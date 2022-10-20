«Продолжат совершенствовать боевую подготовку»: в Новосибирске прошел митинг в честь отправки мобилизованных

Сегодня, 20 октября, в Новосибирске прошел митинг, посвященный отправке мобилизованных из Сибири. Об этом сообщает корреспондент НГС с места события.



На строевом плацу Новосибирского высшего военного командного училища перед отправкой в тыловые районы проведения СВО состоялось торжественное построение военнослужащих, призванных в рамках частичной мобилизации из Новосибирской и Иркутской областей, Красноярского края.