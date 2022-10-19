Госдума не приняла поправки об отсрочке для многодетных. Кого из отцов теперь мобилизуют

Депутаты Госдумы на заседании 18 октября рассмотрели очередной законопроект, связанный с мобилизацией. Документ был ожидаемый — среди прочего в него ко второму чтению внесли поправки об отсрочке от мобилизации для многодетных отцов и отцов детей-инвалидов. Однако именно эти поправки приняты не были.



— «Единая Россия» отказалась поддерживать наши поправки по отсрочке от мобилизации для многодетных отцов и отцов детей-инвалидов, — пишет в своем Telegram-канале председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. — 110 депутатов Госдумы проголосовали за поправки (КПРФ, ЛДПР, СР, «Новые люди»). Трое воздержались (ЕР). Остальные единороссы и вовсе не голосовали.

