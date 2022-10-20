«Продолжат совершенствовать боевую подготовку»: в Новосибирске прошел митинг в честь отправки мобилизованных
Рассказываем, как прошло мероприятие в НВВКУ
Сегодня, 20 октября, в Новосибирске прошел митинг, посвященный отправке мобилизованных из Сибири. Об этом сообщает корреспондент НГС с места события.
На строевом плацу Новосибирского высшего военного командного училища перед отправкой в тыловые районы проведения СВО состоялось торжественное построение военнослужащих, призванных в рамках частичной мобилизации из Новосибирской и Иркутской областей, Красноярского края.
— После прибытия в назначенные районы военнослужащие продолжат совершенствовать боевую подготовку в составе взводов, рот и батальонов и приступят к выполнению поставленных боевых задач, — рассказали в пресс-службе Минобороны.
В ведомстве добавили, что в течение нескольких недель в центре формирования и слаживания подразделений в Новосибирской области мобилизованные проходили одиночную подготовку, боевое слаживание, под руководством опытных инструкторов выполняли боевые стрельбы из гранатометов, автоматов и пулеметов Калашникова, совершенствовали навыки метания гранат, проходили «обкатку бронетехникой», а также прошли полный курс по дисциплинам боевой и специальной подготовки.
— За последние полгода из Новосибирской области только на добровольных началах в зону выполнения специальных задач уже ушли более 800 жителей региона. И этот поток не кончается: поступают новые заявления. Но тем не менее ваша помощь необходима, — сказал губернатор Новосибирской области Андрей Травников.
Мэр города Анатолий Локоть тоже обратился к мобилизованным:
— Мы будем работать день и ночь, без праздников и выходных, чтобы обеспечить всем необходимым нашу армию и ваши семьи, ваших родных и близких.
Накануне в НВВКУ влюбленные пары обвенчали перед отправкой мобилизованных мужчин на СВО.
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Каждый мобилизованный новосибирец, по словам губернатора НСО Андрея Травникова, получит коробку с матпомощью. Также стало известно, что мобилизованным с тремя детьми аннулируют повестки в Новосибирской области.
Губернатор также отвечал и на другие вопросы о частичной мобилизации в регионе. Мы вели онлайн-трансляцию беседы.