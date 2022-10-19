Мобилизованных отцов троих детей вернут домой в Новосибирской области — повестки уже аннулировали
Андрей Травников сообщил о новых указаниях по линии Министерства обороны
В Новосибирской области мобилизованным с тремя детьми аннулируют повестки, об этом сообщил губернатор региона Андрей Травников сегодня, 19 октября, во время прямого эфира. Тех, кто уже находится в частях, готовят к отправке домой.
При этом депутаты Госдумы на заседании 18 октября рассмотрели очередной законопроект, связанный с мобилизацией. Документ был ожидаемый — среди прочего в него ко второму чтению внесли поправки об отсрочке от мобилизации для многодетных отцов и отцов детей-инвалидов. Однако именно эти поправки приняты не были.
Комментируя важный вопрос, Андрей Травников объяснил, что указания по возвращению многодетных отцов были спущены по линии Министерства обороны и военкоматы в НСО начали их выполнять.
Приводим полный комментарий губернатора по ситуации:
— Могу подтвердить — их вернут. Мое отношение очень позитивное к этому решению. Потому что, если мы предыдущие годы декларировали, что многодетная семья для государства, для общества — главная ценность. То странно, почему в гражданском секторе в законодательстве многодетная семья — три и более детей, а в военном секторе многодетная семья — четыре и более детей. Видимо, это противоречие было устранено и действительно теперь многодетные отцы не подлежат мобилизации.
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Несмотря на то, что какого-то определенного нормативного акта еще не выпущено, все указания по линии Министерства обороны даны и в адрес военкомов и в адрес командиров. Военкоматы наши установку эту уже отработали и аннулировали повестки мужчин, у которых трое детей. Опять же, если это подтверждено документами, и военкомат об этом знает. Сам мобилизованный должен сообщить, что у него три ребенка.
В отношении тех мужчин, которые уже на территории военного училища и полигона в Шилово, я знаю, что руководство командования училища уже начинает сверять списки и готовит решение, чтобы вернуть мужчин домой, — заключил Андрей Травников.
Сегодня губернатор отвечал на вопросы о частичной мобилизации в регионе. Мы вели онлайн-трансляцию беседы.