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Спецоперация на Украине

Первую группу мобилизованных из Новосибирска отправили на СВО

Утром в пятницу уехал эшелон военнослужащих из Сибири

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Вчера в НВВКУ прошел митинг-концерт

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Утром 21 октября первый эшелон с военнослужащими из разных сибирских регионов отправился из Новосибирска. Как сообщил в своем телеграм-канале губернатор Новосибирской области Андрей Травников, мобилизованные будут продолжать проходить подготовку и боевое слаживание уже на другой территории в составе постоянно действующих подразделений.

— Мы будем сопровождать их, оказывать поддержку семьям мобилизованных, всем воинским подразделениям, которые составлены из жителей Новосибирской области, — отметил губернатор Новосибирской области.

Как сообщалось ранее, мобилизованных из Новосибирской и Иркутской областей, Красноярского края направят в тыловые районы проведения СВО.

Вчера, 20 октября, в Новосибирске прошел митинг, посвященный отправке мобилизованных из Сибири. Накануне в НВВКУ влюбленные пары обвенчали перед отправкой мобилизованных мужчин на СВО.

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