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Спецоперация на Украине

Каждый мобилизованный в НСО получит коробку от правительства — что в нее входит

Материальную помощь выдадут перед отправкой в часть

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Средства на покупку вещей выделили из регионального бюджета

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Правительство Новосибирской области закупило из регионального бюджета коробки с матпомощью для мобилизованных. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Травников сегодня, 19 октября, во время прямого эфира.

— Мы определили перечень необходимых вещей бойцов и за счет средств областного бюджета уже закупили и начинаем выдавать. Это 13 наименований. Я не буду все перечислять. Но для примера могу сказать, что это спальный мешок, коврик, сиденье, кружка, ложка, термос, теплые вещи. Как говорится, с ног до головы. Теплыми вязаными вещами и термобельем мы обеспечиваем, — объяснил Андрей Травников. — Каждый мобилизованный, призванный в Новосибирской области, перед отправкой в часть коробку получит от нашего региона.

Сегодня стало известно, что в Новосибирской области мобилизованным с тремя детьми аннулируют повестки. Тех, кто уже находится в частях, готовят к отправке домой.

Губернатор также отвечал и на другие вопросы о частичной мобилизации в регионе. Мы вели онлайн-трансляцию беседы.

Андрей ТравниковЧастичная мобилизацияПомощь мобилизованным
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