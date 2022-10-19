Мобилизованных отцов троих детей вернут домой в Новосибирской области — повестки уже аннулировали

— Могу подтвердить — их вернут. Мое отношение очень позитивное к этому решению. Потому что, если мы предыдущие годы декларировали, что многодетная семья для государства, для общества — главная ценность. То странно, почему в гражданском секторе в законодательстве многодетная семья — три и более детей, а в военном секторе многодетная семья — четыре и более детей. Видимо, это противоречие было устранено и действительно теперь многодетные отцы не подлежат мобилизации.