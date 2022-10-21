Первую группу мобилизованных из Новосибирска отправили на СВО
Утром в пятницу уехал эшелон военнослужащих из Сибири
Утром 21 октября первый эшелон с военнослужащими из разных сибирских регионов отправился из Новосибирска. Как сообщил в своем телеграм-канале губернатор Новосибирской области Андрей Травников, мобилизованные будут продолжать проходить подготовку и боевое слаживание уже на другой территории в составе постоянно действующих подразделений.
— Мы будем сопровождать их, оказывать поддержку семьям мобилизованных, всем воинским подразделениям, которые составлены из жителей Новосибирской области, — отметил губернатор Новосибирской области.
Как сообщалось ранее, мобилизованных из Новосибирской и Иркутской областей, Красноярского края направят в тыловые районы проведения СВО.
Вчера, 20 октября, в Новосибирске прошел митинг, посвященный отправке мобилизованных из Сибири. Накануне в НВВКУ влюбленные пары обвенчали перед отправкой мобилизованных мужчин на СВО.