобилизованных из Сибири.
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— После прибытия в назначенные районы военнослужащие продолжат совершенствовать боевую подготовку в составе взводов, рот и батальонов и приступят к выполнению поставленных боевых задач, — отмечали тогда в пресс-службе Минобороны.
Также вчера две пары обвенчались при Новосибирском высшем командном училище — мобилизованные вступили в церковный брак перед отправкой на СВО.