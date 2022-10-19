Каждый мобилизованный в НСО получит коробку от правительства — что в нее входит

Правительство Новосибирской области закупило из регионального бюджета коробки с матпомощью для мобилизованных. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Травников сегодня, 19 октября, во время прямого эфира.

— Мы определили перечень необходимых вещей бойцов и за счет средств областного бюджета уже закупили и начинаем выдавать. Это 13 наименований. Я не буду все перечислять. Но для примера могу сказать, что это спальный мешок, коврик, сиденье, кружка, ложка, термос, теплые вещи. Как говорится, с ног до головы. Теплыми вязаными вещами и термобельем мы обеспечиваем, — объяснил Андрей Травников. — Каждый мобилизованный, призванный в Новосибирской области, перед отправкой в часть коробку получит от нашего региона.