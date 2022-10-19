Госдума не приняла поправки об отсрочке для многодетных. Кого из отцов теперь мобилизуют
Отклонить поправки рекомендовал комитет по обороне
Депутаты Госдумы на заседании 18 октября рассмотрели очередной законопроект, связанный с мобилизацией. Документ был ожидаемый — среди прочего в него ко второму чтению внесли поправки об отсрочке от мобилизации для многодетных отцов и отцов детей-инвалидов. Однако именно эти поправки приняты не были.
— «Единая Россия» отказалась поддерживать наши поправки по отсрочке от мобилизации для многодетных отцов и отцов детей-инвалидов, — пишет в своем Telegram-канале председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. — 110 депутатов Госдумы проголосовали за поправки (КПРФ, ЛДПР, СР, «Новые люди»). Трое воздержались (ЕР). Остальные единороссы и вовсе не голосовали.
Она утверждает, что глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов говорит, что приказа Генштаба по этому вопросу более чем достаточно. Связаться с Картаполовым оперативно не удалось, однако из документов на сайте Госдумы следует, что его комитет рекомендовал отклонить эти поправки. В рекомендациях говорится, что они изменяют концепцию законопроекта.
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Можно сказать и так — сам рассмотренный и принятый в третьем чтении законопроект при внесении в Госдуму был посвящен порядку призыва по мобилизации индивидуальных предпринимателей, так что поправки, касающиеся отсрочки для отцов, действительно не совсем соответствуют заявленной теме. Однако внесение даже не совсем близких по теме поправок на этапе второго или третьего чтения для Госдумы вполне обычная практика. К примеру, в таком порядке в сентябре были приняты новые статьи Уголовного кодекса — «Добровольная сдача в плен» и «Мародерство». С поправками об отсрочке для многодетных отцов такой способ не прошел, но их авторы пообещали не сдаваться.
— Законом нам не удалось закрепить освобождение от мобилизации многодетных отцов (трое и больше детей до 18 лет), отцов детей-инвалидов и единственных сыновей/дочерей. Однако свой закон мы не отозвали! Завтра он уходит в регионы на заключение региональных законодательных собраний, — написала Останина. — Если депутаты из регионов дадут положительное заключение на закон, это уже будет означать его поддержку, и мы вынесем его на
Пока же комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей занимается обращениями к главам регионов по конкретным ситуациям, когда призывают многодетных отцов. Хотя закон в данный момент предусматривает отсрочку только для отцов четырех и более детей младше 16 лет, на прошлой неделе Генштаб ВС РФ по поручению министра обороны Сергея Шойгу разослал в военкоматы специальные указания, согласно которым отсрочку должны получать:
- граждане, имеющие на иждивении трех и более детей в возрасте до 16 лет;
- граждане, имеющие на иждивении и воспитывающие без матери одного ребенка и более в возрасте до 16 лет;
- граждане, имеющие детей с паллиативным статусом или трех детей, один из которых инвалид.
Изначально сообщалось, что призывать будут только определенные категории военнообязанных граждан, однако уже в первые дни мобилизации стало ясно, что военкоматы далеко не всегда следуют рекомендациям министерства. 29 сентября Путин провел совещание с Совбезом, во время которого обратил внимание на большое количество «вопросов» по мобилизации, в том числе о призыве граждан, которым положена отсрочка от военной службы по мобилизации (список причин для нее можно найти в этом материале). Он поручил разобраться и вернуть домой тех, кого призвали по ошибке.